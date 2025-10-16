Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI: “Considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país”

Javier Milei y Kristalina Georgieva en New York, (Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Kristalina Georgieva ratificó su apoyo al programa de ajuste económico, cuando faltan pocos días para que se conozcan los términos formales del salvataje financiero que concedió Estados Unidos a la Argentina.

“Considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país en ese camino”, afirmó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante una entrevista con la agencia Bloomberg.

-¿Cómo participa el FMI respecto al swap de 20.000 millones de dólares que Estados Unidos concedió a la Argentina?

-¿Trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades argentinas y con sus socios, en primer lugar con el Tesoro de Estados Unidos, debido a la magnitud de su apoyo, pero también con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, describió Georgieva.

En este contexto, la directora gerente añadió: “Y lo hacemos porque vemos un cambio positivo en Argentina en los últimos dos años. ¿Qué hemos visto? De un crecimiento negativo a un 4,5 % este año, la inflación de tres dígitos a un 28 %; el de déficit ha desaparecido y hay superávit, y muy importante, la pobreza tiende a la baja. Eso significa que algo está sucediendo en Argentina, que es bueno para el futuro del país.

-Si Javier Milei no gana las elecciones, ¿mantiene ese optimismo?, preguntó Bloomberg?

-Bueno, él estará allí. Será presidente por un tiempo. Y creo que todavía hay un fuerte apoyo en Argentina para que el país se convierta en una economía normal, donde las regulaciones sean significativas y tengan un propósito. Se está llevando a cabo una importante limpieza regulatoria en Argentina. Así que espero que, aunque nos encontremos en una situación algo diferente, y francamente, no nos ocupamos de política, la decisión la tenga el pueblo argentino. Pero, considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país en ese camino-, cerró Georgieva.