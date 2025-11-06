Economía

Para el CEO global de JP Morgan, la Argentina no necesitará un préstamo bancario por la llegada de inversiones extranjeras

Jamie Dimon, quien se reunió con el presidente Javier Milei en Buenos Aires, la semana previa a las elecciones, afirmó que podrían llegar USD 100.000 millones a la Argentina

Guardar
Jamie Dimon, CEO de JP
Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, entrevistado por Reuters. REUTERS/Emily Elconin

La Argentina podría no necesitar finalmente un préstamo bancario, dijo el CEO global de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, quien añadió que el presidente argentino Javier Milei “está haciendo un buen trabajo reformando la problemática economía del país”.

“Hay alrededor de USD 100.000 millones de capital extranjero que podrían regresar a Argentina”, afirmó Dimon en una amplia entrevista con Reuters en Detroit. “Hay grandes empresas que quieren invertir allí ahora”, señaló el ejecutivo tras el triunfo del gobierno de Milei en las elecciones de medio término.

“Si Milei logra continuar implementando sus políticas durante el resto de este mandato, y quizá en un segundo mandato, podría transformar la Argentina”, anticipó el referente empresarial estadounidense, quien se reunió con el Presidente el 24 de octubre pasado en Buenos Aires. En tal sentido, describió a jefe de Estado argentina como una “fuerza de la naturaleza” y destacó la reducción de la inflación y el crecimiento económico del país.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó semanas atrás que su gobierno está trabajando con bancos y fondos de inversión para instrumentar un préstamo de USD 20.000 millones destinado a invertir en la deuda soberana argentina, más allá del swap por USD 20.000 millones que anunció EE.UU.

Bajo la perspectiva de Jamie Dimon, la eventual línea de crédito de entidades privadas al país “puede no ser necesario”. JP Morgan está presente en el país desde hace más de 100 años y participó en sus anteriores reestructuraciones de deuda. “Hemos hecho financiamiento especial para Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escucharlos”, remarcó.

El Presidente Javier Milei y
El Presidente Javier Milei y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan

Las declaraciones del ejecutivo se dan en medio del viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Según la agenda oficial del mandatario, arribó a Miami en las últimas horas y tiene previsto exponer en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.

Noticia en desarrollo

Con información de Reuters

Temas Relacionados

Jamie DimonJP Morganpréstamo por 20.000 millonesúltimas noticias

Últimas Noticias

El Tesoro de EEUU desarmó su inversión en letras del BCRA que había generado tras intervenir en el mercado cambiario

El balance de la autoridad monetaria mostró una caída de $2,7 billones en su stock de letras. Coincide con el crecimiento posterior a las compras que había anunciado Scott Bessent. Economistas ven indicios de que el swap por USD 20.000 ya empezó a activarse

El Tesoro de EEUU desarmó

Mercado Libre pide que el Gobierno regule a las plataformas chinas con las que compite

El presidente de la compañía en la Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió que el ingreso masivo de productos de bajo costo desde China genera una competencia desigual y enfatizó que “el mercado se abrió indiscriminadamente”

Mercado Libre pide que el

Con mayores ventas al exterior, Mastellone obtuvo un resultado operativo positivo superior a $5.000 millones

El desempeño de la firma responde a un aumento en los volúmenes de venta, tanto en el mercado interno como en las exportaciones, y por mayores niveles de procesamiento de materia prima láctea

Con mayores ventas al exterior,

Para el CEO de uno de los fondos de inversión más influyentes del mundo, hay que “distribuir bien los frutos de la economía”

El fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin, destacó el rol de la educación y la inmigración legal en el crecimiento económico durante su participación en el American Business Forum

Para el CEO de uno

El Gobierno decidió no liberar pesos al mercado en la licitación de deuda: qué pasará con las tasas

Economía renovó vencimientos por casi $8 billones pero el mercado ya había anticipado que no había falta de liquidez ni el Tesoro tenía los suficientes pesos para hacer algo distinto

El Gobierno decidió no liberar
DEPORTES
Independiente Rivadavia está con 10

Independiente Rivadavia está con 10 jugadores, pero vence a Argentinos en la final de la Copa Argentina

Luis Suárez recibió una nueva sanción disciplinaria y se perderá un partido clave con el Inter Miami de Messi: el motivo

Del cruce de “alta tensión” entre un jugador y su DT al festejo de gol de Lautaro Martínez en el Inter: las perlitas de la Champions

Messi dijo que el fútbol “tiene fecha de caducidad” y habló de su costado empresarial: “De a poco me voy metiendo”

La sorprendente estrategia que reveló Lando Norris para superar a Oscar Piastri y recuperar el liderazgo en la F1

TELESHOW
En el Día de la

En el Día de la Cumbia Santafesina, Cacho Deicas eligió su tema preferido de Los Palmeras

Juana Repetto defendió la fiesta de Halloween: “Me molesta la gente que la critica”

Lourdes Fernández evalúa ser querellante en la causa contra su expareja y comenzó un tratamiento psicológico

Los consejos de Pampita para un grupo de emprendedoras: “Miren a los ojos cuando saludan”

Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Mamuts lanudos en lugares inesperados:

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

Donald Trump dijo que Estados Unidos evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

Una investigación revela que el rápido avance de la Peste Negra se habría basado en un texto malinterpretado