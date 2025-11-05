Mercado Libre pide que el Gobierno regule a las plataformas chinas con las que compite

La compañía aceleró inversiones en distribución ante la irrupción de nuevos actores.

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó regulaciones para las plataformas chinas como Temu y Shein, que vienen teniendo un crecimiento acelerado con una fuerte penetración comercial en la región.

De la Serna dijo que “es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

El ejecutivo advirtió que el ingreso masivo de productos de bajo costo provenientes de China amenaza con afectar a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre.

Advirtió incluso que este fenómeno “corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

De la Serna dijo que con regulaciones como las actuales, “no se generan puestos de trabajo locales”.

“Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”, señaló.

Juan Martín de la Serna, vicepresidente Senior de Logística y Envíos de Mercado Libre

Por otro lado, explicó que la irrupción de nuevos competidores obliga a Mercado Libre a ser más agresivo en inversiones y eficiencia logística, pero advirtió que el crecimiento sin control de estas plataformas “desequilibra el campo de juego”.

En este escenario, México, Chile y Uruguay avanzaron con medidas para endurecer las normas fiscales y de importación de productos de bajo costo procedentes de China, con el objetivo de proteger a sus minoristas locales. Pero la Argentina por ahora no ha tomado medidas.

Con información de NA

Noticia en desarrollo