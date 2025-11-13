Economía

Caputo habló ante los empresarios de la UIA: “En la mayoría de los países el dólar no flota libremente, no nos agrandemos”

El ministro de Economía habló en la 31ª Conferencia Industrial y volvió a contestar a quienes le piden levantar todas las restricciones cambiarias

Guardar
El ministro de Economía habló en la 31ª Conferencia Industrial y volvió a contestar a quienes le piden levantar todas las restricciones cambiarias.

La discusión sobre el régimen cambiario sigue en el centro de la escena y también en el discurso del ministro de Economía, Luis Caputo, que se esfuerza por despejar las dudas y redobló sus justificaciones sobre la flotación entre bandas.

“Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. La mayoría de los países no flota libremente, no flota nadie. No nos agrandemos tampoco, porque ya nos pasó en el pasado que intentamos flotar y no estaban las condiciones y cuando tenemos un shock tenemos que poner cepo”, sostuvo.

Las declaraciones de Caputo se dieron en la 31ª Conferencia de la Industria, con el lema “el futuro se produce hoy”, que se desarrolló este jueves en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC). En donde se reúnen los principales referentes del empresariado nacional, miembros del Gobierno y especialistas del ámbito académico.

“Cuando las cosas empiezan a ir mejor queremos correr más rápido de lo que nos dan las piernas”, afirmó respecto al debate de sí se tienen que dejar las bandas o dejar el que el dólar flote libremente. A su vez, de que Argentina tiene una inestabilidad en la demanda de dinero, que se expuso en estos últimos cuatro meses, cuando más del 40% del M2 privado se dolarizó.

“Para el que todavía no está convencido con todo esto: el mercado de cambios nuestro está operando USD 200 millones por día. Pero si alguien cree que se puede flotar libremente, en un mercado que lo hace en USD 90 millones, USD 200 millones por día, creo que nunca operaron un mercado", agregó.

“Cuando las cosas empiezan a
“Cuando las cosas empiezan a ir mejor queremos correr más rápido de lo que nos dan las piernas”, dijo Caputo Fotografía: Adrián Escandar

Y aseguró que no hay que flotar para comprar reservas y la prueba de ello es que esté el Gobierno que más compro, pero que no se refleja en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) porque se tuvo que pagar deuda. “Fuimos a Estados Unidos a garantizar el pago de los próximos años (...). Vamos a acumular reservas y más de que lo que cualquiera puede estar pensando", destacó.

Pero que no quieren comprar dólares contra pesos que la gente no demanda, porque eso llevaría a la esterilización, “un déficit cuasi fiscal fenomenal”. Así, la estrategia es compra reservas inteligentemente.

El evento se da en un contexto de actividad en baja, incremento de importaciones y debate sobre el llamado “costo argentino”. Y si bien la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) cambio a mediados de año, y tiene a Martín Rappallini como presidente, los reclamos continúan siendo los mismos: que se nivele la cancha en términos impositivos y de infraestructura.

La economía se empezó a planchar a partir de los ataques que sufrimos en el Congreso. La parte positiva de esto es que después de las elecciones parece haber habido una recuperación fenomenal, esperamos un tercer trimestre bastante positivo y para el año que viene una proyección optimista”, afirmó.

En la antesala de la conferencia había expectativa por parte de los empresarios de que Caputo realice un anuncio para el sector, como ha hecho con otros sectores en este tipo de eventos. Antes de la reforma laboral e impositiva que el oficialismo prometió enviar en las sesiones extraordinarias.

“Se combina un factor económico, social y finalmente uno político porque el 10 de diciembre vamos a tener un cambio de Congreso que nos va a permitir tener un Congreso alineado con lo que la gente voto ir”, aseguró.

Ahora parece que el Gobierno y la UIA están recomponiendo su relación luego de los momentos de tensión. Y si bien el presidente Javier Milei no asiste hoy por cuestiones de agenda, envió al ministro Caputo y al flamante ministro de Interior, Diego Santilli.

Se trata de una semana con una agenda cargada para el ministro, en donde salió a responderle a quienes le exigen que deje flotar al dólar, entre ellos el exministro de Economía, Domingo Cavallo. A pesar de que el fin de semana trascendió que le habría adelantado a inversores en Estados Unidos que evalúa modificaciones en el régimen cambiario.

Cabrales sostuvo que hoy es
Cabrales sostuvo que hoy es imposible para una pequeña y mediana empresa liquidar la cantidad de impuestos que se le exige.

Antes de que Caputo suba al escenario, la apertura estuvo a cargo del empresario Martín Cabrales, quien cree que "es el momento donde más tenemos que apostar“. Y señaló la existencia de condiciones inéditas para que el sector industrial lidere una transformación profunda y remarcó la “gran oportunidad por delante” que solo se concretará con la participación activa y la inversión de las empresas.

El dirigente llamó a la industria a actuar como protagonista del cambio, en sintonía con el programa de reformas que impulsa el gobierno nacional. “El futuro se produce hoy, vivimos un momento de cambio, un momento bisagra en la Argentina. Tenemos una gran oportunidad por delante”, aseguró Cabrales ante representantes de todo el arco productivo y autoridades nacionales, provinciales, empresariales y sindicales.

Temas Relacionados

Luis CaputoUIADólarÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Banco Nación relanzará sus créditos para la compra de autos 0Km y usados en hasta 72 cuotas tras la baja de tasas: cómo acceder

La entidad pública presentará condiciones más accesibles para su línea de financiamiento que llegó a colocar 300 préstamos por día antes del fin de las LEFI y las elecciones. Permite adquirir unidades nacionales e importadas

Banco Nación relanzará sus créditos

El repunte económico en Argentina no logra revertir la caída del empleo

El incremento de inversiones y el descenso inflacionario no logran revertir la pérdida del poder adquisitivo y el estancamiento de la creación de puestos de trabajo en los principales sectores del país

El repunte económico en Argentina

Por qué se demora la adjudicación del cupo para importar autos híbridos y eléctricos sin aranceles en 2026

El 16 de noviembre se cumplirá un mes desde que cerró el plazo para licitar unidades correspondientes a los 50.000 autos del próximo año que no pagarán derecho de importación. Hubo una inscripción récord

Por qué se demora la

Una universidad propone subir la edad jubilatoria para los docentes en las provincias

La UADE cree que es necesario igualar los regímenes previsionales provinciales docentes con el régimen nacional

Una universidad propone subir la

Dólar hoy en vivo: a qué precio operan las principales cotizaciones este jueves 13 de noviembre

Los distintos segmentos del mercado abren tras una jornada a la baja. Ayer, el tipo de cambio minorista cerró a 1.435 pesos

Dólar hoy en vivo: a
DEPORTES
Por qué Checo Pérez realizó

Por qué Checo Pérez realizó un test con una “Ferrari negra” antes del estreno de Cadillac en la Fórmula 1

La recta final rumbo al Mundial 2026: se definen 14 clasificados a la Copa del Mundo y los 22 países que jugarán los Repechajes

Drama en el básquet europeo: una figura regresó tras más de 500 días ausente por lesión y se rompió el tendón de Aquiles a los dos minutos

Faustino Oro habló de su destacada actuación en el Mundial de Ajedrez: “Me fui con bronca porque tenía un poco de ventaja en esa partida”

La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

TELESHOW
Luego de la polémica, se

Luego de la polémica, se conoció quién entrevistará a la China Suárez: todos los detalles

Luis Ventura habló de Wanda Nara tras su salida de Masterchef: “Fue el avispón que te deja el aguijón”

Desconsuelo por la muerte de Jorge Lorenzo: la despedida de los actores de El Marginal y En el Barro

Agenda de reuniones, colaboraciones y almuerzos: así vive L-Gante su presente en Madrid lejos de su exrepresentante

Entre ovaciones y bromas, Darío Barassi exhibió su nuevo look en su programa: “¿Quieren ver?”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren una nueva especie de

Descubren una nueva especie de pterosaurio que sorprende a la ciencia en Brasil

Boualem Sansal llegó a Alemania tras ser indultado por Argelia y luego de un año de estar detenido

La Fiscalía de Bolivia pide alerta migratoria contra el ex presidente de YPFB por indicios de corrupción

AdP lanza Concurso Público Internacional para la Elaboración del Expediente Técnico de la Inversión PRMLA del Aeropuerto de Tarapoto

Cómo eran los macabros “safaris humanos” en Sarajevo que ahora investiga la Justicia de Italia