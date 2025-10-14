En los últimos 18 meses la base monetaria se incrementó 81%

La base monetaria se recupera: tras alcanzar en enero de 2024 su nivel más bajo desde 1996, comenzó una expansión sostenida (AP)

La base monetaria en la Argentina creció un 81% en términos reales en los últimos 18 meses, según un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El análisis, basado en datos del Banco Central ajustados por estacionalidad y efectos irregulares, señala que desde comienzos de 2024 se observa un proceso de recuperación de la liquidez que el propio informe define como una etapa de “remonetización” de la economía.

El documento explica que, tras haber tocado un mínimo histórico en enero de 2024, la base monetaria comenzó a expandirse de manera sostenida. “Desde entonces, se inició un proceso de recuperación que acumula un crecimiento del 81% entre aquel mes y agosto de 2025”, señala la entidad. A pesar de ese fuerte repunte, el nivel actual sigue siendo 52% inferior al máximo registrado en marzo de 2013, lo que muestra que la expansión de los últimos meses representa una recomposición parcial respecto de los picos previos.

Recuperación desde un piso histórico

El trabajo de la BCR recuerda que el punto más bajo de la base monetaria se registró en enero de 2024, cuando alcanzó “un piso desde enero de 1996”. A partir de allí, la serie comenzó una trayectoria ascendente que se mantuvo durante la mayor parte de 2024 y los primeros meses de 2025, con un crecimiento real sostenido.

La base monetaria, que incluye tanto el dinero en circulación como los depósitos de los bancos en el Banco Central, había experimentado una fuerte contracción en los años anteriores debido a la política de absorción de pesos y a la caída de la demanda de dinero en un contexto de alta inflación e incertidumbre cambiaria. Sin embargo, desde mediados de 2024 comenzó a evidenciarse un cambio de tendencia asociado a la estabilización del tipo de cambio, la mejora en la confianza y una mayor necesidad de medios de pago para acompañar la actividad económica.

El informe, elaborado por Belén Maldonado y Julio Calzada, precisa que la circulación monetaria, que comprende billetes y monedas en poder del público y de los bancos, se encontraba en agosto de 2025 un 58% por encima del mínimo alcanzado en marzo de 2024. Sin embargo, entre mayo y agosto de 2025 se observó una leve contracción del 6%, lo que, según la BCR, no modifica la tendencia general de recomposición.

Por otra parte, los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central, que dependen del coeficiente de encaje y del volumen de depósitos del público, muestran una expansión aún mayor. Tras tocar su punto más bajo en octubre de 2023, esa cuenta se triplicó hacia agosto de 2025. En los últimos cuatro meses medidos, el incremento fue superior al 31%, impulsado en parte por el aumento de los encajes dispuesto por el Banco Central, que elevó el requisito del 45% al 50% en agosto, y lo incrementó en otros 3,5 puntos porcentuales en septiembre.

Proceso de remonetización

El estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que este crecimiento no responde únicamente a decisiones del Banco Central, sino también a un cambio en el comportamiento de los agentes económicos. En sus palabras, “puede advertirse que desde el segundo trimestre de 2024 la economía argentina muestra un proceso de mayor monetización, lo que implica que los agentes económicos optan paulatinamente por mantener una mayor parte de su dinero en efectivo o en depósitos bancarios”.

En otras palabras, parte del incremento de la base monetaria está explicado por una mayor demanda de dinero, en línea con una mejora en las expectativas macroeconómicas y con la necesidad de medios de pago para sostener la actividad. Este proceso de remonetización, según la BCR, refleja que los hogares y empresas están dispuestos a mantener más pesos en cartera, reduciendo parcialmente su preferencia por activos dolarizados o instrumentos financieros de cobertura.

Agregados monetarios también en alza

El informe amplía el análisis a los agregados monetarios más amplios, como M1, M2 y M3, que incluyen distintos niveles de liquidez. Todos ellos muestran una tendencia similar de recuperación desde comienzos de 2024.

El M1, que abarca la circulación monetaria más los depósitos en cuenta corriente, creció 26% en términos reales en los últimos 17 meses. El M2, que incorpora los depósitos en caja de ahorro, avanzó 16%, mientras que el M3, que además suma los plazos fijos, lo hizo en 24%.

Si bien desde mayo de 2025 se registraron leves retrocesos, la BCR aclara que “esas caídas resultan muy pequeñas en comparación con la recuperación registrada en los meses anteriores”. En conjunto, los datos reflejan un proceso de recomposición de la liquidez que podría estar anticipando una fase de expansión económica más sostenida.

Un indicador adelantado de la actividad

El estudio recuerda que la evolución de la base monetaria suele anticipar los movimientos del ciclo económico. “La base monetaria suele comenzar a crecer algunos meses antes de ingresar en un período de expansión y a disminuir antes de una recesión”, detalla la entidad.

Por eso, el repunte de los últimos meses puede interpretarse como una señal temprana de estabilización y reactivación. Además, la BCR subraya que la base monetaria es una herramienta central de la política monetaria, ya que determina la cantidad de dinero disponible en la economía y condiciona el funcionamiento del crédito, el consumo y la inversión.

En síntesis, el informe concluye que la expansión del 81% de la base monetaria en los últimos 18 meses refleja una doble dinámica: por un lado, una respuesta de política económica para recomponer los agregados monetarios tras años de contracción, y por otro, una mayor demanda de dinero de parte del sector privado, que marca un cambio de clima respecto de los años de alta dolarización y desconfianza.

Aunque el nivel de la base monetaria continúa lejos de los máximos históricos, la tendencia de recuperación y la remonetización progresiva constituyen señales relevantes de un entorno financiero más estable, en el que los pesos vuelven a cumplir un papel más activo dentro del sistema económico argentino.