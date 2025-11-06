Economía

Venta de viviendas ProCreAr: todo lo que hay que saber sobre las subastas del Estado

El procedimiento para adquirir una unidad se realiza completamente en línea, incluye verificación de identidad y documentación respaldatoria, y permite a los usuarios conocer en detalle las características de cada propiedad antes de ofertar

Las viviendas que salen a remate están ubicadas en complejos habitacionales con servicios completos y acceso a infraestructura comunitaria

El avance de la liquidación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) marcó una transformación en la política habitacional vinculada a la gestión estatal de activos inmobiliarios. La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía dispuso la venta de casas y departamentos que, aunque concluidos en diferentes etapas del programa, nunca recibieron adjudicatario. El sector público abrió la posibilidad de adquirir estas propiedades a través de subastas públicas electrónicas administradas en línea.

A través de una serie de resoluciones, el Estado impulsó la transferencia de inmuebles remanentes por medio de mecanismos virtuales. Esta acción se inscribió en el proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en la liquidación y traspaso de activos enmarcados en la disolución del programa.

Disolución del programa y traspaso de créditos

El ProCreAr nació bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, y se orientó al financiamiento y construcción de viviendas familiares en todo el país con fondos públicos. En noviembre de 2024, a través del Decreto N° 1018/24, el Gobierno dictó la disolución del programa y comenzó a establecer nuevos destinos para los inmuebles involucrados. La medida se formalizó en junio de 2025 por medio de la resolución 764/2025, que organizó la liquidación del fondo y determinó el traspaso de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A..

El argumento principal para justificar la eliminación del fondo giró en torno a la idea de que el financiamiento estatal representaba una carga para las cuentas públicas y debía recaer sobre el sector bancario comercial. Las autoridades indicaron que los créditos activos continuaron bajo administración del Banco Hipotecario, manteniendo las condiciones originales a los adjudicatarios.

Qué viviendas son objeto de subasta

Las subastas abarcan propiedades terminadas que nunca se asignaron. En este grupo ingresan unidades habitacionales de diferentes dimensiones, emplazadas en barrios planificados de varias provincias. Según la normativa, se trata de casas y departamentos en desarrollos de mediana escala o barrios completos erigidos en terrenos fiscales.

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación

La oferta incluye inmuebles que cuentan con todos los servicios básicos y conexiones instaladas. Los proyectos respetaron los lineamientos constructivos establecidos por el programa federal e integran espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía respecto a zonas urbanas. En la mayoría de los barrios en cuestión predominan viviendas de dos o tres dormitorios, aunque la cantidad puede variar según el desarrollo seleccionado en cada caso.

La decisión oficial también extendió la transferencia de unidades en construcción hacia provincias, municipios o el sector privado para finalizar la obra por fuera del alcance directo del programa liquidado.

Proceso y características de la subasta online

El sistema SUBAST.AR y la modalidad electrónica

El mecanismo elegido para la disposición de los bienes inmuebles es el remate digital. La resolución 396/2025 estableció que todas las operaciones deben llevarse a cabo por medio del sistema SUBAST.AR, una plataforma electrónica desarrollada para la administración y gestión de subastas electrónicas del sector público.

Este sistema, avalado previamente por el Decreto N° 29/18, busca promover la eficiencia, la transparencia y la máxima participación, en línea con las regulaciones para la gestión de bienes estatales. En cada subasta, la plataforma fija una fecha y un horario específicos para recibir ofertas y habilita la inscripción directa de los interesados.

Además, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) gestiona el calendario de ventas y suministra toda la información técnica, legal y gráfica sobre cada inmueble en los días previos al acto de subasta. Los interesados pueden acceder a imágenes, detalles de distribución, ubicación y servicios disponibles para evaluar las diferentes alternativas.

El Banco Hipotecario sigue gestionando los créditos otorgados antes de la disolución del ProCreAr, en iguales condiciones que al momento del alta

Requisitos y pasos para participar

Para intervenir en las subastas, los aspirantes deben realizar una inscripción previa en la plataforma digital habilitada por la AABE. El registro requiere constituir un domicilio legal y electrónico en el país, completar los formularios electrónicos respectivos y cargar documentación personal y fiscal que respalde la identidad y capacidad legal del solicitante.

Uno de los requisitos centrales de participación implica el pago de una garantía cuyo monto se informa previamente para cada subasta. Además, los formularios electrónicos permiten seleccionar el inmueble de interés y confirmar la inclusión en el sistema de pujas. La oferta inicial parte de un precio base determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Durante el acto de subasta, la plataforma habilita la recepción de ofertas en el horario pautado, con un monto mínimo de incremento entre propuestas, también especificado en cada caso. La propiedad se adjudica a la oferta más elevada al cierre del plazo, y la operación se gestiona íntegramente de forma remota.

Quiénes pueden participar y condiciones para los adjudicatarios

La participación está abierta a personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación establecida en cada pliego. No es indispensable contar previamente con un crédito hipotecario aprobado para ofertar. No existe tope de edad ni condiciones restrictivas respecto al perfil laboral, pero el adjudicatario debe acreditar solvencia económica para cumplir con la operación.

Los organizadores ofrecen alternativas de financiamiento bancario para los compradores, aunque los términos finales de plazo, tasa y modalidad se tramitan con la entidad correspondiente una vez adjudicada la vivienda. El procedimiento requiere, además, la realización de trámites de escrituración y la presentación de documentación adicional vinculada a la transferencia de la propiedad.

Los complejos habitacionales del programa ofrecen espacios verdes y acceso a servicios esenciales en diferentes regiones del país

La normativa vigente sostiene que el incumplimiento de la operación, luego de adjudicada, puede implicar la pérdida de la garantía depositada durante la inscripción inicial.

Destino de los bienes y administración posterior

La subasta engloba a propiedades que estuvieron bajo contratos de locación de obra, con avance finalizado o parcial durante la vigencia del fondo. Los inmuebles sin contratos vigentes pasaron a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se encarga de su comercialización o transferencia, según el esquema fijado por la reglamentación estatal.

En cuanto a las viviendas en estado de obra o sin finalizar, la Secretaría de Obras Públicas habilitó la transferencia a provincias, municipios o sector privado para su conclusión y venta posterior. La resolución administrativa permite al Ejecutivo disponer, transferir o vender estos activos para afrontar las deudas pendientes del ProCreAr y completar el proceso de liquidación.

Calendario y difusión de la oferta disponible

El cronograma oficial para la venta de casas y departamentos se publica en los sitios institucionales del Gobierno Nacional. Las subastas se programan en tandas, en función de la ubicación y cantidad de unidades disponibles en cada desarrollo habitacional. Para cada lote, la AABE publica pliegos con especificaciones técnicas, precios base, fechas clave e imágenes para facilitar la evaluación previa por parte de los interesados.

Las unidades se suman progresivamente al sistema, con plazos diferenciados y convocatorias múltiples a lo largo de cada mes. La publicación de los detalles pertinentes a cada subasta permite comparar alternativas y acceder a recomendaciones sobre cómo verificar la documentación y analizar el entorno y la infraestructura de cada barrio o complejo incluido en la oferta.

El Banco Hipotecario sigue gestionando los créditos otorgados antes de la disolución del ProCreAr, en iguales condiciones que al momento del alta

Vigencia de los créditos ProCreAr

La vigencia de los créditos ProCreAr en curso permaneció sin cambios para los beneficiarios. Los adjudicatarios que accedieron a préstamos bajo las condiciones originales mantienen sus derechos y obligaciones en las mismas circunstancias previas a la disolución del programa. Las subastas actuales sólo alcanzan a las casas y departamentos sin asignar previos y no inciden en los esquemas de financiamiento de quienes ya recibieron su vivienda por intermedio del sistema eliminado.

Observaciones y recomendaciones para los participantes

Los especialistas en subastas recomiendan revisar exhaustivamente la documentación disponible en el sistema, consultar las características y el entorno de los desarrollos, y calcular la capacidad financiera real antes de presentar una oferta. Además, recalcan la importancia de considerar todos los gastos asociados, incluyendo impuestos y escrituración, para evitar contratiempos o pérdidas en el proceso.

En el presente esquema, la oferta ganadora adquiere carácter de compromiso firme: los adjudicatarios deben cumplir dentro de los plazos fijados en el llamado y cerrar toda la operación conforme lo indiquen los términos legales y administrativos establecidos en cada pliego.

