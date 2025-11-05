El presidente de la cámara cerealera celebró la suba del precio de la soja y explicó por qué aún está lejos del máximo histórico

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera

El presidente de la cámara exportadora Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, celebró la suba del precio de la soja en el mercado de Chicago, que marcó su máximo en 15 meses, pero duda que vuelva a llegar a los niveles récord de 2012.

“El mercado venía de una fuerte caída, con precios muy bajos. La soja se movía en torno a los 350 dólares por tonelada, y hoy vemos valores superiores a los 410 dólares, con posiciones futuras de la cosecha argentina en torno a los 420 dólares. Es una señal de estímulo para el productor, que puede animarse a sembrar más, invertir en tecnología y buscar mayores rendimientos”, indicó Idígoras.

“También favorece a los sectores que exportan desde Argentina, ya que a diferencia de Estados Unidos nuestro país industrializa más la soja y exporta principalmente harina y aceite, productos cuyo valor también subió. La harina es, de hecho, la principal fuente de ingreso del complejo sojero argentino, por lo que esta mejora es una noticia positiva”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

Gustavo Idígoras: "La harina es, de hecho, la principal fuente de ingreso del complejo sojero argentino, por lo que esta mejora es una noticia positiva”

Señaló que hay varios factores detrás de esta tendencia, pero el principal es geopolítico. El acuerdo preliminar entre Xi Jinping y Donald Trump, que contempla una compra de poroto de soja estadounidense por parte de China, está ayudando a destrabar esa relación comercial y a mejorar los precios en el mercado de Chicago.

“Esto genera un impulso para todos, incluso para el productor argentino, que sigue afrontando una retención del 26% en los derechos de exportación”, añadió.

“De todos modos, estamos lejos de los valores récord de 650 dólares por tonelada que vimos en 2012. En ese entonces, Brasil aún no era un gran exportador. Hoy es el principal productor mundial, con 200 millones de toneladas frente a un consumo global de 120 millones. Es un actor que tiende a planchar los precios”, consideró.

“Aun así, la tendencia actual es positiva y esperamos que se mantenga en los próximos meses, porque sabemos lo importante que es para la economía argentina”, sostuvo.

Respecto de las retenciones, Idígoras mencionó: “Junto con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario, realizamos numerosos estudios y los presentamos a este y a otros gobiernos. En ellos demostramos que el argumento del déficit fiscal es engañoso. La recuperación del sector agrícola es tan rápida y tan fuerte que no implica pérdida fiscal, sino un cambio en la composición de los ingresos: se reemplaza un impuesto distorsivo como las retenciones por otros tributos, como Ganancias”.

“Si se eliminaran las retenciones, la producción de soja —que lleva 15 años estancada en torno a las 50 millones de toneladas— podría crecer hasta 75 millones. Eso significaría inyectar unos 10.000 millones de dólares adicionales en la economía. Si sumamos el impacto en maíz, trigo y girasol, el incremento total podría alcanzar 15.000 millones de dólares anuales, generando más empleo y desarrollo para todo el país”, concluyó.

Según Idígoras, si se eliminaran las retenciones, la producción de soja —que lleva 15 años estancada en torno a las 50 millones de toneladas— podría crecer hasta 75 millones. REUTERS/Diego Vara/Archivo

Algunos analistas creen que el impacto en el panorama local del aumento del precio de la soja será limitado. “El impacto sería limitado o incluso favorable, dado que una reactivación del comercio agrícola global podría sostener los precios internacionales. El anuncio se conoció tras la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, donde el presidente norteamericano celebró en redes sociales que China volverá a comprar soja, sorgo y otros productos agrícolas a su país”, sostuvieron desde Wise Capital.

El consultor agropecuario Javier Preciado Patiño afirmó: “Si tomo el último mes, la soja en Chicago pasó de 376 a 411 dólares la tonelada, pero en nuestro mercado de futuros, A3, pasó de 343 a 335 dólares. Es decir, Chicago no necesariamente va a ser copiado por el mercado local, ya que puede estar reflejando una situación más vinculada al mercado estadounidense, que al mercado global”.

“De todos modos, el hecho de que la soja estadounidense suba puede mejorarnos la competitividad en el mercado de los subproductos, porque se les encarece a ellos. Además, con China volviendo al mercado estadounidense a proveerse, libera materia prima para la industria local, que, si puede captar el aumento de la harina de soja, va a darle dinamismo al mercado”, añadió.