Los argentinos pueden pagar hasta 49 tributos distintos en un año, según un estudio privado

Pese a la eliminación del impuesto PAIS, el sistema tributario argentino continúa entre los más complejos de la región. Un contribuyente puede afrontar hasta 49 tributos diferentes entre gravámenes nacionales, provinciales y municipales.

El IARAF publicó el Vademécum tributario argentino 2025, un relevamiento que identifica los tributos que puede llegar a pagar un ciudadano promedio según su nivel de ingresos y consumo.

El informe muestra que, aunque el impuesto PAIS fue eliminado este año, los argentinos continúan alcanzados por una estructura impositiva extensa.

La cifra surge de la simulación de tres perfiles representativos elaborada por el instituto, que tiene como objetivo dimensionar la cantidad de impuestos, tasas y contribuciones existentes.

El estudio diferencia tres perfiles según nivel de ingreso y tipo de consumo. El perfil 1 representa a una persona asalariada que alquila, consume alimentos, servicios públicos, telefonía celular, internet y plataformas de streaming.

El perfil 2 agrega la posesión de una vivienda y un automóvil, además de asistir a espectáculos y comprar dólares para ahorro.

El perfil 3, de mayor poder adquisitivo, suma un segundo vehículo, viajes de cabotaje y al exterior, y el recambio anual del auto por un modelo nuevo.

Cantidad de tributos abonados por perfil (IARAF)

En 2025, el perfil 1 puede estar alcanzado por 21 tributos diferentes, el perfil 2 por 36, y el perfil 3 por 46. Si el contribuyente fuma, esas cifras se elevan a 24, 39 y 49 respectivamente, por los impuestos específicos al tabaco.

Del total de tributos que puede pagar el perfil 1, 55% son de origen nacional, 15% provincial y 30% municipal. La eliminación del impuesto PAIS redujo en un tributo los montos nacionales respecto de 2024, ya que antes se aplicaba sobre los consumos de streaming, la compra de dólares y los pasajes al exterior

El único gravamen que impacta en todos los consumos de los tres perfiles es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Le siguen el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), de jurisdicción provincial, y la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), aplicada por los municipios.

Estos tres tributos tienen una incidencia de entre 90% y 95% sobre las canastas simuladas, y explican cerca del 40% de la recaudación consolidada argentina, según el IARAF.

El instituto advierte que este nivel de superposición genera una estructura excesivamente compleja, con altos costos administrativos tanto para los contribuyentes como para el propio Estado.“En Argentina hay tres niveles de gobierno que necesitan financiarse, y parte de la recaudación nacional es coparticipable, lo que agrega otra capa de complejidad al esquema tributario”, explica el documento.

El estudio subraya que uno de los principios deseables de un sistema impositivo es su simplicidad. Sin embargo, las frecuentes modificaciones de las leyes tributarias en Argentina transformaron el esquema en un entramado de difícil comprensión.

“El sistema se vuelve complejo no solo por la cantidad de tributos, sino por las distintas jurisdicciones que los aplican y los regímenes especiales que los regulan”, señala el informe.

El IARAF recuerda que los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos se pagan sin una contraprestación directa, mientras que las tasas y contribuciones implican un servicio específico a cargo del Estado.

Aunque el informe no mide cuánto paga cada persona, destaca que 10 tributos concentran el 94% de la recaudación total

En la práctica, la mayoría de las actividades cotidianas generan hechos imponibles: desde comprar alimentos o usar el celular hasta contratar internet, pagar el seguro del auto o adquirir un electrodoméstico.

Aunque el informe no mide cuánto paga cada persona, destaca que 10 tributos concentran el 94% de la recaudación total. La multiplicidad de gravámenes genera distorsiones y desigualdades entre jurisdicciones, además de incentivar la informalidad y desalentar la inversión.

Así, la simplificación del esquema tributario continúa siendo uno de los desafíos estructurales más importantes para la economía argentina

“Si bien este estudio no analiza la carga tributaria que recae sobre los distintos perfiles de personas, el hecho que 10 tributos concentren el 94% de la recaudación consolidada permite inferir que el entramado tributario argentino presenta una complejidad excesiva, la cual puede generar altos costos de administración a los distintos actores económicos, incluido el propio fisco”, concluyó el IARAF.