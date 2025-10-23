Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos en Wall Street en medio de apuestas electorales

El resultado electoral definirá una nueva tendencia para acciones y bonos argentinos.

Los temores cambiarios en Argentina no se disipaban este jueves, a solo tres días de la clave elección de medio término que le permitirán saber al Gobierno liberal dónde está parado de cara a los últimos dos años de gestión y ante el compromiso de profundizar su economía ortodoxa.

El dólar era operado con leves bajas, en un marco de búsqueda de cobertura en moneda dura por parte de inversores institucionales, una dinámica que obligó recientemente a la intervención tripartita del Banco Central, del Tesoro argentino y del socorro del Tesoro de Estados Unidos, tras la firma de un “swap” de monedas por 20.000 millones de dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un 2% en pesos, en los 2.060.000 puntos, mientras entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Wall Street se imponen las subas de hasta 5%, con los títulos bancarios al frente.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

Los bonos soberanos en dólares rebotan un 1% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan en la zona de los 1.100 puntos básicos para la Argentina.

El economista Gustavo Ber afirmó que “Wall Street vuelve a inclinarse por un tono más cauto, esta vez a partir de algunos balances que no dejaron lecturas amigables, frente a lo cual los activos domésticos arrancan ensayando un repunte ya en las últimas dos jornadas en medio de una sostenida demanda privada. Así es que los principales ADR inician la rueda con subas en dólares promedio del 2%, con los papeles bancarios aún en el epicentro de la mayor volatilidad, toda vez que los operadores continúan privilegiando la liquidez en un contexto dominado absolutamente por los flujos”.

“Asimismo, los bonos exhiben mejoras en promedio del 1% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, aunque en medio de mayores vaivenes intradiarios que se vienen haciendo habituales, dado que los inversores continúan esperando señales que permitan despejar la incertidumbre política y aprovechar la histórica asistencia financiera de EEUU”, consideró el titular del Estudio Ber.

“Evidentemente transitamos una crisis de confianza, al Gobierno no le basta con demostrar que controla el superávit fiscal y la inflación, la economía se estanca y se deben conseguir aprobaciones importantes en el Congreso, de ahí el relieve que tienen las elecciones del domingo que viene”, dijo a Reuters el economista Marcelo Rojas.

El presidente Javier Milei asumió en diciembre del 2023 con minoría en ambas cámaras del Congreso, por lo que busca sumar escaños que le brinden un mejor respaldo político al margen de la exigencia de diálogo que se le reclama por parte de diferentes sectores.

Por ello, este mandatario ultraliberal enfrenta estas elecciones cruciales para mejorar su escasa representación legislativa, de la que dependerá el futuro de su plan económico ultraliberal respaldado por Estados Unidos.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá igual después de las elecciones, basándose en fundamentos sólidos y un nivel de tipo de cambio razonable.

Milo Farro, analista de Rava Bursátil, subrayó que “JP Morgan, uno de los bancos internacionales más relevantes, presentó un informe sobre la renta variable argentina. El análisis sugiere que el mercado ya ‘descontó’ un escenario electoral negativo. En este sentido, los analistas observan que las valoraciones del índice argentino son inferiores a su promedio y se encuentran en siete veces sus ganancias anuales”.

“Creemos que las bandas podrán mantenerse después de las elecciones solo bajo un resultado electoral neutro o favorable, es decir, si la elección resulta pareja o favorable al oficialismo. En caso de que La Libertad Avanza pierda frente al peronismo por un amplio margen, poniendo en duda la continuidad del gobierno más allá de 2027, las autoridades probablemente deberán revisar el régimen cambiario, pese al compromiso oficial de extender las bandas hasta 2026″, evaluó Max Capital.