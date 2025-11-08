Economía

Galperin dice no estar “preocupado” por la competencia de las plataformas chinas de bajos precios

En la semana, el presidente de Mercado Libre en la Argentina había dicho que el ingreso masivo de productos de muy bajo costo genera “una competencia desigual”, que el mercado local se abrió “indiscriminadamente” y que se necesita “un buen marco regulatorio”

El CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, en una foto de archivo. EFE/ Isaac Fontana

Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre, la empresa más valiosa de la Argentina, quien la semana pasada había pedido al Gobierno que regule las plataformas chinas con las que compite, dijo hoy que no está preocupado por competir con ellos.

Lo hizo en respuesta a un posteo del senador Miguel Pichetto, quien señaló que había sido “el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu. Ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperín (SIC) de Mercado Libre. El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino”.

De hecho, el miércoles pasado el presidente de Mercado Libre en la Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió que el ingreso masivo de productos de bajo costo desde China genera una competencia desigual y enfatizó que “el mercado se abrió indiscriminadamente”

El ejecutivo de la empresa co-fundada por Galperin dijo entonces: “es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”. Según de la Serna, e ingreso masivo de productos de bajo costo provenientes de China, advirtió, amenaza con afectar a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre. De ese modo, subrayó, “se corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

Agrupaciones empresarios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ya habían advertido acerca del efecto de Shein y Temu sobre las pymes argentinas, en especial aquellas cuyos ingresos provienen mayormente de ventas en locales físicos. De hecho, hace dos semanas, en ocasión del Día de la Madre, CAME señaló que se trataba del tercer año consecutivo de caída interanual de ventas asociadas a esta jornada, la segunda más importante del año (después de Navidad) como ocasión comercial, y lo relacionó con el efecto de las plataformas chinas.

Lo novedoso fue, durante la semana, el reclamo en el mismo sentido de Mercado Libre y -ahora- la afirmación de Galperin, azuzado por el comentario de Pichetto, de que no está “preocupado” por la competencia china. Textualmente, Galperin afirmó en su posteo: “Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente”.

Juan Martín de la Serna, presidente de MercadoLibre en la Argentina

La supuesta confianza que trasunta ese comentario cuanto menos tensiona con las palabras de de la Serna durante la semana, en particular con su afirmación de que con regulaciones como las actuales, “no se generan puestos de trabajo locales” o aquella en la que afirmó: “cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”.

Fuerte competencia

Según Sensor Tower, los usuarios activos mensuales de Temu en América Latina crecieron 143% interanual en el primer semestre de 2025, alcanzando a más de 105 millones de personas.

La app, conocida por su política de precios muy bajos y envío gratuito, logró posicionarse rápidamente como uno de los marketplaces más descargados de la región.

Mercado Libre, en tanto, se mantiene como la mayor empresa de e-commerce latinoamericana, con más de 112.000 empleados y 27 trimestres consecutivos de crecimiento anual superior al 30%.

Según De la Serna, mientras la empresa cuenta con más de un millón de metros cuadrados de espacio logístico en Brasil y 970.000 en México, en la Argentina su capacidad se había mantenido estancada en 65.000 metros cuadrados durante años.

No obstante, este año invirtió USD 65 millones en un nuevo centro logístico en las afueras de Buenos Aires.

