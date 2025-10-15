Economía

El Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos argentinos este miércoles

El secretario de Finanzas estadounidense, Scott Bessent, comunicó nuevas intervenciones estadounidenses para evitar una suba del dólar en el mercado local

Guardar
El Tesoro estadounidense ejecutó la
El Tesoro estadounidense ejecutó la adquisición de pesos en el mercado argentino en la jornada del miércoles, dijo su titular Scott Bessent (Reuters)

El Tesoro de Estados Unidos realizó una operación de compra de pesos argentinos en el mercado abierto este miércoles, según informó Reuters. El secretario de Finanzas, Scott Bessent, dio además precisiones sobre una línea de swap respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) en el fondo de estabilización cambiaria estadounidense que busca poner en marcha para asistir a la Argentina.

Durante una rueda de prensa, Bessent fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos adquiera deuda argentina. Respondió que “podríamos”, sin brindar mayores detalles ni precisar cifras, de acuerdo con lo informado por Reuters.

Adicionalmente, Bessent señaló que una potencial victoria electoral del partido de Milei fortalecería su capacidad de vetar iniciativas consideradas perjudiciales.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, además, indicó que Estados Unidos busca colaborar con el sector privado para reunir fondos alrededor de un nuevo “fondo” de 20.000 millones de dólares destinado a respaldar la economía de Argentina, según informó AFP. “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, explicó Bessent a periodistas en Washington.

El titular del Tesoro precisó que, de concretarse este mecanismo, el apoyo total de Estados Unidos para Argentina ascendería a 40.000 millones de dólares, según declaraciones recogidas en la capital estadounidense.

La confirmación del respaldo financiero de EEUU con la venta directa de dólares en la plaza cambiaria local tuvo efecto inmediato en la cotización mayorista del dólar, que llegó a negociarse por la mañana a $1.390 para la veta. A las 13:30, el tipo de cambio oficial revirtió la tendencia para regresar a los $1.360, el mismo precio del cierre del martes.

En los bancos la tendencia alcista se atenuó, para pasar de los $1.415 para la venta en el Banco Nación a los 1.405 pesos.

Temas Relacionados

Scott BessentDolar hoyDolarTesoro de los EEUUÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Reino Unido sancionó a las dos principales petroleras de Rusia en su mayor paquete de castigos hasta la fecha

Sólo el gigante público Rosneft produce el 6 por ciento del crudo global y casi la mitad del ruso. Junto a Lukoil, ambas compañías exportan 3,1 millones de barriles de petróleo al día

Reino Unido sancionó a las

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025 tras conocerse la inflación del INDEC

Montos actualizados y esquema de refuerzos modifican el ingreso mensual para millones de personas, según datos y normativas oficiales

De cuánto serán las jubilaciones

Radiografía de la presencia de China en Argentina que molesta a EEUU: uno por uno, todos los programas y proyectos

La posibilidad que el país asiático expanda su influencia genera inquietud en EEUU y podría afectar, entre otras cuestiones, el respaldo financiero

Radiografía de la presencia de

Mercados: las acciones y los bonos acentúan la suba tras conocerse que el Tesoro de EEUU volvió comprar pesos

Los ADR suben hasta 9% y los bonos Globales recuperan un 0,7% en promedio, para reponer en parte las fuertes pérdidas del martes

Mercados: las acciones y los

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.405 para la venta

El dólar al público es ofrecido con alza de 20 pesos o 1,7%. El Tesoro de EEUU anunció que volvió a comprar pesos argentinos en el mercado abierto

Dólar hoy en vivo: en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un avión de Aerolíneas Argentinas

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y Aeroparque estuvo cerrado durante algunas horas

El misterio de los celulares de las víctimas del triple femicidio narco: qué recorrido hicieron y cuándo se apagaron

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

La musaraña fue declarada extinta en Australia: las razones de su desaparición

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Brasil está dispuesto a cooperar

Brasil está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en tierras raras y minerales críticos

Cinco de cada diez nicaragüenses elegirían migrar a Estados Unidos y tres a España

Reino Unido sancionó a las dos principales petroleras de Rusia en su mayor paquete de castigos hasta la fecha

El misterio de la película “oculta” dentro de Los Simpson

Descubrieron en La Rioja uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

TELESHOW
Murió a los 52 años

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas

El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”

Maxi López volvió a Suiza tras su breve paso por Masterchef: la emotiva foto del reencuentro con su hija Elle

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara