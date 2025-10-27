Economía

Cuál es el gigante del petróleo árabe que está a un paso de ingresar al proyecto de GNL liderado por YPF

El presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, tendrá un encuentro con las autoridades de la compañía la semana que viene durante un evento que celebrará en los Emiratos Árabes Unidos. Se sumaría a ENI y Shell, pero hay otra “major” en danza

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
La intención es que las
La intención es que las cuatro petroleras (YPF, Shell, ENI y ahora ADNOC), tengan una participación similar en la iniciativa para producir entre 12 y 18 millones de metros cúbicos de GNL con unidades flotantes en las costas de Río Negro

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi, conocida por su acrónimo ADNOC, está interesada en sumarse al proyecto para producir Gas Natural Licuado (GNL) en la Argentina que lidera YPF en un consorcio conformado por ENI y Shell. Su incorporación podría rubricarse la semana que viene, con acuerdo de todas las partes, según fuentes con conocimiento del tema que fueron consultadas por Infobae.

Horacio Marín, presidente de la compañía argentina de mayoría estatal, participará la semana que viene del Adipec, evento que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos y ahí mantendrá reuniones con las autoridades de la gigante petrolera estatal de Abu Dabi, una de las cuatro más importantes del mundo.

En YPF no ratificaron ni desmintieron la información ante la consulta de este medio.

ADNOC, de Abu Dabi, es
ADNOC, de Abu Dabi, es una de las cuatro petroleras más grandes del mundo (REUTERS/Nabila Eltigi)

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) es la empresa estatal responsable de la producción, refinación, almacenamiento y distribución de petróleo y gas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Fundada en 1971, ADNOC es una de las mayores compañías petroleras del mundo por reservas y producción.

ADNOC gestiona múltiples filiales y opera a lo largo de toda la cadena de valor del sector hidrocarburos, desde la exploración y extracción, hasta la comercialización y petroquímica. La compañía juega un papel fundamental en la economía de los Emiratos Árabes Unidos, generando una parte significativa de los ingresos nacionales. Además, ADNOC está impulsando iniciativas de transición energética y desarrollo de proyectos relacionados con energías limpias e hidrógeno. En la Argentina podría operar a través de XRG, su filial extranjera.

La intención es que las cuatro petroleras (YPF, Shell, ENI y ahora ADNOC), tengan una participación similar en la iniciativa para producir entre 12 y 18 millones de metros cúbicos de GNL con unidades flotantes en las costas de Río Negro. Según supo este medio, no se descarta la participación de un quinto asociado y hay conversaciones con Exxon Mobile para que al menos sea un “offtacker” pero no se descarta su ingreso.

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber
Dr. Sultan Ahmed Al Jaber es Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y Director General y CEO del Grupo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC)

Claudio Descalzi, CEO de ENI –Ente Nazionale Idrocarburi– y Horacio Marín, presidente de YPF, firmaron a principios de octubre en Buenos Aires el acuerdo de ingeniería final –paso previo a la decisión final de inversión (FID)– para una de las fases del proyecto “Argentina LNG”, que aspira a ser el mayor desarrollo de exportación de GNL en la historia del país.

Esta etapa de la iniciativa contempla una capacidad inicial de 12 MTPA, ampliable a 18 MTPA, con exportaciones estimadas de hasta USD 20.000 millones anuales, según informaron las compañías. La intención es instalar dos plantas de licuefacción flotantes en las costas de Río Negro, con capacidad para 6MTPA, aunque podría sumarse otra. Se espera que se incorpore Shell y otro nuevo socio de envergadura que todavía no había sido precisado, pero que todo indica que será ADNOC.

Descalzi señaló que la inversión destinada a infraestructura para el proyecto oscilaría entre USD 25.000 y US$30.000 millones. Marín añadió que se requerirán USD 15.000 millones adicionales para perforación y expansión de la producción, debido a la necesidad de duplicar la actividad petrolera actual. Según Marín, esto generará 50.000 empleos directos e indirectos.

Horacio Marín, presidente YPF
Horacio Marín, presidente YPF

Marín anticipó que ambas empresas esperan conseguir crédito bajo la modalidad de financiamiento de proyecto, con bancos internacionales, por USD 20.000 millones para cubrir al menos el 70% del costo de la infraestructura.

En infraestructura, las fases del proyecto contemplan la construcción deun gasoducto de 48 pulgadas, con capacidad combinada de hasta100 millones de metros cúbicos diarios. Marín explicó: “Ese gasoducto va a tener setenta y cinco millones de metros cúbicos por día y puede llegar a cien millones con plantas compresoras. Supera la producción anual actual del país”.

La fase uno del Argentina LNG, liderada por Pan American Energy (PAE), junto a Golar, YPF, Pampa Energía y Harbour Energy, ya cuenta con decisión final de inversión, planea iniciar operaciones en 2027 y prevé exportar GNL desde Argentina utilizando dos buques licuefactores en Río Negro, con una capacidad de seis millones de toneladas anuales.

De acuerdo con Wood Mackenzie, Vaca Muerta representa el mayor emprendimiento de hidrocarburos no convencionales fuera de Norteaméricay se distingue por la continua expansión de su capacidad exportadora y productiva. En tanto, Rystad Energyprevé que estos desarrollos de FLNG alcanzarán su máxima capacidad hacia fines de la década de 2030.

Temas Relacionados

YPFENIShellADNOCChevronExxonGNLGasVaca MuertaÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Ante la baja del dólar, los analistas apuestan a que Caputo retome las compras y empiece a acumular reservas

Economistas consultados consideran que el Gobierno debería recuperar las reservas que perdió en la previa de la elección. La disyuntiva que va a enfrentar el equipo económico en los próximos días

Ante la baja del dólar,

El Gobierno simplificó trámites para la producción e importación de cosméticos, perfumes y productos de higiene personal

La nueva normativa pretende reducir la burocracia y quitarle sobrecargas a la ANMAT. Cómo funciona la nueva habilitación

El Gobierno simplificó trámites para

Amcham saludó la victoria oficialista y habló de “una nueva oportunidad”

La organización empresarial estadounidense transmitió su perspectiva respecto a las políticas económicas tras el resultado electoral

Amcham saludó la victoria oficialista

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón tras la victoria oficialista

Separación nítida en el rendimiento de los instrumentos de ahorro tradicionales y la reacción de los activos bursátiles tras el resultado en las urnas genera movimientos dispares en los principales segmentos del sistema financiero argentino

Bajan las tasas de plazo

Cómo impactará el resultado electoral y la calma del dólar en la venta de autos 0 km, tras dos semanas de baja actividad

La caída de operaciones alcanzó un 10% hasta el viernes previo a las elecciones. Ahora queda una semana antes del cierre de mes, sin suba de precios. ¿Una oportunidad para comprar?

Cómo impactará el resultado electoral
ÚLTIMAS NOTICIAS
De a poco, la nueva

De a poco, la nueva ANMAT: qué implica la flexibilización para productos cosméticos y de higiene personal

Para qué sirve la mezcla de vinagre con jabón líquido

El peronismo sanjuanino sorprendió y se impuso en las elecciones legislativas frente al oficialismo

“Intoxicación alcohólica aguda”: la pericia al conductor que murió al chocar contra el micro en la tragedia en Misiones

Confirmaron los procesamientos de nueve personas por ingresar drogas a la cárcel de Ezeiza

INFOBAE AMÉRICA
La ONU denunció que combatientes

La ONU denunció que combatientes de las FAR están perpetrando ejecuciones sumarias contra civiles en Sudán

Putin recibió a la canciller de Kim Jong-un en el Kremlin y consolidó la alianza militar entre Rusia y Corea del Norte

Turquía selló un acuerdo millonario con el Reino Unido para renovar su flota aérea con 20 cazas Eurofighter Typhoon

Picasso vs Klee: el Thyssen pone frente a frente a dos gigantes del arte

Capturaron en Manabí al presunto enlace narco entre Colombia, México y Ecuador

TELESHOW
Georgina Barbarossa se reencontró con

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo

Mau y Ricky contaron cómo enfrentan las comparaciones con su padre Ricardo Montaner: “No es común superar el estigma”

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo