Las 3 pick-ups que dominan el mercado argentino tendrán su versión híbrida: ¿cuál llegará primero?

Las 3 camionetas medianas más vendidas del mercado argentino tendrán un modelo híbrido para 2027

En cuestión de pocos meses, el mercado argentino de pick-ups dio un giro de 180 grados, tan abrupto como no había ocurrido desde por lo menos 40 años, cuando las camionetas clásicas como la Ford F100, la Chevrolet C10 y la Dodge 200 finalizaron su ciclo para dar lugar a las actuales medianas que predominan en la categoría.

En aquel momento fue Toyota el que dio el primer paso al traer, importada primero y localizar su fabricación en una planta argentina después, su modelo más exitoso de todos los tiempos a nivel global, la pick-up Toyota Hilux. Después apareció la Ford Ranger y muchos años más tarde, se empezó a producir en Argentina la Volkswagen Amarok.

Esas son las tres camionetas con chasis y una tonelada de capacidad de carga que dominan el mercado argentino actual, totalizando entre sí el 85% del segmento y el 60% del total de pick-up que se venden en Argentina, en el que se incluyen las compactas y las Full size.

En abril, Volkswagen anunció la fabricación de la nueva Amarok para 2027 en Argentina. Aunque no lo confirmaron oficialmente, tendrá una versión híbrida en su portafolio

Y ahora, entre abril y noviembre, las mismas tres marcas están dando el paso hacia la electrificación para los próximos años, en lo que parece ser una batalla que todos quieren ganar como argumento para convertirse en la pick-up líder del mercado.

Esta vez no fue Toyota la primera sino que será la última en anunciarlo, aunque dependiendo de los tiempos industriales de cada proyecto todavía no se puede saber si lo que llegue último será el anuncio pero no el vehículo en sí mismo.

El primer paso esta vez lo dio Volkswagen en abril, cuando anunció una inversión de USD 580 millones para la renovación total de la pick-up mediana actual. La nueva camioneta se llamará nuevamente Amarok, pero está basada en una plataforma que se desarrolló en china por su socio tecnológico SAIC y que en aquel mercado ya produce una pick-up similar bajo el nombre de Maxus.

La nueva Amarok se comenzará a producir en la planta de General Pacheco en 2027 y tendrá una versión híbrida, ya que esa plataforma es multienergética y permitirá incorporar un tren motriz con electrificación parcial.

Ford confirmó que en 2027 se comenzará a fabricar en Argentina la versión híbrida enchufable de la pick-up Ranger

El segundo proyecto acaba de ser presentado la semana pasada. Se trata de la Ford Ranger PHEV (híbrida enchufable), que la marca americana producirá también desde 2027 en su moderna planta de General Pacheco, pegada a la de Volkswagen.

Para este vehículo, Ford Argentina anunció una inversión de USD 170 millones, que se complementa con las que se vienen realizando desde 2020, cuando transformaron completamente la fábrica para producir la nueva Ford Ranger desde 2023. La inversión total de la marca será de USD 870 millones.

La diferencia sustancial que tendrá Ranger respecto a Amarok es que no será un vehículo híbrido autorecargable sino uno enchufable, lo que le permite tener mayor autonomía 100% eléctrica por contar con una batería de mayor capacidad.

El próximo 10 de noviembre se presentará en Tailandia la nueva Toyota Hilux. Además de su diseño exterior e interior, tendrá al menos una versión híbrida

Donde no hay anuncio oficial de la filial local pero sí a nivel internacional es en Toyota, que acaba de mostrar las primeras imágenes de la octava generación de Hilux que se lanzará en Tailandia, la planta más importante del mundo de pick-ups de la marca japonesa, el próximo 10 de noviembre.

Aunque no hay información técnica detallada, se descarta que la nueva Hilux tendrá una versión híbrida para ofrecer en todos los mercados donde se produzca, y que Argentina sería el segundo país en que se empiece la fabricación.

Las únicas pistas que se tienen de este vehículo son las que provienen de Tailandia, donde se asegura que habrá una versión electrificada de la nueva Hilux, y lo que se puede deducir del comentario que hizo Gustavo Salinas, presidente de Toyoya Argentina en su balance del primer semestre del año, cuando al ser consultado por qué tecnología tenía una Toyota Tacoma que se estaba probando bajo un confuso camuflaje en el Norte argentino, respondió que “la tecnología que tiene Tacoma es híbrida”.