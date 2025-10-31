Economía

El Gobierno toma medidas para que se recupere el crédito y acelere el repunte de la economía

La flexibilización de los encajes bancarios que definió el BCRA se suma a la expansión monetaria que aplicó el Tesoro en la última licitación. Se espera además una disminución de tasas para el financiamiento pyme

Pablo Wende

Por Pablo Wende

El Gobierno toma medidas para reactivar el crédito y la economía.

La baja de las tasas de interés y la recuperación del crédito se transformaron en las prioridades del equipo económico luego de la victoria del Gobierno en las últimas elecciones legislativas. Aunque no se hizo explícito, todo indica que el objetivo es reactivar la economía incluso por encima de la baja de la inflación, cuya desaceleración posiblemente se dé un poco más lento en los próximos meses.

En su primera reunión de directorio post elecciones el BCRA avanzó con una medida largamente esperada por los bancos: la flexibilización de los encajes. Desde la semana que viene podrán volver a computarlos de manera mensual, luego que se definiera hacerlo de manera diaria hace un par de meses. La medida obligaba a las entidades a salir todos los días a hacerse de pesos para cumplir con las exigencias, lo que a su vez provocó fuertes subas de las tasas de interés.

Relajan el apretón monetario

El promedio de encaje se mantiene en 53,3%, pero la nueva modalidad permitirá a los bancos una mayor maniobrabilidad en la administración de su liquidez, algo que el sistema financiero venía reclamando desde agosto, cuando el BCRA impuso el esquema más restrictivo en 30 años.

La medida avanza lentamente en la normalización de la política monetaria, que en los meses previos a las elecciones tuvo como único objetivo evitar la disparada del tipo de cambio. Ahora la idea es ir devolviéndole pesos al mercado, acompañando la recuperación de la demanda de dinero que se espera para los próximos meses.

El Gobierno flexibilizó los encajes
El Gobierno flexibilizó los encajes bancarios (Fuente: GMA Capital)

En el mismo sentido, el Tesoro refinanció ayer solo parcialmente los vencimientos de títulos, lo que provocará en las próximas horas una inyección de $5 billones. Se supone que la idea es que vayan recuperándose los agregados monetarios y que no sea necesario salir a absorber esos fondos para darle mayor liquidez al sistema financiero y a la economía en general.

Con estas medidas se espera que gradualmente las tasas de interés bajen a niveles mucho más cercanos a la inflación esperada. Un informe de Adcap destacó que los nuevos títulos colocados por el Tesoro arrojaron una duración promedio de 139 días, prácticamente los mismos niveles de abril pasado. “En cuanto al corte, la tasa promedio se ubicó en 2,87%, que son los niveles al desarme de las LEFI”, aseguraron.

Esta disminución de tasas y alargamiento de plazos también debería empezar a trasladarse al costo del crédito. En las últimas semanas las PYME tuvieron que pagar rendimientos en algunos casos superiores a 60% anual para financiar capital de trabajo. Previo a la crisis cambiaria esos rendimientos estaban en apenas 30% a 35%, por lo que cabría esperar que en las próximas semanas se vuelva a esos niveles.

El Gobierno apunta a bajar
El Gobierno apunta a bajar las tasas de interés y reactivar el crédito. REUTERS/Irina Dambrauskas/

Desaceleración del crédito

A su vez, las dificultades de liquidez llevaron a los bancos a desacelerar significativamente el otorgamiento de crédito. Los depósitos del sector privado en pesos cayeron en octubre alrededor de 4,5%, como consecuencia de una fuerte tendencia a la dolarización de los ahorros. Pero ahora se espera que al menos una parte de esos dólares que fueron comprados como cobertura electoral se vuelvan a cambiar a pesos, ante las necesidades de la gente y de las empresas de afrontar diversos pagos, por ejemplo sueldos.

En cuanto al crédito, las cifras muestran una importante desaceleración. En el último mes los préstamos al sector privado crecieron 1,8% por debajo de la inflación esperada (que terminaría más cerca del 2,5%).

Incluso cuando se analiza por rubro, los que siguen mostrando más dinamismo son los créditos hipotecarios, pero en este caso el otorgamiento y el desembolso vienen con un rezago de dos a tres meses. Por lo tanto, no reflejaron en septiembre y en octubre el bajón que sí tuvieron las demás líneas.

En la medida que los bancos recuperen depósitos y manejo de liquidez es esperable que vuelquen esos recursos a prestarle a PYMES y a individuos, lo que será una señal clara del inicio de la reactivación económica.

