De Buenos Aires a Nashville: César Gueikian, el argentino que hizo renacer a Gibson

Desde 2023, César Gueikian es CEO de Gibson, la fábrica de guitarras más famosa del mundo. Todas las fotos de esta nota se realizaron en La Roca, el estudio de grabación que empresario y amante del rock Jorge “Corcho” Rodríguez tiene en San Isidro

César Gueikian no luce como el prototipo del ejecutivo financiero: lleva barba prolija, viste un total black impecable y, en su historia personal, se revelan un apasionado músico y compositor de hard rock y un dedicado coleccionista de guitarras. Descendiente de armenios, nacido en Buenos Aires, en 1977, y formado en la Universidad de San Andrés y con un posgrado en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, Gueikian hizo carrera en la banca de inversión y capital privado antes de traducir esa experiencia a un objeto de culto: la guitarra Gibson.

Su llegada a la compañía estadounidense, en noviembre de 2018, coincidió con un punto de inflexión: la empresa emergía entonces de un proceso financiero que la había obligado a vender activos, reorientar su foco y recomponer su pasivo. La gran apuesta fue volver a darle importancia a lo que la hizo legendaria: sus instrumentos. Esos que fueron la obsesión de Gueikian desde que tenía 10 años.

Llegado desde Nashville, donde vive con su esposa, Amanda, sus hijos Benjamín (18), Sebastián (16) y Leo (12) y sus perros Charlie y Teddy —dato que le importa resaltar—, quien desde 2023 es CEO de la fábrica de guitarras más famosa del mundo, recibió a Infobae en La Roca, el impresionante estudio de grabación del empresario y amante del rock Jorge “Corcho” Rodríguez, en San Isidro. Gueikian mantiene con él una relación de amistad, musical y de negocios: armaron juntos el estudio (construido a imagen y semejanza del célebre Electric Lady neoyorquino, y por los mismos autores de aquel, Eddie Kramer y John Storyk) y lo disfruta cada vez que regresa al país.

En una conversación donde la música es siempre telón de fondo, surgió el hombre que hizo carrera entre números y guitarras: así como entiende de reestructuraciones sabe tocar la guitarra y otros instrumentos. Una combinación de credibilidad y ejecución que los accionistas supieron reconocer al confiarle la conducción de la compañía.

— En noviembre se van a cumplir siete años de su ingreso a Gibson, y hace poco más de dos lo confirmaron como CEO de la compañía. ¿Se puede decir que está en el lugar para el que nació?

— Sí, totalmente. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Mi papá tenía muchos discos, le gustaba el rock de los ‘60, ‘70 y también la música de los ‘80. Había uno que me llamó la atención por la tapa: se llamaba Black Sabbath y tenía un tema que se llamaba igual. Cuando lo escuché dije: “Quiero aprender a tocar la guitarra”. Esa guitarra tenía que ser una Gibson, porque era la que tocaba Tony Iommi. Después empecé a descubrir que todas las bandas y músicos que me gustaban —y me siguen gustando hoy— usaban Gibson: Metallica, Guns N’ Roses y muchos más. Como no me alcanzaba para una Gibson, me compré una Fender Stratocaster en Estados Unidos que luego vendí en Argentina para por fin comprarme la Gibson Les Paul, que era mi sueño.

— Pero usted comenzó en el mundo de las finanzas.

— Exacto, en el capital privado, donde trabajé más de veinte años. Así fue como llegué a Gibson: empecé a involucrarme en la estrategia junto con KKR, un gran fondo de inversión. En 2013 comencé a comprar parte de la deuda de la compañía y, en 2016, llamé a un gran amigo mío, Nat Zilkha, de KKR, con quien tocábamos en una banda en Londres y Nueva York, solo por pasión por la música. Le propuse que mirara esta oportunidad, porque ya veía que Gibson no iba a poder pagar su deuda después de haberse endeudado para comprar empresas de audio. Para ese momento mi tesis estaba más clara, y afortunadamente KKR decidió invertir para poder controlar la compañía. En noviembre de 2018 se concretó la toma formal del cien por ciento de Gibson.

Entre ese momento y con la decisión de la junta de hacerlo CEO, Gueikian lideró el área de producto, marcas, guitarras, relaciones con artistas, medios y marketing, como Presidente. Ya al frente de la compañía, impulsó una estrategia centrada en volver al ADN de Gibson mediante la reestructuración del portafolio: definir qué guitarras producir y cómo organizarlas. Reordenó la colección original, recuperó el espíritu de la época de oro de la marca, creó las líneas modernas y de artistas, relanzó la línea histórica del Custom Shop y fundó el Custom Shop de guitarras acústicas, y el Murphy Lab, dedicado a recrear guitarras clásicas, entre otros. Pero nada de esto habría sucedido si muchos años antes no lo hubiesen enamorado el musculoso bordado de Les Paul “Sunburst” con el que Jimmy Page puntea “Whole Lotta Love”, o esa otra Les Paul que Slash ejecuta con filo en la intro de “Sweet Child of Mine”, el entramado blusero que B. B. King tejía con la ES-335 (su “Lucille”), el aporte al heavy metal de la espacial Flying V, las SG de Iommi y Angus Young o las acústicas de los músicos de country y los cantautores. Una historia que comenzó en 1894, cuando Orville Gibson fabricó su primera mandolina en Kalamazoo, Michigan. Hoy y desde 1975, la empresa está basada en Nashville, Tennessee, la Ciudad de la música.

— Cuando se dirige una empresa con tanta historia y conexión emocional, ¿cómo se mantiene el estándar?

— Lo más importante en Gibson son las guitarras, todo comienza y termina a través de las guitarras. Quien no toca y quiere una Gibson para admirarla o tenerla en casa no la compraría si la marca no fuera lo que es. Nuestro objetivo diario es construir las mejores guitarras de la historia de Gibson; eso lo decidirá el público. Los artistas eligen Gibson, y cuando lo hacen influyen en todos los demás. Un estudio que realizamos hace dos años mostró que la razón principal por la que alguien compra una guitarra es porque su artista favorito la usa. Ellos son los verdaderos influencers, pero no la elegirían si no hiciéramos instrumentos de calidad. Ese es nuestro desafío constante.

— ¿Le gusta ir a la fábrica?

— No solamente me gusta, construyo guitarras todos los viernes. Una vez que empecé me di cuenta de lo complejo que era construir una Gibson. Ahí me cambió todo. Ya terminé diez, y llevo tres años haciéndolo con la ayuda de todos mis luthiers. A todas las uso en vivo con algún artista que me invita a tocar. Luego se rematan a través de la Fundación Gibson, donde hacemos un gran trabajo filantrópico.

— ¿Qué sintió cuando salió la primera, tratándose de su objeto de deseo desde tan chico?

— Yo creo que todo líder debería aprender a hacer su producto. Para mí, de todas las estrategias de liderazgo, esa es la más poderosa. Inspirar a la gente para que entienda lo que estamos haciendo, trabajar con ellos, aprender a hacer el producto. Por eso cuando reestructuramos la compañía nos basamos en la gente que trabajaba allí: había un conocimiento contenido dentro de Gibson. Hoy sigo diciendo que uno de mis roles es poner a la gente adecuada en los asientos adecuados. Identificar a quienes son más inteligentes que yo, y que ellos sean los que manejan el negocio. Yo me tengo que hacer redundante.

Cuando refiere su paso por los escenarios, Gueikian no está siendo metafórico: hace un cuarto de siglo que toca y graba con músicos de la talla de Maná (“Soy muy amigo de la banda; hace unas semanas toqué con ellos en el Bridgestone Arena de Nashville”); Kirk Hammett, de Metallica —que en el memorable concierto de despedida de Ozzy Osbourne un julio pasado empuñó una SG fabricada por él—, Fito Páez, Luis Fonsi, Rob Trujillo, Slash, Duff McKagan, Dave Mustaine, Adam Jones, Billy Gibbons, Serj Tankian, Peter Frampton, Jared James Nichols, Lzzy Hale, Rex Brown, Richie Faulkner, Jason Momoa y siguen las firmas. Y además ama despuntar el vicio de componer y meterse en los estudios para registrar sus creaciones, como puede comprobarse en dos singles que están en plataformas: “Deconstruction”, junto a Serj Tankian, de System of a Down, y Tony Iommi (“Mi padrino”, lo define) y “I Can Breathe”, grabado codo a codo con sus co-compositores Slash y Duff McKagan.

Un hobby tomado muy en serio ya desde su perfil de coleccionista de guitarras: unas 190 piezas de las cuales al menos 160 son Gibson. “No sé si no soy el argentino que más tiene… pero la cantidad no es mi objetivo", aseguró y detalló que no es el único “loco por las eléctricas”. “Joe Bonamassa debe tener mil guitarras; Kirk Hammett y Slash también tienen colecciones gigantes”, afirmó.

— ¿El hecho de haber sido tan melómano desde siempre y después conocer a los músicos cara a cara le trajo alguna desilusión?

— ¿Sabes que no? Y además los trato como si fuesen uno más. Obviamente me gusta la música y soy fan, pero hemos desarrollado relaciones muy lindas y de respeto mutuo: yo respeto la influencia que han tenido en la historia de la música y la cultura y ellos respetan mi background de negocios y de músico. Por eso me invitan a tocar.

— Una relación tan cercana como la que le gusta cultivar con la gente que trabaja en la empresa…

— Es que —insisto con esto— son lo más importante para mí. Mi equipo, mis luthiers, los empleados de la fábrica, y obviamente el apoyo que tengo de los accionistas. Yo seré una parte de la historia de Gibson, no sé por cuánto tiempo. Pero la tengo que dejar como una compañía donde los mejores años estén por venir. Que el futuro sea mejor que el pasado.