Binance lanzó la “Iniciativa Juntos” con un fondo de USD 400 millones para mitigar el impacto de la volatilidad en el mercado cripto

La reciente inestabilidad que ha sacudido al mercado global de criptomonedas ha llevado a Binance a lanzar una respuesta sin precedentes: la “Iniciativa Juntos”, un plan de USD 400 millones destinado a respaldar tanto a usuarios individuales como a instituciones afectadas por la volatilidad.

Según detalló el exchange en un comunicado, el anuncio busca no solo mitigar las pérdidas recientes, sino también restaurar la confianza en un sector que atraviesa uno de sus momentos más complejos.

En el centro de esta iniciativa se encuentra la distribución de USD 300 millones en USDC entre usuarios que hayan experimentado pérdidas significativas por liquidaciones forzadas en operaciones de Futuros y Margen. Según los criterios definidos por Binance, podrán acceder a este apoyo quienes hayan sufrido pérdidas de al menos USD 50 entre el 10 y el 11 de octubre de 2025, siempre que estas representen al menos el 30% de sus activos netos totales, conforme a la instantánea tomada el 9 de octubre de 2025 a las 23:59 (UTC). Los usuarios que ya hayan recibido compensaciones previas quedan excluidos de este programa. El monto a recibir, que oscilará entre USD 4.000 y USD 6.000 en USDC por usuario, se calculará en función de la magnitud de la pérdida y otros factores adicionales.

Binance comunicó que la distribución de estos fondos comenzará en un plazo de 24 horas, con la meta de completar el proceso en el Rewards Hub en un máximo de 96 horas. La empresa ha advertido que, debido a la elevada carga de trabajo, podrían producirse demoras, por lo que solicita comprensión y paciencia a los beneficiarios. Las notificaciones se enviarán tanto a través de la aplicación como por correo electrónico.

En resumen estos son los criterios establecidos para usuarios elegibles que cumplan con todos los requerimientos:

Usuarios que hayan sufrido pérdidas por liquidación forzada en trading de Futuros y Margen desde el 10-10-2025 00:00 hasta el 11-10-2025 23:59 (UTC).

Monto total de pérdidas por liquidación: al menos $50 equivalentes.

Las pérdidas totales por liquidación representan al menos el 30% (ratio de pérdida) de los activos netos totales del usuario según la instantánea tomada el 09-10-2025 23:59 (UTC).

Los usuarios que ya hayan recibido compensación no son elegibles para esta iniciativa.

El segundo pilar de la “Iniciativa Juntos” está dirigido a los actores institucionales y a los participantes del ecosistema que se han visto gravemente afectados por la reciente volatilidad.

Para ellos, Binance creó un fondo de préstamos a bajo interés de USD 100 millones, con el objetivo de facilitar la reactivación de sus operaciones de trading, aliviar las tensiones de liquidez y garantizar la estabilidad de los socios del ecosistema. Los usuarios VIP e institucionales interesados deberán canalizar sus solicitudes mediante sus gerentes de cuenta, y la compañía asegura que responderá con rapidez y mantendrá la confidencialidad de los procesos.

En su declaración, Binance subrayó que, aunque no asume responsabilidad por las pérdidas sufridas por los usuarios, la decisión de invertir estos recursos responde a la convicción de que es esencial reconstruir la confianza de toda industria. “Hacemos esto porque creemos que es fundamental reconstruir la confianza en la industria”, afirmó la compañía.

Además, la empresa reiteró su compromiso con el desarrollo a largo plazo del sector y con los valores de enfoque en el usuario que la definen.

La plataforma también recordó a su comunidad que el mercado de criptomonedas se caracteriza por su volatilidad y que los riesgos de inversión son inherentes. En este sentido, instó a los usuarios a actuar con racionalidad, gestionar adecuadamente sus posiciones y ejercer la debida diligencia.

“Por favor, inviertan con racionalidad, gestionen sus posiciones adecuadamente y ejerzan la debida diligencia”. pidió.