Economía

Por qué no hay bancos mañana, 6 de noviembre

Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas por el Día del Bancario, un feriado exclusivo del sector que obliga a millones de usuarios a operar a través de canales digitales, cajeros automáticos y comercios habilitados

Guardar
El feriado bancario obliga a
El feriado bancario obliga a millones de usuarios a operar mediante canales digitales, cajeros automáticos y comercios habilitados (REUTERS/Cristina Sille)

El 6 de noviembre, las sucursales bancarias en Argentina no abrirán sus puertas. La jornada representa un feriado exclusivo del sector financiero y afecta a millones de usuarios que, durante esa fecha, deberán utilizar canales digitales o entidades comerciales para realizar pagos, transferencias y extracciones de dinero. La medida forma parte de una tradición sindical de larga data y tiene impacto en todo el país, tanto en bancos públicos como privados.

Por qué no hay bancos el 6 de noviembre

El Día del Bancario obliga al cierre de todas las sucursales bancarias en Argentina cada 6 de noviembre. Este feriado, reconocido por convenio colectivo, otorga a los empleados bancarios descanso en todo el territorio nacional. Aunque la atención presencial se suspende, los canales digitales y cajeros automáticos continúan operativos, permitiendo que los usuarios resuelvan operaciones esenciales sin inconvenientes.

La disposición surge del artículo 50 del convenio colectivo, que define: “Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”. La norma abarca todas las entidades, sin importar jurisdicción o tipo de banco. Por este motivo, millones de clientes deben anticipar o reprogramar depósitos, extracciones o trámites que necesiten intervención directa del personal.

El Día del Bancario es
El Día del Bancario es un feriado exclusivo del sector financiero, reconocido por el convenio colectivo y con impacto nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del feriado, las aplicaciones móviles, el homebanking y los cajeros automáticos seguirán habilitados. Quienes requieran efectivo podrán recurrir a extracciones en supermercados, farmacias y comercios habilitados. Las operaciones programadas con vencimiento el 6 de noviembre serán procesadas el día hábil siguiente, conforme al procedimiento habitual del sistema financiero.

Cuál es el origen del Día del Bancario

La conmemoración tiene origen en la historia sindical argentina. El 6 de noviembre recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector. La fecha rememora la primera huelga bancaria nacional, el 19 de abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Aquella protesta, iniciada en el Banco Provincia y protagonizada por delegados como Vicente Ventura y Jorge Alvear, exigía el reconocimiento de la Asociación de Empleados de Bancos, precursora del actual gremio.

Entre los avances logrados entonces, se destacan la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y seguros en 1923 y la institucionalización definitiva del feriado sectorial.

El 6 de noviembre, los
El 6 de noviembre, los bancos en Argentina cierran por el Día del Bancario, afectando la atención presencial en todo el país (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cuánto cobran los empleados bancarios en noviembre 2025

El Día del Bancario implica, además del descanso, el cobro de un beneficio económico exclusivo para quienes trabajan en el sector. Según la última actualización salarial, el bono correspondiente a la fecha asciende a $1.708.032,46, un monto que refleja la representatividad y la capacidad de negociación del gremio, según informan las entidades bancarias.

Este reconocimiento no tiene equivalentes en otros convenios colectivos y se paga a todos los empleados bancarios del país. La disposición de feriado para el 6 de noviembre se aplica en todas las entidades financieras, públicas y privadas, nacionales e internacionales, siguiendo la normativa sindical que rige de manera uniforme en Argentina.

Temas Relacionados

Día del BancarioBancariosNewsroom BUEBancosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Anses: cuándo cobro la Asignación Universal por Hijo en noviembre 2025 y de cuánto es

El respaldo estatal garantiza el ingreso a las familias más vulnerables, con actualización automática de los montos y cronograma según documento de identidad

Anses: cuándo cobro la Asignación

Oficializaron los nuevos montos de las jubilaciones para este mes: de cuánto será la mínima

Los valores actualizados fueron publicados en Boletín Oficial. Además, actualizaron las asignaciones familiares

Oficializaron los nuevos montos de

Open Finance: qué ventajas puede traer el plan del Gobierno y cómo está la Argentina frente al resto de la región

La carrera de las finanzas abiertas ya arrancó en América Latina y la Argentina forma parte de ella. Qué ventajas y desventajas tiene el sistema financiero local en la comparación con países vecinos

Open Finance: qué ventajas puede

Qué recomiendan los grandes inversores tras la baja del dólar de ayer y el freno a la suba de las acciones

El retroceso de los mercados internacionales y la toma de ganancias local provocó un renovado interés por un instrumento atado a la inflación

Qué recomiendan los grandes inversores

Un gigante mexicano manifestó al Gobierno su interés por competir en la privatización del Belgrano Cargas y el San Martín

Desde el Grupo México mantuvieron contactos con funcionarios argentinos y prevén invertir más de USD 3.000 millones. Cuándo se realizará la convocatoria al concurso público internacional por los trenes

Un gigante mexicano manifestó al
DEPORTES
La “Ley Wenger”: el fuera

La “Ley Wenger”: el fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir del próximo Mundial 2026

Vivió un título inolvidable de la Selección, sufrió el caótico Mundial de Rusia y buscará alzar su primera copa como DT en Argentinos

Bergessio reveló la inquietante propuesta que le hizo la mafia de Sicilia a Maxi López en medio del conflicto con Mauro Icardi

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

La drástica decisión de Alpine para darle un auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

TELESHOW
Los looks de la avant

Los looks de la avant premiere de Yiya, la serie sobre la “envenenadora de Monserrat”, protagonizada por Julieta Zylberberg

Julián Weich habló a corazón abierto sobre cómo superó la depresión: “Pensaba mucho en suicidarme”

La historia de superación de Pancho que conmovió hasta las lágrimas a Guido Kaczka: “Para qué quiero pies, si tengo alas”

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la activación de neuronas

Cómo la activación de neuronas específicas puede ayudar a revertir la ansiedad y la falta de interacción social, según un estudio

Crean un “mapa del dolor” cerebral que permite aliviar malestares en zonas específicas y sin tratamiento

Estados Unidos después de Dick Cheney

Tragedia en Filipinas: asciende a 93 el número de muertos y a 26 el de desaparecidos por el paso del tifón Kalmaegi

El régimen de Corea del Norte envió 5.000 operarios militares a Rusia para realizar tareas de reconstrucción de infraestructura