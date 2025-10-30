Economía

Plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón tras el recorte de tasas

Desde el triunfo electoral del oficialismo, las entidades financieras recortaron la tasa de interés que ofrecen a los ahorristas

Guardar
Los bancos volvieron a bajar
Los bancos volvieron a bajar las tasas del plazo fijo. (Tomas Cuesta/Bloomberg)

En una jornada marcada por la licitación del Tesoro en la que vencían casi $12 billones, las tasas de plazo fijo que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvieron a registrar una caída. La tendencia descendente se profundizó tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas.

Frente a un contexto de rally bursátil, los ahorristas observan una caída generalizada en los rendimientos de los depósitos tradicionales a 30 días, con recortes que oscilaron entre 1 y 7 puntos porcentuales dependiendo de la entidad. Sólo algunas instituciones mantuvieron niveles anteriores.

Según el listado actualizado por el BCRA, el detalle de los principales bancos es el siguiente:

En el Banco de la Nación Argentina, la tasa nominal anual se ubicó en 39,9%, lo que arroja una devolución de $1.032.767 al cabo de 30 días para un depósito de $1 millón. El Banco Santander Argentina Sociedad Anónima mantuvo su tasa en 32%, con una devolución de $1.026.301. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. estableció una TNA de 31%, lo que implica $1.025.466 tras el periodo. En el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el rendimiento se redujo a 34%, equivalente a $1.027.945 para este plazo.

El Banco BBVA Argentina S.A. estableció su TNA en 34%, generando $1.027.945 de saldo, mientras el Banco Macro S.A. descendió a 34%, con $1.027.945 como pago estimado. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado achicó el retorno a 33%, con $1.027.123. El ICBC manejó una TNA de 35,3%, lo que otorga $1.029.006.

En el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la remuneración fue del 32%, lo que suma $1.026.301. Respecto a las entidades que suelen liderar los rendimientos, el Banco Bica Sociedad Anónima ofreció 50% de TNA, por lo que abona $1.041.096, mientras el Banco CMF S.A. conservó 50%, que permite recibir $1.041.096.

El Banco Comafi Sociedad Anónima figuró con una TNA de 35,5%, resultado en $1.029.205 por mes. El Banco de Comercio S.A. informó 44% con $1.036.164. El Banco de Corrientes S.A. dio 40%, igual al BBVA en propuesta y montos, con $1.032.877.

El Banco de Formosa S.A. mantuvo tasa en 30%, con una devolución de $1.024.658. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. ubicó su TNA en 40% y, en consecuencia, paga $1.032.877 a los 30 días. El Banco del Chubut S.A. se mantuvo en 40%, con $1.032.877. El Banco del Sol S.A. alcanzó 48%, uno de los valores altos, con $1.039.452. En tanto, el Banco Dino S.A., redujo a 38% y paga $1.031.233.

El Banco Hipotecario S.A. informó TNA de 34%, con devolución de $1.027.945; en tanto, el Banco Julio Sociedad Anónima operó en 37%, para $1.030.301. El Banco Mariva S.A. pasó a 38%, igualando a otros grandes jugadores, también en $1.031.233. El Banco Masventas S.A. quedó fijado en 35%, correspondiente a $1.028.767.

Uno de los mayores rendimientos de la jornada aparece en el Banco Meridian S.A., con una tasa de 50% y $1.041.096. En la nómina aparecen además el Banco Provincia de Tierra del Fuego con un rendimiento de 41% que se traduce a $1.033.740. En el sector de banca digital, Banco Voii S.A. igualó la mejor marca con 50% de TNA, también con $1.041.096 como saldo final.

El BIBank S.A. sostuvo la tasa en 40%, lo que genera $1.032.877 para un millón, y la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. bajó a 50%, también con $1.041.096. Por último, Reba Compañía Financiera S.A. se mostró con una TNA de 48%, devolviendo $1.039.452.

La comparación con las cifras de una semana atrás exhibió una contracción de rendimientos en casi todos los bancos. El Banco Macro S.A. bajó ocho puntos desde 42% a 34%. El Banco Galicia retrocedió de 37% a 31%. El Banco Credicoop desde 39% a 33%. Entidades estatales, como el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Provincia de Buenos Aires, definieron recortes de 4,5 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.

Los bancos que mayor rendimiento ofrecen hoy, como Banco Bica, Banco Voii S.A. y Banco CMF S.A. Otros bancos virtuales o con estructura regional, como Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., conservaron su posición por encima del 50%. En el segmento de bancos tradicionales, ningún privado de primera línea figuró por encima del 40%.

Tras el resultado electoral y sus efectos en los mercados, las tasas de plazo fijo se ajustaron y muestran márgenes de rendimiento más estrechos. En este contexto, el sistema financiero alterna entre una mayor demanda de instrumentos tradicionales como el plazo fijo y el seguimiento de señales de confianza provenientes de las inversiones bursátiles.

Temas Relacionados

Plazo fijoTasas de interésAhorrosBancosúltimas Noticias

Últimas Noticias

El contrataque de la Argentina por el juicio por YPF puede fortalecer la demanda de bonos y bajar el riesgo país

Las buenas noticias en el terreno judicial en Nueva York podrían traer una inesperada ayuda al escenario financiero local

El contrataque de la Argentina

Cuál es la vida útil de la batería del auto y en qué casos hay que cambiarla

Aunque los autos convencionales muevan sus ruedas con un motor alimentado por nafta, nada funciona si la batería no genera electricidad. Cómo mantenerla y darle un uso correcto para que no se agote antes de tiempo

Cuál es la vida útil

Cuánto cuesta alquilar un departamento en Buenos Aires y el conurbano: cuáles son los precios de cada barrio

Los valores mantienen una tendencia al alza en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las subas superaron el 50% en algunas zonas

Cuánto cuesta alquilar un departamento

El Banco Mundial previó una caída del 7% en los precios de las materias primas: cómo impactará en la Argentina

La volatilidad climática y la sobreoferta global podrían complicar la producción de granos y otros productos, según estimaciones de la entidad multilateral

El Banco Mundial previó una

La inflación se aceleró en octubre y podría llegar al 2,5% por el impacto de la suba de los alimentos

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) seguiría la tendencia de alza en el décimo mes del año y en el próximo impactarían los ajustes de las tarifas de transporte, según las consultoras privadas

La inflación se aceleró en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cuesta alquilar un departamento

Cuánto cuesta alquilar un departamento en Buenos Aires y el conurbano: cuáles son los precios de cada barrio

Kicillof reunirá a sus intendentes para delinear la etapa postelectoral y algunos pedirán emanciparse del kirchnerismo definitivamente

LLA y el PRO presionan a Kicillof para que la Boleta Única también se utilice en las elecciones bonaerenses

La derrota dejó múltiples focos de conflicto en el PJ y crecen las acusaciones contra Cristina Kirchner

Javier Milei tendrá hoy su primer gesto de apertura y recibirá a los gobernadores para consensuar reformas

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos excluyó a Cuba

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

Anthony Hopkins: “Soy distante y solitario, nunca he podido librarme de eso. Pero no soy un recluso”

Grisélidis Réal, la poeta que lideró la “revolución de las prostitutas” y desafió la moral de su época

Gauguin y su obra maestra, entre el existencialismo y la desesperación

La última esperanza de Adolf Hitler: el plan imposible para escapar de Berlín

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje