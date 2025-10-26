Voto bolsillo: cuál fue el grupo etario que más poder de compra perdió desde 2023

REUTERS/Irina Dambrauskas

Las variaciones en los precios relativos desde diciembre de 2023 impactaron de manera desigual tanto en el costo de la canasta de consumo como en los ingresos de las diferentes franjas etarias. Este comportamiento generó efectos diferenciados en la capacidad de compra y en el acceso a bienes y servicios para cada grupo de edad.

En base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la consultora Analytica dividió a la población en adulto joven, adulto y adulto mayor, e identificó cómo evolucionó el poder adquisitivo de sus ingresos en referencia a algunos bienes y servicios representativos.

En Buenos Aires, el ingreso real de los adultos jóvenes registró una caída promedio del 9,3% en lo que va del año en comparación con el mismo periodo de 2023. En contraste, el ingreso de los adultos aumentó un 5,4%, mientras que en el caso de los adultos mayores subió un 12,4%.

Ingreso promedio por todo concepto según grupo etario en PBA

Adulto joven (23 a 27 años)

El informe señala que los jóvenes fueron quienes más vieron deteriorado su acceso a bienes y servicios respecto a 2023, no pudiendo recuperar lo perdido en 2024. En cuanto a los ingresos, la compra de alimentos se volvió más costosa, al igual que diversos servicios, entre ellos las entradas de cine y las cuotas de gimnasio.

Poder de compra de bienes y servicios en adultos jóvenes

En cambio, se registró una mejora en la accesibilidad a bienes durables, especialmente en indumentaria: con el mismo ingreso, fue posible adquirir un jean adicional de primera marca. También mejoró un 15,9% la accesibilidad a teléfonos celulares.

Al mismo tiempo, el peso de los servicios dentro de los ingresos —sin incluir alquileres— es hoy unos 10 puntos porcentuales mayor que en 2023, lo que reduce el ingreso disponible.

¿Cuánto del ingreso representó cada servicio?

Adulto (43 a 47 años)

En el caso de los adultos, la mejora más marcada de los ingresos respecto de 2024 permitió una reducción más moderada en el acceso a servicios y un aumento en la capacidad de compra de alimentos y bienes durables frente al escenario preelectoral de 2023.

Cabe señalar que en 2024 las caídas habían sido particularmente pronunciadas. Con sus ingresos, pudieron adquirir dos jeans adicionales y un par de zapatillas más, mientras que la canasta de crianza para un niño de entre 6 y 12 años resultó un 31,1% más accesible.

También se necesitaron 29 ingresos mensuales para comprar un auto —cinco menos que en 2023— y apenas un ingreso para adquirir una heladera, frente a los casi dos requeridos un año antes.

En los adultos, el peso de los gastos fijos se mantiene similar al de 2023, según Analytica- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a los servicios, luego de haber aumentado casi 10 puntos porcentuales en 2024, su peso se redujo al 18,9%, aunque todavía se mantiene 4,3 puntos por encima del nivel previo a las elecciones de 2023.

Si se incluye el alquiler de un tres ambientes, el peso de los gastos fijos se mantiene similar al de 2023, debido a una disminución de 4,2 puntos porcentuales en ese rubro.

Adulto mayor (63 a 67 años)

Respecto a los adultos mayores, la mejora en la accesibilidad fue aún más significativa que entre los adultos, luego de un 2024 especialmente desfavorable.

Se registraron incrementos de dos dígitos respecto de 2023 en productos básicos como el sachet de leche (+14,4%) y los paquetes de fideos (+17%), mientras que algunos alimentos, como el café (-16,7%) y el dulce de leche (-0,3%), mostraron retrocesos.

En cuanto a los bienes durables, un adulto mayor necesitó un ingreso menos que en 2023 para comprar una heladera y diez ingresos menos para acceder a un auto.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de los servicios había aumentado casi 15 puntos porcentuales en 2024, pero luego se moderó, con un incremento de alrededor de 5 puntos en relación con los ingresos.

Cómo síntesis y vinculado a la caída del consumo en relación a 2023, Analytica apuntó: “La accesibilidad a los bienes tuvo cierta mejora respecto de 2023 en los segmentos de adultos y adultos mayores, impulsada por la desaceleración de la inflación. Sin embargo, esta recuperación se dio tras un 2024 de fuerte presión sobre los ingresos y un aumento del endeudamiento para sostener los niveles de consumo, que, junto con el encarecimiento de los servicios básicos, redujo el ingreso disponible”.

“El segmento más afectado fue el de los adultos jóvenes, donde — paradójicamente— se concentra también una parte importante del electorado oficialista. En este grupo, los ingresos no lograron recuperar la accesibilidad a bienes y servicios de 2023″, añadió.

Por su parte, un informe de Equilibra destacó que durante los casi dos años de la administración Milei, los asalariados privados y públicos registrados, y jubilados sufrieron, en promedio, una pérdida acumulada equivalente a dos meses de ingresos. Dicho de otro modo, durante los primeros 20 meses de la gestión, resignaron el equivalente a 2,1 meses de ingresos.