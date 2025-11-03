Subieron los precios de los autos 0 km y sólo 5 modelos cuestan menos de $30 millones en noviembre: cuáles son

Los aumentos de los tres últimos meses dejaron sólo 5 modelos con una versión por debajo de los $30.000.000. (Imagen ilustrativa Infobae)

La estabilización del dólar en torno a los $1.500 y una inflación que se estima estará levemente por encima de los 2 puntos han generado que las mayoría de las terminales automotrices definieran sus incrementos para noviembre entre un 4% y un 5% para sus modelos importados, y algo menos para los de fabricación nacional.

Esta situación motivó que queden solamente cinco modelos con precios de lista por debajo de los $30.000.000, lo que cambia completamente el escenario del mercado automotor, que hasta mayo tenía los modelos de segmento A por debajo de los 20 millones de pesos y los más accesibles del segmento B a menos de 25 millones.

Los 5 autos sub 30

Aunque la marca no oficializó todavía la lista de precios de noviembre, el Renault Kwid se mantendrá como una de las referencias, ya que en octubre se vendía en $23.830.000 y con un 5% llegaría a superar levemente los 25 millones.

Aunque todavía no tiene precio oficial, el Renault Kwid seguirá siendo el auto más barato del mercado con un precio cercano a los $25.000.000

Pero los otros cuatro modelos de esta breve lista sí tienen su nuevo precio definido. Tres se fabrican en Brasil y uno en Argentina.

El siguiente es el otro el A-Hatch del mercado, el Fiat Mobi, que Stellantis importó en los últimos meses con un volumen muy bajo de unidades porque estaba destinado principalmente a los clientes de Plan de Ahorro, y que tiene un precio de $26.213.000.

El tercero es el auto más accesible del segmento B y también se importa desde Brasil. Se trata del Hyundai HB20, que aumentó un 3,5% y tiene un precio de $27.600.000 para su versión Comfort con caja manual.

El Hyundai HB20 volvió a posicionarse en noviembre como el modelo de segmento B más accesible del mercado

En cuarto orden aparece otro importado de Brasil, el Fiat Argo, la versión hatchback del Cronos, que este mes tiene un precio de lista de $29.293.000; mientras que el último auto que quedó con una versión por debajo de los $30.000.000 es el nacional Fiat Cronos, que publicó el precio del Like 1.3 en $29.945.000.

Los otros modelos del segmento B que ya definieron sus precios son el el Citroën C3 con un precio sugerido para el modelo Feel de $30.300.000; el Peugeot 208 Active en $30.580.000; el Citroën Basalt Live en $31.170.000; y el Toyota Yaris, con su versión de acceso en $31.224.000.

Los otros modelos definidos

Las otras referencias que se pueden tomar de las listas de precios publicadas por Toyota es que las pick-up argentinas Hilux no tuvieron incremento de precio para este mes, el D-SUV 4x4 Toyota SW4, también de fabricación nacional, aumentó entre un 1,9 y un 2%; mientras que los modelos importados Yaris, Corolla y Corolla Cross aplicaron un 4% de incremento.

La pick-up Toyota Hillux no tuvo aumento de precios para noviembre en ninguna de sus versiones

Stellantis, por su lado, aplicó un 5% a toda la gama de modelos de Fiat, tanto los nacionales Cronos y Titano, como a los importados de Brasil, Mobi, Argo, Pulse, Fastback, Fiorino, Strada y Toro.

Citroën también aplicó un 5% a la mayoría de modelos de su lista de productos, incluyendo a C3, Basalt, Aircross, Jumpy y Jumper. Sin embargo, el único vehículo de producción argentina, el furgón Berlingo HDI para pasajeros, tuvo un aumento del 8%.

Finalmente, Peugeot tomó una decisión similar a la de la otra marca francesa, aumentando los precios un 5% para todo el portafolio de modelos que se venden en pesos, pero con un diferencial con el furgón Partner que también subió un 8% en noviembre.

Curiosamente, en noviembre aumentaron de un 2% los Peugeot 3008 y 5008 que tienen su precio publicado en dólares

Como novedad, en esta última marca también se aplicaron aumentos sobre los modelos que están en dólares por llegar importados de Europa. En octubre habían mantenido el mismo precio que en su primer mes, septiembre, pero ahora tuvieron un incremento del 2%.

El Nuevo Peugeot 3008 pasó de USD 53.200 a USD 54.500 y el Peugeot 5008 subió de USD 56.300 a USD 57.500. Adicionalmente, desde este mes ya figura en la lista de precios, y probablemente sea el motivo del incremento de los otros dos modelos franceses, el Nuevo Peugeot 408, que se lanzó a la venta en USD 52.200.