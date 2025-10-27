Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón tras la victoria oficialista

El recorte en la tasa nominal anual afecta a los pequeños ahorristas que buscan alternativas en pesos (Franco Fafasuli)

La jornada financiera amplió los efectos de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de ayer. Las tasas de plazo fijo que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) marcaron una tendencia descendente, mientras el mercado accionario experimentó un salto inusual, con subas que superaron el 20% en la Bolsa porteña y treparon el 50% para algunas empresas en Nueva York. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires llegó a ubicarse en 2.480.000 puntos, sostenido por la demanda de activos argentinos. Los bonos Globales con ley extranjera subieron hasta un 25%, en tanto los American Depositary Receipts (ADR) de bancos y empresas de energía alcanzaron variaciones de entre el 30% y el 50%.

Frente a ese contexto, los ahorristas se enfrentan a una caída generalizada en los rendimientos de los depósitos tradicionales a 30 días, con recortes que oscilaron entre 1 y 12 puntos porcentuales dependiendo de la entidad. Sólo algunas instituciones mantuvieron niveles anteriores.

Según el listado actualizado por el BCRA, el detalle de los principales bancos es el siguiente:

En el Banco de la Nación Argentina, la tasa nominal anual se ubicó en 44%, lo que arroja una devolución de $1.036.164 al cabo de 30 días para un depósito de $1 millón. El Banco Santander Argentina Sociedad Anónima fijó su tasa en 32%, con una devolución de $1.026.301. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. propuso una TNA de 37%, lo que significa $1.029.575 tras el periodo. En el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la tasa se mantuvo en 39%, equivalente a $1.030.904 para este plazo.

El Banco BBVA Argentina S.A. estableció su TNA en 40%, generando $1.031.575 de saldo, mientras el Banco Macro S.A. descendió a 42%, con $1.032.877 como pago estimado. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado replicó la propuesta del Provincia, en 39% y el mismo monto. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. manejó una TNA de 40,8%, lo que otorga $1.032.028.

En el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la remuneración fue del 38%, lo que suma $1.030.233. Respecto a las entidades que suelen liderar los rendimientos, el Banco Bica Sociedad Anónima ofreció 53% de TNA, por lo que abona $1.043.575, mientras el Banco CMF S.A. conservó 54%, que permite recibir $1.044.438.

El Banco Comafi Sociedad Anónima figuró con una TNA de 43%, resultado en $1.033.151 por mes. El Banco de Comercio S.A. informó 44%, igualando la propuesta de Nación, con $1.036.164. El Banco de Corrientes S.A. dio 40%, igual al BBVA en propuesta y montos.

El Banco de Formosa S.A. fijó su tasa en 30%, con una devolución de $1.024.658. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. ubicó su TNA en 46% y, en consecuencia, paga $1.037.493 a los 30 días. El Banco del Chubut S.A. se mantuvo en 40%, con $1.031.575. El Banco del Sol S.A. alcanzó 48%, uno de los valores altos, con $1.038.822. Similar rendimiento describió el Banco Dino S.A., con 42% y $1.032.877.

El Banco Hipotecario S.A. informó TNA de 43%, con devolución de $1.033.151; en tanto, el Banco Julio Sociedad Anónima operó en 37%, para $1.029.575. El Banco Mariva S.A. pasó a 40%, igualando a otros grandes jugadores, también en $1.031.575. El Banco Masventas S.A. quedó fijado en 35%, correspondiente a $1.028.219.

Uno de los mayores rendimientos de la jornada aparece en el Banco Meridian S.A., con una tasa de 52% y $1.042.712. En la nómina aparecen además el Banco Provincia de Tierra del Fuego con un rendimiento de 45% que se traduce a $1.036.822. En el sector de banca digital, Banco Voii S.A. igualó la mejor marca con 54% de TNA, también con $1.044.438 como saldo final.

El BIBank S.A. y el Banco de Corrientes S.A. sostuvieron la tasa en 40%, lo que genera $1.031.575 para un millón, y la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. sostuvo 52%, también con $1.042.712. Por último, Reba Compañía Financiera S.A. se mostró con una TNA de 50%, devolviendo $1.041.096.

La comparación con las cifras de una semana atrás exhibió una contracción de rendimientos en casi todos los bancos. El Banco Macro S.A. bajó seis puntos desde 48% a 42%. El Banco Galicia retrocedió de 41% a 37%. El Banco Santander migró desde 37% a 32%, y el Banco Credicoop desde 42% a 39%. Entre los recortes más pronunciados se encuentra el Banco Mariva S.A., que pasó de 52% a 40%, una reducción de 12 puntos. Importantes entidades estatales, como el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mantuvieron su TNA invariable, sin cambios durante la semana, según el registro diario que releva el BCRA.

Los bancos que mayor rendimiento ofrecen hoy, como Banco Voii S.A. y Banco CMF S.A., residieron entre los que menos variaron su oferta. Otros bancos virtuales o con estructura regional, como Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., conservaron su posición por encima del 50%. En el segmento de bancos tradicionales, ningún privado de primera línea figuró sobre el 44%.

En paralelo al movimiento de las tasas, la plaza financiera mostró una reacción marcada de los activos bursátiles luego del triunfo electoral oficialista. Los activos argentinos descuentan la mayor parte de las pérdidas que arrastraban en 2025”, con subas que respondieron directamente al resultado de las urnas. El mercado interpretó el resultado como “disparador” principal de la mejora de precios en papeles de bancos y empresas, en una de las mejores sesiones del ciclo.

Bancos y empresas energéticas encabezaron el avance de los ADR en los mercados internacionales. El sector financiero mostró un volumen destacado y fue motor principal de los aumentos colectivos que protagonizaron los títulos argentinos. El mismo medio detalló que “las alzas por la noche superaron el 15% en algunos papeles y luego cobraron mayor dinámica en las primeras operaciones del lunes”. Un reporte de Consultora 1816 destacó que “más allá de lo que ocurra durante esta semana, el futuro de la política cambiaria estará muy atada a cuán importante sea la reacción de los bonos”, en función de la posibilidad de refinanciar vencimientos en moneda extranjera.

Con el resultado electoral y su impacto sobre los mercados, el cuadro de tasas de plazo fijo quedó delineado por márgenes de rendimiento más acotados, mientras las expectativas del sistema financiero parecen repartirse entre la búsqueda de refugio en instrumentos tradicionales y las señales de confianza que llegan desde las carteras de inversión bursátil.