Economía

Binance lanzó la “Iniciativa Juntos” con un fondo de USD 400 millones para mitigar el impacto de la volatilidad en el mercado cripto

La plataforma destinará USD 300 millones en USDC a usuarios afectados por liquidaciones forzadas y USD 100 millones en préstamos a bajo interés para instituciones, buscando restaurar la confianza tras recientes turbulencias en el sector digital

Guardar
La “Iniciativa Juntos” está destinada
La “Iniciativa Juntos” está destinada a respaldar tanto a usuarios individuales como a instituciones afectadas por la volatilidad

La reciente inestabilidad que ha sacudido al mercado global de criptomonedas ha llevado a Binance a lanzar una respuesta sin precedentes: la “Iniciativa Juntos”, un plan de USD 400 millones destinado a respaldar tanto a usuarios individuales como a instituciones afectadas por la volatilidad.

Según detalló el exchange en un comunicado, el anuncio busca no solo mitigar las pérdidas recientes, sino también restaurar la confianza en un sector que atraviesa uno de sus momentos más complejos.

En el centro de esta iniciativa se encuentra la distribución de USD 300 millones en USDC entre usuarios que hayan experimentado pérdidas significativas por liquidaciones forzadas en operaciones de Futuros y Margen. Según los criterios definidos por Binance, podrán acceder a este apoyo quienes hayan sufrido pérdidas de al menos USD 50 entre el 10 y el 11 de octubre de 2025, siempre que estas representen al menos el 30% de sus activos netos totales, conforme a la instantánea tomada el 9 de octubre de 2025 a las 23:59 (UTC). Los usuarios que ya hayan recibido compensaciones previas quedan excluidos de este programa. El monto a recibir, que oscilará entre USD 4.000 y USD 6.000 en USDC por usuario, se calculará en función de la magnitud de la pérdida y otros factores adicionales.

Changpeng Zhao, o CZ, fundador
Changpeng Zhao, o CZ, fundador de Binance (REUTERS/Tyrone Siu)

Binance comunicó que la distribución de estos fondos comenzará en un plazo de 24 horas, con la meta de completar el proceso en el Rewards Hub en un máximo de 96 horas. La empresa ha advertido que, debido a la elevada carga de trabajo, podrían producirse demoras, por lo que solicita comprensión y paciencia a los beneficiarios. Las notificaciones se enviarán tanto a través de la aplicación como por correo electrónico.

En resumen estos son los criterios establecidos para usuarios elegibles que cumplan con todos los requerimientos:

  • Usuarios que hayan sufrido pérdidas por liquidación forzada en trading de Futuros y Margen desde el 10-10-2025 00:00 hasta el 11-10-2025 23:59 (UTC). 
  • Monto total de pérdidas por liquidación: al menos $50 equivalentes. 
  • Las pérdidas totales por liquidación representan al menos el 30% (ratio de pérdida) de los activos netos totales del usuario según la instantánea tomada el 09-10-2025 23:59 (UTC). 
  • Los usuarios que ya hayan recibido compensación no son elegibles para esta iniciativa. 

El segundo pilar de la “Iniciativa Juntos” está dirigido a los actores institucionales y a los participantes del ecosistema que se han visto gravemente afectados por la reciente volatilidad.

Para ellos, Binance creó un fondo de préstamos a bajo interés de USD 100 millones, con el objetivo de facilitar la reactivación de sus operaciones de trading, aliviar las tensiones de liquidez y garantizar la estabilidad de los socios del ecosistema. Los usuarios VIP e institucionales interesados deberán canalizar sus solicitudes mediante sus gerentes de cuenta, y la compañía asegura que responderá con rapidez y mantendrá la confidencialidad de los procesos.

En su declaración, Binance subrayó que, aunque no asume responsabilidad por las pérdidas sufridas por los usuarios, la decisión de invertir estos recursos responde a la convicción de que es esencial reconstruir la confianza de toda industria. “Hacemos esto porque creemos que es fundamental reconstruir la confianza en la industria”, afirmó la compañía.

Además, la empresa reiteró su compromiso con el desarrollo a largo plazo del sector y con los valores de enfoque en el usuario que la definen.

La plataforma también recordó a su comunidad que el mercado de criptomonedas se caracteriza por su volatilidad y que los riesgos de inversión son inherentes. En este sentido, instó a los usuarios a actuar con racionalidad, gestionar adecuadamente sus posiciones y ejercer la debida diligencia.

“Por favor, inviertan con racionalidad, gestionen sus posiciones adecuadamente y ejerzan la debida diligencia”. pidió.

Temas Relacionados

Criptomonedas Binance Iniciativa Juntos USDC Rewards Hub Volatilidad Trading Instituciones financieras

Últimas Noticias

El dólar oficial volvió a subir en una rueda financiera plagada de volatilidad y tensiones

El tipo de cambio mayorista subió a $1.360 con importante volumen de más de USD 700 millones en el segmento de contado. En el Banco Nación cerró a $1.385, tras operarse en un máximo de $1.400

El dólar oficial volvió a

Qué dijo Donald Trump sobre la posibilidad de dolarizar la economía de Argentina

El presidente de EEUU aseguró que “quien quiera lidiar con el dólar tiene ventajas”, pero su equipo se mostró “contento con el peso”

Qué dijo Donald Trump sobre

Bessent aclaró que no le pidió a la Argentina terminar el swap con China, pero apuntó a bases militares y centros de observación

El secretario del Tesoro de EEUU aclaró sus dichos de la semana pasada sobre el compromiso de Milei de sacar al gigante asiático del país. No hubo precisiones sobre la estructuración del rescate financiero

Bessent aclaró que no le

Una familia tipo argentina debe ganar $1.176.852 por mes para no ser pobre

El dato corresponde a septiembre de este año. La Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia, subió 1,4% y llegó a $527.736.

Una familia tipo argentina debe

La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos doce meses

El Indec dio a conocer este martes el índice de precios minoristas del mes pasado. En lo que va del año, alcanza a 22 por ciento. Los alimentos se incrementaron 1,9 por ciento

La inflación de septiembre fue
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar oficial volvió a

El dólar oficial volvió a subir en una rueda financiera plagada de volatilidad y tensiones

Dos líneas del subte tendrán sus horarios extendidos durante la semana por conciertos

Explosión en una feria de ciencias en Pergamino: la nena que resultó herida está estable, pero sigue en terapia intensiva

Otro caso de violencia de género: detuvieron a un hombre acusado de golpear y amenazar a su ex pareja

Una camioneta realizó una mala maniobra y volcó a metros de Casa Rosada

INFOBAE AMÉRICA
Caso Madeleine McCann: una prueba

Caso Madeleine McCann: una prueba de ADN confirmó que una mujer polaca no es la niña que desapareció en 2007

Purga en Rusia: confiscaron bienes por más de USD 112 millones a Victor Momotov, ex juez del Tribunal Supremo

Estados Unidos eleva su apuesta militar en el Caribe con radares para detectar grupos extremistas procedentes de Venezuela

En medio de la incertidumbre, el primer ministro francés propuso aumentar los impuestos a ricos y grandes empresas

Chipre en alerta por la sobrepoblación de gatos: buscan triplicar fondos para frenar su avance

TELESHOW
La Joaqui contó por qué

La Joaqui contó por qué todavía no hizo un tema con Luck Ra: “Me preocupa mucho fallar”

La muerte de Luis Pedro Toni: colegas y figuras lo homenajearon con mensajes emotivos

Nico Occhiato habló de la polémica alrededor de la final de La Voz Argentina: “Todos actuaron”

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación