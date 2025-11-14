Economía

Botón de pánico, “lista gris” y horarios sin transferencias: qué opciones analiza el BCRA para frenar las estafas virtuales

El Banco Central maneja una “mesa de fraude” para avanzar en la prevención del ciberdelito. Cuáles son las herramientas que podrían ponerse en marcha

Guardar

El avance de las estafas virtuales mantiene en alerta a las entidades financieras, a la Justicia, a sus reguladores y a cada argentino, ya que nadie está exento de transformarse en víctima. El Banco Central armó una “mesa de fraude”, con la participación de todos los actores vinculados y comenzó a evaluar una serie de ideas para que bancos y billeteras puedan poner en marcha.

Ante un crecimiento del ciberdelito que reconocen como exponencial, el plan fue comentado por el director del BCRA y superintendente de Entidades Financieras, Juan Curutchet, durante su exposición en Argentina Fintech Forum. Aún cuando lo consideró “temas abiertos que decimos en voz alta”, que aún no tienen definiciones y deben instrumentarse, detalló cuál es la agenda para frenar el ciberdelito.

Una de las ideas es crear una “lista gris” en la que se incluya todos los usuarios que tengan una excesiva cantidad de cuentas bancarias como una forma preventiva de los fraudes. “Hay cuentacorrentistas, no usuarios de fintech, que tienen conducta raras.¿Por qué alguien que es monotributista tiene 40 cuentas? Llama la atención. Hay que fijar patrones de riesgo. Si no me explicás, no te abro la cuenta 41 o te cierro las cuentas que te sobran. Eso lleva a que con el tiempo uno podría tener una suerte de lista gris", explicó Curutchet.

Al respecto, mencionó que la normativa actual ya contempla que los bancos sepan cuántas cuentas tiene en el sistema una persona en el resto del sistema antes de autorizar una nueva apertura. Coelsa, la empresa que administra la red de compensación de pagos y juega un rol clave entre los bancos y las fintech, confirmó a Infobae que esa herramienta ya está a plena disposición de los bancos.

La normativa en cuestión no fija un tope para la cantidad de cuentas que puede tener cada persona, pero sí establece que los bancos deban tener acceso a esa información. Y en base a eso, tomar la decisión de abrir o no una nueva cuenta.

Según Coelsa, en promedio cada argentino tiene 8 cuentas, repartidas en partes iguales en bancos (CBU) y en billeteras (CVU). Una cantidad aún no determinada de cuentas abiertas que supere en exceso ese promedio, puede poner a alguien bajo sospecha o, al menos, va a obligarlo a dar explicaciones.

Lista gris suena espantoso, estigmatizante, huele a autoritarismo y a una sanción sin debido proceso, pero con la información que hay vamos a ir a un esquema donde el que tuvo una conducta determinada va a tener que explicar más que otros”, dijo Curutchet.

Curutchet mencionó la posibilidad de instalar un “botón de pánico”, un mecanismo por el cual un solo llamado o mensaje del damnificado por una estafa virtual basta para que todos sus productos financieros queden bloqueados por un plazo de 48 horas. Algo aplicable, por ejemplo, en los tan comunes casos en que se hackean cuentas de Whatsapp.

Ese botón de pánico podría implementarse tanto para un entidad en particular como para todo el sistema. “Es muy complejo, pero todos hemos sentido en algún momento, cuando le pasa a alguien cercano, qué bueno sería tener algo así”, explicó, al tiempo que advirtió que podría haber falsas denuncias de bloqueos solo “para hacer una joda o dañar a alguien”.

No obstante esas ideas, el funcionario defendió la idea de que cada banco o fintech ponga sus propios parámetros, sin necesidad de una regulación específica. En ese sentido, mencionó la posibilidad de que sus usuarios decidan no hacer transferencias en horarios nocturnos o no hacer en ningún caso operaciones por encima de un monto determinado sin una autorización previa. Cada alerta ante una operación inusual puede ser la vía para evitar el fraude.

Curutchet no solo no cree que el BCRA tenga que regular con ese nivel de detalle e imponerlo a todas las entidades por igual, sino que además lo consideró ineficiente: los métodos de los ciberdelincuentes avanzan tan rápido como lo hace la tecnología, por lo que la norma corre el riesgo de ser obsoleta en poco tiempo.

(Composición Infobae: blog.ehcgroup.io / eset.com)
(Composición Infobae: blog.ehcgroup.io / eset.com)

Otro aspecto que integra la agenda es el internacional. Gran parte de los delitos se hace en base a la transferencia internacional de los fondos por lo que muchos supervisores empiezan a analizar la posibilidad de compartir las bases de datos.

Ese carácter transnacional del ciberdelito fue una de las preocupaciones que cruzaron el Argentina Fintech Forum. Según Guillermo Pacheco, director para Latinoamérica de Incode, un “unicornio” que está desembarcando en la Argentina para ofrecer soluciones de ciberseguridad financiera, los casos de ingeniería social, hackeos y otros engaños que se viven a diario en la Argentina son similares en toda la región. Y por si fuera poco, la irrupción de la IA agravó aún más el escenario.

“La protección frente a los fraudes tiene varios niveles que pasan por proteger lo que el cliente tiene, como una tarjeta o un celular, lo que el cliente sabe, como una contraseña, o bien lo que el cliente es, en base a su rostro o su huella digital. La IA, a través de deepfakes, empezó a afectar esto último. Necesitamos detectar identidades falsas elaboradas con IA, ese es hoy el principal desafío en la Argentina y en la región”, explicó Pacheco.

Temas Relacionados

ciberdelitoBanco Centrallista grisbotón de pánicoestafas virtualesúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

La Agencia Internacional de Energía proyectó que la Argentina liderará la producción de gas en la región gracias a Vaca Muerta

La AIE prevé que el país sea el único productor sudamericano con aumento sostenido hasta 2035, impulsado por el desarrollo de recursos no convencionales y mejoras en infraestructura energética

La Agencia Internacional de Energía

Qué piensan los industriales sobre el discurso del Gobierno y el acuerdo comercial con EEUU

Los empresarios habían descartado anuncios por parte de Luis Caputo en la Conferencia Industrial de la UIA. Las primeras miradas sobre el pacto con Estados Unidos y el pedido sectorial

Qué piensan los industriales sobre

El crédito bajo presión: subió la mora en bancos y financieras, incluso entre personas de mayor poder adquisitivo

El incremento se refleja tanto en bancos como en entidades no bancarias, con mayores dificultades entre jóvenes y mujeres para acceder y sostener sus créditos

El crédito bajo presión: subió

Cómo impactará el acuerdo comercial con Estados Unidos en los mercados

El entendimiento entre Argentina y EE.UU. se conoció sobre el cierre de una rueda donde primó la volatilidad por la caída de las bolsas norteamericanas. Qué miran los inversores

Cómo impactará el acuerdo comercial

Acuerdo comercial con Estados Unidos: los productos argentinos que podrían beneficiarse con la eliminación de aranceles

El pacto entre ambos países introduce condiciones más favorables para exportadores locales en sectores clave. Apuesta oficial por a la reducción de tarifas para ampliar la presencia nacional en uno de los mercados más atractivos del mundo

Acuerdo comercial con Estados Unidos:
DEPORTES
La calculadora del descenso con

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina

Las aventuras del único argentino que jugó en Angola: la enfermedad que lo tuvo “al borde de la muerte” y los rituales en la tribuna

Bernie Ecclestone, con Infobae: su visión sobre Colapinto, qué no le gusta de la F1 actual y la clave para ganar en 2026

Argentina debuta ante Eslovaquia por la Billie Jean King Cup: hora y TV de los encuentros

TELESHOW
Luli Fernández y el libro

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica e Israel concluyeron

Costa Rica e Israel concluyeron las negociaciones y firmarán pronto un Tratado de Libre Comercio

Estados Unidos y Brasil aceleran las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial provisional “este mes”

Corea del Sur y Estados Unidos formalizaron los acuerdos clave sobre comercio, defensa y cooperación nuclear naval

Qué leer esta semana: autorretrato de una niña violada por su padrastro, Viviana Rivero y la verdad sobre el cuidado del riñón

Meme del Real, el Tacubo silencioso, publica su primer disco solista: “Estoy en transformación”