Economía

Martín Redrado aseguró ante industriales que la política cambiaria que se necesita es acumular reservas

El expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) marcó hay que comprar dólares a pesar de tener el swap con Estados Unidos. La visión del economista de la Unión Industrial Argentina (UIA)

Guardar
El economista y ex presidente
El economista y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado

Luego de que el ministro Luis Caputo reafirmara ante empresarios que las bandas cambiarias están bien calibradas y no van a ser modificadas, fue el turno en el escenario de la 31ª Conferencia Industrial del ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado. El ex número uno de la autoridad monetaria se concentró sobre las flaquezas del mismo régimen cambiario al que se comprometió el Gobierno y aseguró que se tienen que acumular reservas a pesar de la asistencia de los Estados Unidos. Y que no se debe relegar a China en las relaciones comerciales.

Cuando me preguntan cuál es la política monetaria y cambiaria que se necesita es la de acumulación de reservas. Lo que hay que eliminar son las restricciones que tiene ustedes para exportar e importar”, afirmó Redrado a los empresarios que lo escuchaban en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC). Su discurso se ubicó así en contraposición a la postura oficial.

En esa línea, consideró que los Estados Unidos cambió su visión de América Latina y es ahí donde veo la primera oportunidad para la Argentina. "Por primera vez están dispuestos a poner plata”, aseguró Redrado cuando antes solo se quedaban en el lugar de dar consejos sobre lo que teníamos que hacer.

Así, planteó que hoy el mundo busca proveedores confiables, en lugar de baratos. Pero, destacó, que la decisión de política comercial del Gobierno argentino no tiene que ser Estados Unidos o China, aunque la tensión exista. “Ellos están buscando financiar cadenas de valor que sean integradas en Estados Unidos”, destacó.

Me preguntan en el exterior que viene en el 2027, no tengo idea que viene, pero sí que no hay vuelta atrás sobre ciertos puntos”, afirmó Redrado. Pero remarcó que para que tener una macroeconomía sólida, debe haber un tipo de cambio previsible y estable, un sistema financiero con tasas de interés bajas (vía política de reducción de encaje) y acumular reservas.

Horas antes, el ministro Caputo se había referido a quienes están preocupados por la meta de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que es de USD -2.600 millones a diciembre de 2025. Les marcó a los presentes que no tiene que estarlo porque el objetivo se pactó antes del swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones. "Fuimos a Estados Unidos a garantizar el pago de los próximos años (...). Vamos a acumular reservas y más de que lo que cualquiera puede estar pensando", destacó Caputo.

El expresidente del Banco Central
El expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, consideró que en 2027 no va a haber marcha atrás.

En los últimos días, las reservas del BCRA bajaron al terreno de los USD 40.000 millones, a pesar de que el último vencimiento con el FMI de USD 825 millones en concepto de intereses se realizó con la activación de un tramo del swap con Estados Unidos.

Para el compañero de panel de Redrado, el economista especializado en Desarrollo Productivo. Director Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, el gran desafío es recuperar el crecimiento de la actividad. “Vimos, después de la caída del año pasado, un rebote, pero de hace cuatro, cinco meses está amesetada. Sobre todo en la industria y la construcción”, marcó mientras que los vinculados a alimentos y petróleo andan mejor.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Unión Industrial ArgentinaPaolo RoccaMartín Redrado

Últimas Noticias

De la presión fiscal y los costos laborales a la inteligencia artificial: la industria busca cómo volver a ser competitiva

Empresarios y tributaristas debatieron sobre los obstáculos que hoy tienen las industrias para crecer y precisaron qué deben tener las reformas tributarias y laboral. El avance de la IA también fue eje de discusión

De la presión fiscal y

Paola Rocca le pidió al Gobierno que tenga una política industrial y que no se conforme sólo con el orden macro

El presidente del Grupo Techint apuntó contra la poca importancia que se le da al sector en el programa económico del ministro Luis Caputo. La nueva política de Estados Unidos y la relación con la Unión Europea

Paola Rocca le pidió al

Una cadena gigante de supermercados busca empleados: los puestos que necesita cubrir y qué sueldos paga el sector

Postulantes pueden elegir entre empleos en áreas comerciales, operativas y administrativas, con requisitos disímiles y escalas salariales sujetas a convenios gremiales

Una cadena gigante de supermercados

Las fotos de la 31 Conferencia Industrial que organiza la UIA

El evento de la central fabril, cuyo lema fue el lema “El futuro se produce hoy”, contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Las fotos de la 31

Cuánto cobra un oficial de la Policía Bonaerense en noviembre 2025, según la categoría

La actualización provincial redefine los haberes del personal activo y retirado, con aumentos que reflejan jerarquías, antigüedad y funciones dentro de la fuerza

Cuánto cobra un oficial de
DEPORTES
Una estrella del Palmeiras y

Una estrella del Palmeiras y la selección de Brasil podría ser suspendida tras un posteo que desató la polémica: “No fue homofobia”

Allanaron la casa del futbolista Cristian Tarragona en el marco de una causa por tenencia y distribución de pornografía infantil

Los Pumas jugarán ante Escocia un partido que será clave para definir su futuro rumbo al Mundial 2027

Unión, sonrisas y una ilusión incontenible: el detrás de escena de la preparación del equipo argentino para la Billie Jean King Cup

La Liga confirmó cuándo y dónde se jugarán la final del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones

TELESHOW
Paula Chaves contó su verdad

Paula Chaves contó su verdad sobre la polémica que se desató cuando rechazó la nota con la China Suárez

Charlotte Caniggia opinó sin filtro de la carrera de la China Suárez: “Se la comió el personaje”

El nuevo look de Magui Bravi que despertó comparaciones con una famosa actriz extranjera

Entre bikinis y playa, las vacaciones de soltera de Laurita Fernández con amigas en Río de Janeiro

El revés que sufrieron Luciano Castro y Griselda Siciliani para poder cumplir el sueño de la casa propia

INFOBAE AMÉRICA

Panamá negó que las maniobras

Panamá negó que las maniobras de Estados Unidos en su territorio tengan como objetivo presionar al régimen de Maduro

Netanyahu afirmó que “consideraría un indulto” tras la petición de Trump al presidente israelí

El jefe de la OTAN respaldó la capacidad de respuesta del bloque frente a las incursiones de drones rusos en territorio aliado

Los gobiernos nórdicos y bálticos acordaron comprar armamento de Estados Unidos por USD 500 millones para apoyar a Ucrania

El insólito recorrido del cuadro de Klimt que Austria acaba de incautar