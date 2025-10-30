Una automotriz se prepara para lanzar el SUV más barato del mercado: cómo será

El lanzamiento se postergó hasta 2026 por daños en la fábrica de Brasil (Reuters)

El Toyota Yaris Cross será el próximo modelo que la automotriz japonesa sumará a su gama en Argentina, dentro de un segmento en expansión. Su llegada formará parte de la estrategia regional de Toyota, que busca reforzar su presencia en el mercado de los SUV compactos, uno de los más competitivos del país. Sin embargo, un temporal en Brasil alteró el cronograma previsto y postergó la presentación hasta 2026.

El lanzamiento del Yaris Cross estaba programado para el 27 de noviembre de 2025, según había confirmado Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina. La marca planeaba posicionarlo como el SUV más accesible de su catálogo, por debajo del Corolla Cross, con el objetivo de ampliar su participación entre los consumidores que buscan un vehículo de tamaño mediano, apto para uso urbano y familiar.

La versión destinada al mercado argentino se fabricará en la planta brasileña de Sorocaba, en el estado de San Pablo. Allí, Toyota desarrolló una línea de producción adaptada a los mercados emergentes del Mercosur. El modelo comparte plataforma con el Yaris convencional y ofrecerá distintas configuraciones de motorización, tanto a combustión como híbrida.

Un proyecto regional afectado por un temporal

El 22 de septiembre de 2025, un temporal de gran magnitud afectó el complejo industrial de Toyota do Brasil en la ciudad de Porto Feliz, también en el estado de San Pablo. La tormenta dañó estructuras edilicias y obligó a detener la producción de motores, lo que impactó de inmediato en la planificación de nuevos modelos para toda la región.

Las reparaciones comenzaron pocos días después, y la empresa confirmó que la fabricación de los motores híbridos del Corolla Cross y otros modelos se reanudaría el 3 de noviembre de 2025. Sin embargo, el inicio de la producción del Yaris Cross quedó aplazado sin una fecha definida. De acuerdo con portales especializados como Autoweb y Clarín Autos, el lanzamiento se trasladó a 2026, aunque Toyota no precisó el mes de presentación ni la llegada a concesionarios.

El Toyota Yaris Cross será el SUV más económico de la marca en Argentina (DPA)

Este retraso representó un contratiempo para la filial argentina, que esperaba contar con el nuevo modelo para reforzar su oferta en el último trimestre del año, cuando las ventas suelen aumentar. En ese período, las marcas lanzan promociones y adelantan versiones del año siguiente, buscando captar a los compradores que esperan estabilidad cambiaria para concretar la compra de un cero kilómetro.

Características del modelo

El Yaris Cross pertenece al segmento B-SUV, una categoría intermedia que combina tamaño compacto con diseño de utilitario deportivo. Las dimensiones informadas para la versión regional son 4,31 metros de largo, 1,77 de ancho, 1,65 de alto y una distancia entre ejes de 2,62 metros. El baúl tendrá una capacidad cercana a 471 litros, una cifra que lo ubica entre los más amplios de su categoría.

Toyota planea ofrecer en la región versiones nafta y híbridas, con motor 1.5 litros y asistencia eléctrica en las variantes más equipadas. El enfoque estará en el equilibrio entre consumo, confiabilidad y precio, buscando atraer tanto a usuarios que provienen del segmento de autos medianos como a quienes buscan su primer SUV.

El interior incorporará materiales simplificados respecto de los modelos superiores, aunque mantendrá el nivel de conectividad característico de la marca. Las versiones más equipadas incluirán pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, sensores de estacionamiento y control de estabilidad. Toyota no detalló aún los niveles de equipamiento que ofrecerá en Argentina ni los precios estimados.

Un mercado en expansión

El segmento B-SUV es uno de los más competitivos en la industria automotriz argentina. En septiembre de 2025, los modelos más vendidos de este grupo incluyeron al Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Peugeot 2008, Renault Duster, Volkswagen Nivus y Honda HR-V, entre otros.

Estos vehículos ofrecen características similares: cinco puertas, motores de entre 1.0 y 1.6 litros, y precios que varían según el equipamiento y la motorización. En muchos casos, las marcas ya incorporaron versiones híbridas ligeras o turboalimentadas, con mejor rendimiento y eficiencia de combustible.

El modelo competirá con el Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker y otros B-SUV del mercado local (Reuters)

Toyota estimó que el mercado argentino de autos nuevos podría alcanzar 650.000 unidades en 2025, en un contexto de recuperación paulatina del consumo. La marca mantiene una participación destacada con modelos como Hilux, Corolla y Corolla Cross, y proyecta que el Yaris Cross permita ampliar su base de clientes en un rango de precios más accesible.

Precios de los competidores

En septiembre, los precios de los principales modelos del segmento mostraron una amplia dispersión según el nivel de equipamiento.

Volkswagen T-Cross: entre $42.544.150 y $54.749.150

Chevrolet Tracker: entre $33.681.900 y $42.390.900

Nissan Kicks Play: entre $31.589.200 y $41.300.100

Renault Duster: entre $35.950.000 y $41.090.000

Volkswagen Nivus: entre $36.500.000 y $45.278.300

Peugeot 2008: entre $40.170.000 y $48.190.000

Estos valores configuran el rango de referencia en el que Toyota busca posicionar el Yaris Cross, con la expectativa de ofrecer una alternativa de entrada al mundo SUV sin renunciar a la confiabilidad de la marca japonesa. La estrategia regional apunta a competir de manera directa con el T-Cross y el Tracker, dos de los modelos con mayor volumen de ventas en los últimos años.

Producción y exportaciones

La planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, seguirá concentrada en la producción de las pick-ups Hilux y los SUV SW4, mientras que el Yaris Cross se importará desde Brasil. El esquema industrial de la compañía contempla una alta integración regional: alrededor del 80 % de la producción argentina se exporta a 22 mercados latinoamericanos, principalmente Brasil, Chile, Perú, Colombia y Centroamérica.

Para 2025, Toyota proyectó una producción total de 165.000 unidades en Zárate, impulsada por la recuperación de la demanda externa y la estabilidad de la cadena de suministro. La compañía mantuvo su compromiso de ampliar la gama híbrida en la región, dentro de su política de transición energética gradual hacia tecnologías menos contaminantes.

Perspectiva de la marca

Aunque el cronograma sufrió una alteración, Toyota mantuvo la intención de lanzar el Yaris Cross como parte central de su estrategia regional. El modelo representa el ingreso de la marca al nivel de precios donde se concentra una parte importante de las ventas de SUV compactos, un segmento que creció con fuerza durante los últimos años por su combinación de tamaño, equipamiento y capacidad.

El retraso en Brasil no modificó el interés del público argentino, que espera el nuevo modelo como una opción intermedia entre el Yaris hatchback y el Corolla Cross. La compañía japonesa señaló que comunicará la nueva fecha de presentación cuando se normalice la producción en sus plantas brasileñas y se garantice el abastecimiento para toda la región.