ANSES: cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas y de cuánto son

ANSES actualizó el monto de las Pensiones No Contributivas para noviembre 2025 con un aumento del 2,08% según la inflación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos y los montos actualizados para las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a noviembre de 2025. Esta asistencia social, dirigida a los sectores más vulnerables, se acredita cada mes a quienes cumplen con los requisitos estipulados por el organismo.

En un contexto de incrementos ligados a la inflación y con la continuidad del bono extraordinario, miles de beneficiarios ya cuentan con las fechas precisas de cobro y los importes que recibirán.

Cuáles son las PNC de ANSES y de cuánto es el monto en noviembre 2025

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones monetarias que otorga el Estado a través de ANSES a personas que, por alguna condición particular, no acceden a la jubilación contributiva tradicional. Las coberturas principales abarcan a personas con invalidez, adultos mayores en situación de vulnerabilidad social (vejez), madres de siete hijos o más y beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Durante noviembre de 2025, el monto de las PNC se vio actualizado mediante un incremento del 2,08%, porcentaje basado en la variación de precios registrada en septiembre del mismo año. Así, el haber básico para quienes perciben las PNC por invalidez o vejez asciende a $233.136,88.

Las Pensiones No Contributivas de ANSES alcanzan los $303.136,88 con el bono extraordinario de $70.000 incluido en noviembre 2025

Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, que el organismo entrega a quienes cobran la mínima o no superan determinados montos, el total alcanza los $303.136,88. Por su parte, quienes perciben la PUAM reciben $266.442,16, más el bono, sumando $336.442,16.

Esta actualización salarial responde al ajuste mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), aunque el bono mantiene su valor sin modificaciones desde marzo de 2024. Para jubilaciones y pensiones de monto superior, el bono se otorga parcialmente y solo hasta alcanzar un tope de $403.020,07, asegurando que la suma total no supere ese límite.

Además de las pensiones por invalidez y vejez, se mantiene la cobertura de la PUAM, pensada para mayores de 65 años sin otros ingresos previsionales. Todas estas prestaciones buscan complementar ingresos y ofrecer respaldo ante situaciones de desprotección.

Cuándo cobro las PNC de ANSES en noviembre 2025

La ANSES estableció para noviembre un esquema de pagos escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, habitual en el calendario previsional. De acuerdo a la información oficial, las fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas quedan distribuidas de la siguiente manera durante la segunda semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Este mismo esquema rige tanto para las PNC por invalidez, vejez o madres de siete hijos, como para la PUAM, garantizando la acreditación en distintas jornadas y evitando aglomeraciones en las sucursales bancarias.

El bono extraordinario de ANSES mantiene su valor desde marzo de 2024 y se otorga hasta un tope de $403.020,07 (REUTERS/Tomas Cuesta)

Quienes deseen corroborar la fecha exacta y el lugar asignado para el cobro pueden realizar la consulta en la web oficial de ANSES. Solo es necesario ingresar a la sección correspondiente de consultas, completar los datos personales (número de beneficio o CUIL) y el sistema informará de inmediato el período durante el cual será posible retirar los haberes, tanto por ventanilla como por cajero automático.

Cabe recordar que a la par de las PNC, durante noviembre también se pagan las asignaciones universales y familiares, las jubilaciones mínimas y las prestaciones por desempleo, todas siguiendo el mismo criterio de terminación de DNI. Las asignaciones familiares vinculadas a PNC estarán disponibles entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción de terminación de documento.

Cómo acceder a las PNC

Para obtener una Pensión No Contributiva, los interesados deben reunir requisitos establecidos para cada modalidad. Las alternativas más frecuentes son la pensión por invalidez, dirigida a personas con una disminución física o mental del 76% o más y en situación de vulnerabilidad social, y la pensión por vejez, destinada a quienes superan los 70 años y no perciben jubilaciones, pensiones ni ingresos formales.

El trámite de solicitud se inicia en las oficinas de ANSES o de manera online desde la web oficial. El solicitante debe presentar documentación personal (DNI, certificados médicos para el caso de invalidez, declaración de carencia de ingresos, entre otros) y atravesar una evaluación socioeconómica a cargo del organismo.

La consulta de fecha y lugar de cobro de las PNC puede realizarse online en la web oficial de ANSES con CUIL o número de beneficio (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existe la posibilidad de acceder a la prestación como madre de siete hijos/as, caso en el cual se necesita la acreditación de nacimiento y documentación que avale la situación familiar.

Una vez otorgada, la pensión queda sujeta a revisiones periódicas y a la actualización automática de los haberes según lo dispuesto por ANSES y los índices de inflación publicados por INDEC. En caso de cambios en la situación económica, laboral o familiar, las condiciones y el derecho a la prestación pueden someterse a nuevas evaluaciones.

Este sistema de seguridad social busca brindar cobertura, ingreso complementario y mejorar la calidad de vida de aquellos sectores que no pueden acceder a otras formas de respaldo previsional.