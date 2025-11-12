Economía

En su primera gira al exterior, Quirno viajó a Washington para ajustar los últimos detalles del acuerdo comercial con EEUU

El canciller cumplirá una apretada agenda que incluye un encuentro clave con Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, y una disertación ante la US Chamber of Commerce, que reúne a la mayoría de las empresas americanas

Guardar
Pablo Quirno, ministro de Relaciones
Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores

(Desde Washington, Estados Unidos) El canciller Pablo Quirno llega hoy a Washington para ajustar los últimos detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que refleja la profundidad de la relación personal y estratégica entre Javier Milei y Donald Trump.

El acuerdo bilateral establece un framework para todos los productos que se exportan a Estados Unidos, y es posible hacer su anuncio oficial sin que ello implique una precisión exhaustiva de cada una de las posiciones arancelarias y su respectivo volumen anual.

Trump ya avaló los términos generales del acuerdo con Argentina, pero el presidente de los Estados Unidos se mueve por cautela por dos razones:

  1. Todavía está la crisis del shutdown en la administración pública, y teme que un anuncio sobre el acuerdo comercial multiplique las críticas del partido demócrata.
  2. Aún Estados Unidos no cerró los acuerdos sobre aranceles con un número importante de países, y el líder republicano no quiere que Argentina funcione como un caso testigo en favor de naciones que no son aliadas estratégica de la Casa Blanca.

En este contexto, Trump anunciará el acuerdo con Argentina cuando no implique un costo político doméstico y un reclamo generalizado de innumerables países que pretendan un marco legal similar al obtenido por la Casa Rosada.

Si el presidente de los Estados Unidos considera que estas dos variables no se activarán en su contra, Quirno podría regresar a Buenos Aires con un acuerdo comercial que haría las delicias de Milei.

Donald Trump y Javier Milei
Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Desde esta perspectiva, Quirno visitará a Jamieson Greer en su despacho de la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR) para ajustar los últimos detalles del framework.

El canciller llegará al USTR acompañado por Alec Oxenford -embajador argentino en DC-, Luis María Kreckler, -secretario de Relaciones Económicas Internacionales-, y Pablo Lavigne -secretario de Coordinación de Producción-, que estuvieron muy activos al momento de redactar el framework del acuerdo bilateral.

Durante el cónclave en las oficinas de la Representación Comercial de los Estados Unidos, Greer podría revelar a Quirno que Trump haría el anuncio del acuerdo antes de su regreso a Buenos.

Si así fuera, la administración republicana aparecería -de nuevo- muy cercana a la Argentina, tras el almuerzo de Trump con Milei en la Casa Blanca y la victoria del Gobierno frente a los restos del kirchnerismo.

“Yo tengo firmado un acuerdo de confidencialidad. No puedo comentar por haber participado en las conversaciones. Está, yo diría, prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para ponerle el moño y comunicarlo”, precisó el embajador Oxenford.

La puerta de entrada de
La puerta de entrada de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, (Washington)

A pocas cuadras de la Casa Blanca, se encuentra la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que reúne a miles de empresas americanas. En plena apertura económica de la Argentina, su peso político es clave.

Entonces, si no hay un cambio abrupto en la agenda oficial, Quirno visitará el imponente edificio de la US Chamber para describir el programa de ajuste económico y las posibles medidas que empujará Luis Caputo para bajar la inflación, contener el tipo de cambio y reducir el riesgo país.

A Quirno se le preguntará sobre el posible acuerdo comercial con Estados Unidos, y el canciller se moverá con prudencia como ocurrió durante su última aparición periodística.

“No nos gusta anticipar cosas hasta que no esté la tinta seca”, Hay muchas cosas que se están discutiendo, pero somos optimistas. La reunión bilateral entre el presidente Trump y el presidente Milei fue muy buena en ese sentido para terminar de cerrar los últimos aspectos“, aseguró Quirno.

Y completó: “Quedan cuestiones técnicas a terminar, y el anuncio llegará cuando llegue. Pero nosotros somos optimistas que va a ser pronto“, insistió el canciller.

Quirno estará menos de 48 horas en DC: tiene previsto regresar el viernes a Buenos Aires.

Temas Relacionados

Pablo QuirnoEstados UnidosArgentinaUSTRUS Chamber of CommerceDonald TrumpJavier MileiJamieson Greer

Últimas Noticias

Guiño al crédito fintech: el BCRA autorizará el débito directo de cuotas, prohibido durante el Gobierno anterior

Se rehabilitará el uso de la herramienta para cobrar los préstamos, derogado en 2020. La medida favorecerá el recobro de deudas, en especial para el sector extrabancario

Guiño al crédito fintech: el

ANSES: quiénes cobran hoy, 12 de noviembre

Las titulares de la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad con documento finalizado en los dígitos correspondientes reciben su pago de acuerdo con el calendario establecido

ANSES: quiénes cobran hoy, 12

Declararon la emergencia agropecuaria para las zonas más afectadas por el fuerte granizo de mayo en Entre Ríos

La medida alcanza a los productores citrícolas de Mandisoví tras el temporal de mayo, habilitando beneficios fiscales y crediticios para quienes acrediten daños en sus explotaciones

Declararon la emergencia agropecuaria para

El dilema de la vivienda: cuánto cuesta alquilar y cuánto pagar una cuota hipotecaria

Con el regreso de los créditos hipotecarios ajustados por UVA, vuelve la discusión sobre qué resulta más conveniente: seguir alquilando o asumir una deuda a largo plazo

El dilema de la vivienda:

Los empresarios tech celebraron que la Argentina es “mirada de nuevo por el mundo”

La Gala Anual de Endeavor reunió a inversores, políticos y referentes de la innovación. Se destacó la visibilidad internacional del país en medio de demandas de previsibilidad y nuevas oportunidades para la tecnología

Los empresarios tech celebraron que
DEPORTES
La esposa de Dibu Martínez

La esposa de Dibu Martínez mostró la nueva casa de la familia en Argentina: “Un sueño cumplido”

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

TELESHOW
La entrevista fallida a la

La entrevista fallida a la China Suárez en Luzu TV: el rumor sobre Nico Occhiato y la palabra de Diego Leuco

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

INFOBAE AMÉRICA

Multinacional que construirá megaplanta de

Multinacional que construirá megaplanta de hidrógeno verde en Uruguay fue multada por tala ilegal

Con la llegada del USS Gerald Ford al Caribe, la presencia militar de EEUU en la zona alcanza niveles históricos

El Gobierno de Ucrania suspendió de su cargo al ministro de Justicia: está investigado por recibir comisiones ilegales

El oscuro legado de Charles Manson: biografía, crímenes, obsesiones y los enigmas que lo acompañaron hasta el final

Australia e Indonesia anunciaron un nuevo tratado de seguridad: “La mejor manera de asegurar la paz y la estabilidad es actuando juntos”