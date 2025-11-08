Economía

“Changuito federal”: cuál es el costo por provincias de un consumo típico de clase media y en cuáles aumentó más en octubre

Los aumentos por distrito fueron desde un máximo de 5,7 a un mínimo de 1,1%. Los productos que más y menos aumentaron y el poder adquisitivo de los salarios

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Una persona
FOTO DE ARCHIVO. Una persona empuja un carrito de la compra dentro de una sucursal de un supermercado Tesco Extra en Londres, Reino Unido. 10 de febrero de 2022. REUTERS/Paul Childs

La consultora Analytica calculó el costo por provincia de lo que dio en llamar “El Changuito Federal”, una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores.

Para garantizar la comparabilidad entre provincias, la consultora incluyó en todos los casos productos de la misma marca y cantidad por empaque

Las provincias donde más aumentó el costo del changuito fueron las patagónicas: Tierra del Fuego (+5,3%), Chubut (+4,3%), Río Negro (+3,8%), Neuquén (+3,7%) y San Cruz (+3,7%). En el extremo opuesto, los menores incrementos se dieron en Jujuy (+1,7%), Formosa (+1,4%) y Misiones (+1,1%).

Dentro de la canasta o “changuito” se destacó otra vez el aumento del precio del aceite de girasol, que tuvo subas de entre el 4% y 6% en todas las provincias. Los mayores aumentos de ese producto se verificaron en CABA (+6,3%), Entre Ríos (+6,4%) y San Luis (+6,6%).

infografia

Otro rubro que registró aumentos generalizados fue el de lácteos. Por caso, el quema crema tuvo aumentos de entre 2 y 4%, y la suba fue aún mayor en Santa Cruz, donde alcanzó el 5,2 por ciento. Otro producto lácteo, el yogur bebible, tuvo aumentos en todas las provincias y en el mismo rango que el queso crema (2 a 4%), salvo unas pocas provincias donde aumentó menos: Misiones (+1,2%), Santa Cruz (+1,4%) y Santiago (1,1%).

Un producto cuyo precios e mantuvo sin cambios fueron los huevos. Así ocurrió en casi todas las provincias, excepto en Tucumán y Santiago del Estero, donde los aumentos fueron de todos modos moderados: en torno del 1 por ciento.

Más allá de los productos específicos y las variaciones de precios, el changuito más caro sigue siendo el de Santa Cruz: llenarlo mensualmente en la provincia patagónica (la segunda más grande y la de menor densidad poblacional del país) cuesta 834.177 pesos. Le siguen otras provincias de la región, la más aislada y costosa del país. En Chubut el “changuito” cuesta $ 829.597 por mes, en Tierra del Fuego $822.066, en Río Negro ($804.049) y en Neuquén ($791.546).

Los “changuitos” más baratos coinciden en buena medida con provincias pobres. Los de menor costo son los de Chaco Chaco ($755.224), Formosa ($749.929) y Misiones ($748.815).

Al comparar los valores de la canasta respecto al 26 de septiembre, Analytica subraya que los mayores aumentos absolutos se dieron en Tierra del Fuego (+$45.544), La Pampa (+$42.392) y Chubut ($39.373).

infografia

Por otro lado, las provincias con los menores aumentos medidos en $ fueron Formosa (+$14.112), Neuquén (+$13.930) y San Luis (+$4.572).

La consultora señala como posibles causas de la dispersión de precios la diferencia en el costo de vida generalizado entre regiones. La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos es a la vez la región que tiene los salarios más elevados. De hecho, Santa Cruz tiene la canasta más costosa pero es también la provincia con el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén, debido a la incidencia de sectores como Minería, Energía y, en menor medida, Pesca.

Esto implica -señala Analytica- que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, se ve que la ponderación promedio en la región del costo de la canasta por sobre dos salarios promedio es de 15,7 por ciento.

El caso opuesto es del Noreste Argentino (NEA), cuyos precios “más económicos” están asociados a salarios que están en niveles más bajos que el promedio nacional, aunque de todos modos allí el resultado es peor: el costo del changuito representa el 29,5% de la suma de dos salarios promedio. Un resultado en línea con la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en 2017/18 donde se registró que la proporción de gasto que destinan los hogares al consumo de alimentos y bebidas es mayor en las provincias del norte.

El ”Changuito Federal” de Analytica consiste en una selección de productos de primeras marcas y consumos “básicos y representativos” en cantidades mensuales. A su vez, el salario promedio considerado para calcular la situación promedio de los hogares en términos de poder adquisitivo respecto del changuito, la consultora toma el publicado por el Ministerio de Capital Humano, actualizado por el índice de salarios hasta agosto e inflación para el périodo septiembre-octubre.

Temas Relacionados

Changuito federalConsumoProvinciasInflaciónPreciosSalariosPoder adquisitivoEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

CyberMonday 2025 cerró con una facturación superior a $600.000 millones: cuáles fueron los productos más vendidos

Se concretaron cerca de 7 millones de órdenes de compra con un ticket promedio de $92.000. Las categorías más buscadas por los usuarios

CyberMonday 2025 cerró con una

YPF cerró el tercer trimestre con récord de producción y más de USD 1.300 millones de ganancias

Los resultados se basan en un crecimiento sostenido de la producción en Vaca Muerta y mejoras de eficiencia operativa

YPF cerró el tercer trimestre

Cuánto cobrarán los trabajadores del servicio doméstico en noviembre tras el nuevo aumento

El incremento incluye una suba distribuida entre noviembre y diciembre y el pago de una suma fija extraordinaria para quienes trabajan más de 16 horas semanales.

Cuánto cobrarán los trabajadores del

Caputo admitió ante inversores posibles modificaciones al régimen de bandas cambiarias

Dijo que el presidente Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda, pero que podría acelerarse el ritmo de ajuste del rango de flotación, del 1% al 1,5% mensual. Lo hizo en una reunión privada organizada por J.P.Morgan Chase, señaló una agencia internacional

Caputo admitió ante inversores posibles

La CAF anunció una inversión de USD 40.000 millones en desarrollo sostenible hasta 2030 para América Latina

La estrategia contempla financiamiento para energías limpias, protección de ecosistemas y apoyo a pymes, promoviendo la transformación económica y social

La CAF anunció una inversión
DEPORTES
Tras la victoria de Racing,

Tras la victoria de Racing, Talleres vence a Platense en un duelo clave por el descenso en el Torneo Clausura

La clasificación a las copas internacionales y la lucha por la permanencia: así está la Tabla Anual a falta de dos fechas

El video del impactante gol de arco a arco de un argentino en el fútbol uruguayo que recorre el mundo

Newell’s venció 2-0 a Huracán en Parque Patricios y quedó a un paso de asegurar su permanencia en la Liga Profesional

La frase del jefe de Alpine por el trabajo contra reloj para reparar el coche de Colapinto tras el accidente en la Sprint del GP de Brasil

TELESHOW
Jimena Barón se sinceró sobre

Jimena Barón se sinceró sobre su situación familiar y analiza mudarse: “Quiero ser como Meghan, la esposa de Harry”

El sutil mensaje de Wanda Nara tras el costoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez: “Cuatro vestidores”

El costoso regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez y ya le había obsequiado a Wanda Nara

Bizarrap contó cuál es su gran sueño: “Les cedo los derechos si quieren”

Clara Alonso presentó a su hijo Gael y conmovió a sus seguidores

INFOBAE AMÉRICA

El entrenamiento de fuerza puede

El entrenamiento de fuerza puede prevenir la disfunción eréctil y mejorar el deseo sexual, según Harvard

Estados Unidos y Bolivia restablecerán relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años

Gabriel Boric y Rodrigo Paz iniciaron una nueva etapa en la relación de Chile y Bolivia tras 19 años sin cumbres bilaterales

La UE anunció la reanudación parcial de exportaciones de chips Nexperia tras una flexibilización del veto chino

Daniel Noboa dijo que una posible nueva Constitución de Ecuador será redactada por “patriotas que buscan un país mejor”