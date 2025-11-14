Qué piensan los industriales sobre el discurso del Gobierno y el acuerdo comercial con EEUU

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertando durante la Conferencia Industrial de la UIA. Fotografía: Jaime Olivos

Había expectativa en que el ministro de Economía, Luis Caputo, llevara a cabo anuncios durante su participación en la Conferencia de la Industria de la UIA, pero eso no ocurrió y los participantes no se sorprendieron. En paralelo, los ojos del Gobierno se posaban en las negociaciones del canciller Pablo Quirno en Washington D.C., y la comunicación del acuerdo comercial que, finalmente, se materializó durante la tarde del jueves.

“Nos esperábamos más de Caputo porque no puede dar más”, sostuvo una importante fuente del sector industrial en off the record a Infobae. A las pocas horas, el escenario cambió con la declaración conjunta de Estados Unidos y Argentina sobre el pacto comercial y de inversiones.

Hasta el momento, la mayoría de los empresarios consideran que es positivo, pero guardan silencio sobre el impacto que tendrá el acuerdo bilateral para sus negocios. “Esto es por ahora una declaración general, pero recién se podrá opinar cuando se comunique un acuerdo como el que se espera”, sostuvo una fuente del sector metalúrgico.

Una posición similar tuvieron en el sector automotor, que se verá afectado por las importaciones de vehículos norteamericanos. “Por ahora un título nomás, mañana veremos con los equipos técnicos que hay más en detalle”, afirmó. Mientras que en un grupo multinacional de consumo masivo se encuentran reunidos con los equipos para analizar cómo los afectará y tomar una postura al respecto.

Caputo sostuvo que hay que graduarse primero antes de flotar libremente y que la mayoría de los países no flota libremente

Sin anuncios para la industria local

La falta de anuncios en la Conferencia Industrial, en parte, fue adelantada ayer durante la participación de Caputo en la conferencia de FIEL cuando habló sobre el poco margen de maniobra que tiene para bajar impuestos distorsivos sin que afecte el superávit fiscal.

“El impuesto al cheque, alrededor de 1,5% del Producto, las retenciones 1,2%(...). Son todas cosas que hoy no podemos darnos el lujo porque de corto plazo implica romper el ancla fiscal”, había subrayado. Pese a ello, la ilusión sobre un anuncio para el sector industrial no se había perdido.

Es por eso que la presentación del titular del Palacio de Hacienda solo tuvo aplausos al principio y al final. En las áreas de networking del evento, esa particularidad no pasó desapercibida. “Le escuché decir lo mismo ayer, hoy con más entusiasmo”, bromeó uno de los empresarios que estuvo el miércoles en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En tanto, otro hombre de negocios se refirió al “poco diseño” y, con ello, bajo impacto de la presentación del funcionario nacional.

La falta de anuncios en materia impositiva, y la estrategia de ir bajándolos a la par del gasto público, es un punto de cuestionamiento para tributaristas con llegada a la UIA. “Hay países que hicieron una eliminación drástica de impuestos distorsivos y con eso tuvieron un repunte de la recaudación”, comentó a este medio un importante abogado especializado en la materia.

A pesar de que el Gobierno prometió enviar un proyecto de reforma tributaria al Congreso durante las sesiones extraordinarias, en el sector automotriz realizan sus proyecciones con base en el escenario actual. “Esperamos un 2026 con números similar de actividad a los del 2025, pero recordando la baja base de comparación (2024). El escenario se proyecta con las reglas actuales”, apuntaron.

El estado de redacción de los proyectos de ley de las reformas fue otro de los puntos de conversación durante el evento. “Ayer le escribí a alguien con llegada al jefe de Gabinete para ver si tenían algún borrador, ‘nada’ me contestó”, le comentó un economista que integra el equipo de asesores de Caputo a un exfuncionario de la administración de Mauricio Macri.

Otros actores hilan más fino y apuntan contra los temas que el ministro de Economía no tocó durante su presentación. “Toto está convencido, pero no habló de los $100 millones que se le vencen en los próximos meses en el mercado local”, deslizó un economista que supo ocupar un importante puesto en la administración pública y que definió este momento del programa económico como “de transición”.

Según su diagnóstico, el problema se focaliza en las restricciones cambiarias que aún pesan sobre las empresas. Y que si bien el Gobierno le ofrece a los capitales extranjeros beneficios impositivos para que se asienten en el país vía el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en su análisis, para ellos persiste el peligro de reimposición de cepos que impidan la salida de fondos.

A su vez, el analista económico consideró que el problema del tipo de cambio es que las bandas no están calibradas. “Hay una distancia corta con el techo de la banda, que cualquier shock interno y externo te lo va a hacer tocar”, advirtió.

El pedido de los industriales

El cierre del evento estuvo a cargo del presidente de la UIA, Martín Rapallini, con quien ahora el Gobierno tiene la intención de construir una nueva relación tras el año y medio de cortocircuitos con su antecesor, Daniel Funes de Rioja.

“No pedimos privilegios; pedimos igualdad de condiciones para competir. Pedimos nivelar la cancha, pedimos que nos saquen la mochila de piedras”, aseguró Rappallini en su discurso. Y agregó: “No nos vamos a cansar de repetirlo. Somos transables, competimos con el mundo, y queremos hacerlo con las mismas herramientas que tienen las industrias de otros países”.

Siendo prácticamente la misma exigencia que tuvo Funes de Rioja hasta que dejó la presidencia de la unión industrial a principios de este año. Todo indica que, por medio del ministro del Interior, Diego Santilli, los industriales encontraron un nuevo interlocutor con quien intentarán ser escuchados.