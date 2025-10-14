Economía

Sin repunte: la actividad económica sigue mostrando luces rojas en los sectores ligados al consumo

Dos informes de consultoras privadas mostraron que sectores ligados al bolsillo de los argentinos continuaron en caída durante agosto y septiembre. La justificación del ministro de Economía, Luis Caputo del parate

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Guardar

Con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio con una caída intermensual del 0,6%, en términos técnicos, la Argentina se encuentra en recesión y los datos preliminares muestran que la tendencia no se cortó en agosto-septiembre.

Para que haya recesión, los economistas sostienen que deben producirse dos trimestres consecutivos de caída. Y eso fue lo que pasó: en enero el EMAE cayó -0,1%; en febrero tuvo un repunte de 0,7%, pero luego en marzo volvió a caer y en mayor magnitud (1,7%).

Esos datos arrojaron un primer trimestre negativo que se repitió en el segundo. En abril, la actividad económica comenzó con el pie derecho con una suba intermensual de 1,2%, pero luego cayó 0,2% y 0,6% los dos meses siguientes.

Y tras el último informe oficial, que mostró una caída del 0,1% en julio, datos preliminares de la consultora Qualy muestran que en agosto-septiembre continuaron las luces rojas y verdes en los mismos sectores.

“La actividad económica en el periodo de agosto y septiembre de 2025 presentó un panorama general heterogéneo, con contracción en los segmentos dependientes del consumo, mientras que la producción ligada a la exportación y el petróleo brindaron un soporte clave“, marcaron en el informe.

Y agregaron: “Los principales indicadores sectoriales reflejan un entorno de alta volatilidad, débil demanda interna y desafíos en la competitividad“. Así, mientras que en agosto, la producción de hierro lideró con una variación mensual positiva de 22,7%, la industria de las pequeñas y medianas empresas (pyme) tuvo una caída desestacionalizada de -1,8%.

Esa misma diferencia se replicó en septiembre, en rubros similares: cuando la industria automotriz cerró el mes con un aumento en las ventas internas del 16,7%, las de las pymes cayeron 2%.

Aunque con una aclaración: el boom de las ventas de automóviles no tiene su correlato en la industria nacional. “Las ventas a concesionarios se dispararon 22,0% interanual, pero este crecimiento se debe a la mayor disponibilidad de unidades importadas en el mercado, más que a la fortaleza productiva nacional“, marcaron.

Así, el acumulado de los primeros nueve meses del año comparado con el 2023 (2024 es una base baja), sólo el rubro automotriz esta en verde (variación del 46,2%). Y el resto se reparte entre naranja y rojo: insumos para la construcción (-22,3%); ventas pymes (-10,7%); IPI manufacturero (-9,8%).

En términos globales, el Índice Líder de Actividad Analytica (ILA) con datos de alta frecuencia, marcó un aumento de 0,1% para agosto, lo que definió un escenario de estancamiento para la economía argentina.

infografia

“La relativa estabilidad de la actividad en agosto estuvo marcada por comportamientos heterogéneos entre sectores; metalúrgicos, automotriz y los vinculados al sector externo crecieron, otros sectores influyentes como la construcción, la industria cárnica e indicadores relacionados al consumo compensaron al mostrar caídas”, detallaron.

Y la prueba de que esta tendencia continuó en septiembre y del mal momento que atraviesa la actividad, para el director de Analytica, Claudio Caprarulo, es que todas las líneas de crédito se contrajeron llegando al 6% en el caso de los adelantados (a excepción de prendarios e hipotecarios).

La justificación oficial

Fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la actividad se estancó aunque identificó la causa de ello en parte se debe al accionar de la oposición, pero también a la suba de las tasas.

“Ese debate lo tuvimos con el presidente y sabía que íbamos a resignar crecimiento, pero nos pareció que era más importante frenar un cimbronazo financiero”, comentó en referencia a la eliminación de la Letras Fiscales de Liquidez (LeFi).

Mientras que de la disparidad que existe entre los diferentes sectores aseguró que la responsabilidad del Gobierno es arreglar la macroeconomía y que el sector privado es que tiene que determinar donde hay mejores oportunidades para invertir.

Temas Relacionados

consumoactividad económicaLuis Caputorecesión

Últimas Noticias

La intervención de EEUU alejó a los inversores del dólar y los empujó a buscar rentabilidad en pesos

Ante la certeza de que la demanda de dólares seguirá hasta después de las elecciones, algunos se arriesgaron y tomaron cauciones con tasas de 65%

La intervención de EEUU alejó

Las fiestas populares y promociones que el Partido de la Costa prepara para el próximo fin de semana largo

Luego del feriado de octubre, el municipio y las cámaras empresarias comenzaron a promocionar actividades para lo que resta del mes y para el receso previsto en noviembre

Las fiestas populares y promociones

El swap de USD 20.000 millones con el Tesoro de EEUU apunta más a la baja del riesgo país que a contener el dólar

Se anunció que la operación servirá para pagar deuda en caso de ser necesario, pero además podría haber compra de bonos en el mercado secundario. Hoy toda la atención estará puesta en la cumbre de Javier Milei y Donald Trump en Washington

El swap de USD 20.000

Cuáles son los tres escenarios para el dólar que proyectó Morgan Stanley según el resultado de las elecciones

En un informe enviado a sus clientes, el banco de Wall Street identificó posibles caminos para el peso después de los comicios legislativos. La entidad sostuvo que el régimen cambiario necesitará ajustes para favorecer la acumulación de reservas y estimó cuántos dólares se necesitan para dolarizar la economía argentina

Cuáles son los tres escenarios

Inflación: hoy se conocerá el dato de septiembre y se espera un aumento cercano al 2%

Este martes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará de cuánto fue el alza de precios en el noveno mes. Cómo corrieron en los primeros días de octubre con la volatilidad cambiaria

Inflación: hoy se conocerá el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gabriel Solano, en La Entrevista

Gabriel Solano, en La Entrevista Informal: “El pibe que roba en una esquina es víctima y victimario a la vez”

De Vido y Schiavi pidieron apartar a los jueces del caso “Cuadernos”, pero el tribunal rechazó el planteo

Un ex gobernador que apunta a llegar al Congreso adelantó que se podría redefinir la agenda legislativa

El Gobierno también gana tiempo en el Senado y se pospone la avanzada opositora en el recinto

Javier Milei definiría los cambios en el Gabinete junto a Mauricio Macri recién después de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán reportó un promedio de

Taiwán reportó un promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios desde comienzos de 2025

Suena un bolero y mi suegra de 100 años abre los ojos: la música es una patria

Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el régimen chino con la entrada en vigor de aranceles portuarios

El OIEA busca acuerdos de cese al fuego local entre Rusia y Ucrania para restaurar la energía en la planta nuclear de Zaporizhzhia

Empieza el Congreso de la Lengua: homenajes a Vargas Llosa, tensiones institucionales y el gran desafío de la IA

TELESHOW
La chicana de Maxi López

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”