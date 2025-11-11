Economía

El Premio ACDE Enrique Shaw 2025 destacó el compromiso empresarial con la inclusión social y el desarrollo comunitario

La decimoquinta edición del galardón reconoció a compañías que implementan proyectos de integración laboral, equidad y sostenibilidad, consolidando la tendencia de responsabilidad social en el sector privado argentino

Directivos de ACDE y los premiados de este año

El compromiso de las empresas argentinas con la inclusión social y el desarrollo comunitario quedó reflejado en la reciente entrega del Premio ACDE Enrique Shaw, que reconoció iniciativas de impacto social impulsadas por compañías de todo el país.

En la decimoquinta edición de este galardón, celebrada en el Salón Dorado del Teatro Colón, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) distinguió proyectos que promueven la integración laboral y la equidad, consolidando el legado de su fundador, el venerable Siervo de Dios Enrique Shaw.

El evento reunió a representantes de grandes empresas, pymes y organizaciones sociales, quienes presentaron un total de cincuenta y tres iniciativas provenientes de cuarenta y siete compañías. El objetivo del premio, que se otorga cada dos años desde 1989, es incentivar acciones empresariales que traduzcan los valores cristianos en beneficios concretos para el bien común, según la visión de ACDE.

En la categoría de grandes empresas, el primer premio fue para Limpiolux por su programa Inclusión 360. Esta compañía, gestionada por la tercera generación familiar y dedicada a servicios de higiene, diseñó un proyecto que integra formación, acompañamiento personalizado y desarrollo de habilidades para facilitar la inserción laboral de personas con barreras crónicas de acceso al empleo.

Cecilia Peluso, de Limpiolux, junto a Silvia Bulla, presidente de ACDE

Cecilia Peluso, representante de la empresa, expresó al recibir el reconocimiento: “La nuestra es una empresa con valores de familia. El 80% de las personas que contratamos vienen de sectores de gran vulnerabilidad a quienes brindamos una oportunidad de empleo formal. Queremos ser la mejor empresa para el mundo”.

Junto a Limpiolux, otras grandes empresas también fueron distinguidas. Banco Galicia recibió un premio por su Programa de Educación Integral, que ya acompaña a más de 300 jóvenes de bajos recursos mediante becas que cubren desde la alfabetización inicial hasta la universidad. Por su parte, Andreani fue reconocida por la Plataforma Andreani Logística Social, una iniciativa que ofrece apoyo logístico a proyectos de promoción educativa, diversidad e inclusión.

La presidente de ACDE, Silvia Bulla, destacó durante la ceremonia la importancia del compromiso empresarial con la comunidad: “Las empresas que acercaron sus proyectos creen en el rol que tenemos como parte de la comunidad. Creen en la inclusión social, en el cuidado de la casa común y en el respeto de la trayectoria de vida de cada uno de los trabajadores”.

Por su parte, Miguel Maxwell, líder del Equipo del Premio ACDE Enrique Shaw, subrayó el valor de la gestión sustentable y agradeció la participación de las empresas: “Reconocemos proyectos de gestión sustentable que afianzan valores con un esfuerzo sostenido”. La directora ejecutiva de ACDE, Ana Pico, remarcó el impacto de las iniciativas premiadas: “Los proyectos ganadores ponen a las personas primero y por ello contribuyen a un futuro sostenible”.

En el segmento de Pymes, el máximo galardón fue para Comunidad Cordero, una propuesta de la empresa familiar de autopartes Esteban Cordero. Este proyecto promueve la inclusión laboral y social de personas en situación de vulnerabilidad, con especial atención a quienes tienen discapacidad. La iniciativa surgió como una manifestación concreta del compromiso de la empresa con la diversidad, la equidad y la construcción de un entorno laboral inclusivo, donde cada persona pueda aportar su talento y desarrollarse plenamente.

Otras pymes también recibieron distinciones. Fue el caso de Argensun Foods, premiada por su programa Hoy por ti, que organiza carreras solidarias para fomentar el deporte y el bienestar físico, fortaleciendo los lazos comunitarios. La empresa misionera Intacto Welty fue reconocida por su proyecto Red de Recolección y Valorización de Aceites Usados, que impulsa la generación de empleo verde a nivel provincial mediante el reciclado de aceites. Además, el Vivero Unipar de Bahía Blanca obtuvo una mención especial por su programa de recuperación y reforestación de espacios verdes, que prevé la entrega de 20.000 ejemplares arbóreos para restaurar los daños forestales ocasionados por la emergencia climática que afectó a esa localidad bonaerense en 2023.

El proceso de evaluación de los proyectos contó con la participación de un centenar de evaluadores, socios de ACDE, quienes analizaron las propuestas y realizaron recomendaciones al jurado.

Este año, el jurado estuvo conformado por Gabriela Aguilar (vicepresidenta para Latinoamérica y gerente general de Argentina y Brasil en Excelerate Energy), Gerardo Bartolomé (fundador y presidente de Grupo Don Mario), Silvia Bulla (presidente de ACDE), Carolina Dams (decana del IAE Business School), P. Daniel Díaz (asesor doctrinal de ACDE), Santiago Mignone (socio en PwC Argentina) y José Mostany (decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA), entre otros.

