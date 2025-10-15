El Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos argentinos este miércoles

El Tesoro estadounidense ejecutó la adquisición de pesos en el mercado argentino en la jornada del miércoles, dijo su titular Scott Bessent (Reuters)

El Tesoro de Estados Unidos realizó una operación de compra de pesos argentinos en el mercado abierto este miércoles, según informó Reuters. El secretario de Finanzas, Scott Bessent, dio además precisiones sobre una línea de swap respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) en el fondo de estabilización cambiaria estadounidense que busca poner en marcha para asistir a la Argentina.

Durante una rueda de prensa, Bessent fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos adquiera deuda argentina. Respondió que “podríamos”, sin brindar mayores detalles ni precisar cifras, de acuerdo con lo informado por Reuters.

Adicionalmente, Bessent señaló que una potencial victoria electoral del partido de Milei fortalecería su capacidad de vetar iniciativas consideradas perjudiciales.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, además, indicó que Estados Unidos busca colaborar con el sector privado para reunir fondos alrededor de un nuevo “fondo” de 20.000 millones de dólares destinado a respaldar la economía de Argentina, según informó AFP. “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, explicó Bessent a periodistas en Washington.

El titular del Tesoro precisó que, de concretarse este mecanismo, el apoyo total de Estados Unidos para Argentina ascendería a 40.000 millones de dólares, según declaraciones recogidas en la capital estadounidense.

La confirmación del respaldo financiero de EEUU con la venta directa de dólares en la plaza cambiaria local tuvo efecto inmediato en la cotización mayorista del dólar, que llegó a negociarse por la mañana a $1.390 para la veta. A las 13:30, el tipo de cambio oficial revirtió la tendencia para regresar a los $1.360, el mismo precio del cierre del martes.

En los bancos la tendencia alcista se atenuó, para pasar de los $1.415 para la venta en el Banco Nación a los 1.405 pesos.