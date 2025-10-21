El Gobierno avanza en la normalización del mercado eléctrico y CAMMESA pierde funciones

La Secretaría de Energía impulsa un nuevo esquema basado en señales de precios marginales

El Gobierno dispuso la normalización del funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en el marco de la transición hacia un sistema de precios basado en costos marginales y reduzca drásticamente el rol de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) como responsable de las compras y pagos a generadores.

Así fue oficializado mediante la Resolución 400/2025 publicada en el Boletín Oficial. Puntualmente, la Secretaría de Energía impulsa un nuevo esquema basado en señales de precios marginales, tratando de eliminar las distorsiones.

“El objetivo es restablecer un mercado eléctrico competitivo, transparente y sustentable, en el que el Estado recupere su rol regulador sin interferir en la operatoria”, señalaron fuentes oficiales.

La medida también establece la creación de un Mercado a Término de Energía y Potencia. Foto: Cortesía/CFE.

Como diagnóstico, aseguraron que durante las últimas dos décadas, la fijación administrativa de precios y los subsidios indiscriminados distorsionaron las señales económicas, desincentivaron la inversión y generaron dependencia del gasto público.

A criterio del Gobierno, la normalización del MEM revierte ese proceso, “restableciendo el principio de marginalismo como base del funcionamiento del sistema”.

La medida también establece la creación de un Mercado a Término de Energía y Potencia, que habilita la libre contratación entre generadores, distribuidores y grandes usuarios. De esta manera, “se promueve la competencia, se impulsa la instalación de nueva capacidad de generación y se facilita la planificación de inversiones de largo plazo”, indican.

Además, avanza el proceso de descentralización en la gestión de combustibles, mediante el cual los generadores térmicos recuperan la responsabilidad de adquirir sus propios insumos.

CAMMESA dejará de concentrar las compras de combustibles y conservará únicamente sus funciones de despacho y administración del mercado eléctrico, junto con su rol de proveedor de última instancia, conforme a su diseño original.

CAMMESA dejará de concentrar las compras de combustibles

Previamente, la compañía funcionaba como comprador centralizado, al encargarse de la adquisición de combustible, el despacho y las liquidaciones a precios fijos, y dependía de subsidios del Estado nacional para saldar la diferencia entre el costo real de generación y la tarifa que pagaba el usuario final.

“El nuevo marco reafirma el respeto a los contratos vigentes del Plan Gas hasta su finalización en 2028″, aclara el comunicado oficial.

“Con esta reforma, el Gobierno Nacional consolida un cambio estructural en el sector energético: el Estado deja de actuar como empresario para volver a ser garante de reglas claras, precios reales y libertad de contratación. La normalización del MEM restituye las condiciones para un mercado eléctrico eficiente, competitivo y previsible, capaz de atraer inversión privada, mejorar la calidad del servicio y asegurar el acceso sostenible a la energía para todos los argentinos”, concluyó la cartera de energía, conducida por Maria Tettamanti.

El lineamiento del Ejecutivo es la libre contratación entre oferta y demanda. Fitch Ratings señaló que la iniciativa oficial podría mejorar el perfil crediticio de las empresas generadoras y estimular inversiones orientadas a una mayor eficiencia en la capacidad de generación.

Fitch Ratings señaló que la iniciativa oficial podría mejorar el perfil crediticio de las empresas generadoras

Según el informe de la calificadora, la desregulación favorecería especialmente a generadoras como AES Argentina Generación SA (AAG), MSU Energy SA y Pampa Energía SA. El cambio permitiría celebrar contratos de compraventa de energía (PPA) a precios más competitivos y reducir el riesgo de contraparte frente al Estado, al eliminar a CAMMESA como intermediario principal.

También abriría la posibilidad de firmar PPA bilaterales con corporaciones internacionales de solvencia comprobada que operan en el país, un mecanismo que hasta ahora solo existía bajo los programas RenoVar y MATER.

Principales cambios de la reforma

Descentralización de la gestión de combustible, devolviendo la responsabilidad a los generadores térmicos

CAMMESA vuelve a su función original, la administración del despacho

Esquema de precios basado en costos marginales, que permitirá reflejar el valor real de la energía

Habilitación de la libre contratación entre generadores, distribuidores y grandes usuarios

Respeto de los contratos del Plan Gas y transición gradual

Nuevas inversiones en transporte eléctrico a través de concesión de obra pública