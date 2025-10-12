Por qué la relación bilateral con EEUU es clave, según uno de los mayores expertos en economía internacional de la Argentina

Javier Milei y Donald Trump - crédito @JMilei/X

En vísperas de la visita de Estado que el presidente Javier Milei hará a EEUU, donde el próximo martes será recibido por Donald Trump, y en medio del asombro por el nivel de apoyo que la Casa Blanca y el Tesoro norteamericano han dado a la gestión económica, un estudio de la relación bilateral echa luz sobre el peso que para la Argentina tiene la relación con EEUU.

El trabajo, realizado por Marcelo Elizondo, presidente en la Argentina de la International Chamber of Commerce, cuyo directorio mundial integra, consultor en negocios globales y, entre otras cosas, docente de postgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), destaca que EEUU es, detrás de Brasil, el segundo destino de las exportaciones de bienes y el primero de las exportaciones de servicios de la Argentina, el principal origen del stock de inversión extranjera directa en el país, la principal fuente de financiamiento y tecnología y el mayor canal de integración argentina a la economía mundial.

Los factores geopolíticos influyen cada vez más en el tablero de relaciones globales, precisa Elizondo, y en los últimos años el friendshoring (esto es, privilegiar relaciones con países “amigos”) ha prevalecido sobre el nearshoring, que pondera la cercanía geográfica.

Momento especial

El encuentro de Milei con Trump ocurrirá en un momento especial pues, aunque en los últimos años los flujos de inversión de empresas de EEUU en Argentina fueron inferiores a los de Suiza y Canadá, “Estados Unidos ha optado por Argentina como su principal aliado en Sudamérica y comenzado a ejecutar un apoyo financiero a las políticas del gobierno y del BCRA”, dice el trabajo. Además, menciona la posibilidad de un “inminente acuerdo de comercio bilateral entre ambos países”, que se estaría negociando “desde hace meses entre representantes de ambos países”.

Como fuente de Inversión Directa en el exterior, EEUU más que cuadruplica a China

EEUU es el principal inversor internacional. En 2024 el stock mundial de Inversión Extranjera Directa mundial llegó, según datos de la Unctad, a 15 billones (millones de millones) de dólares, un 30% del stock mundial, de unos USD 50 billones. En esa métrica, subraya Elizondo, el aporte de las empresas de EEUU más que cuadruplica el de las empresas chinas.

Fuente: Business Day (Global Trade & Statistics Outlook)

El estudio recuerda que al inicio del siglo XX la Argentina y EEUU tenían un PBI per cápita similar (unos 5.700 dólares). “Parecían llamados ser dos potencias rivales. Pero avanzada ya la tercera década del siglo XXI la Argentina no es un país demasiado relevante mientras EEUU continúa entre los líderes planetarios y es la principal sede de la nueva economía del conocimiento”, dice Elizondo, quien precisa que hoy el PBI por habitante de EEUU (más de USD 60.000 anuales) es unas siete veces el de la Argentina.

Además de ser el segundo receptor de la venta externa de bienes y el primero de la de servicios de la Argentina, sigue, EEUU es uno de los principales proveedores de insumos y tecnología. Sin embargo, dice, “en términos comparativos la intensidad de la relación bilateral es muy menor al potencial y debe propenderse a mejorarla. La Argentina es uno de los cinco países con menor participación del comercio internacional en su economía en el planeta y el que menor ratio de IED en relación al PBI exhibe en nuestra región. Y EEUU es el mayor importador del mundo, el mayor emisor de financiamiento y el mayor inversor extranjero en el planeta”.

Más allá de lo bilateral

Más allá de la relación bilateral, prosigue, “hay otros aspectos sistémicos relevantes en el vínculo”, como el financiero, “donde una buena relación bilateral y una mejora reputacional argentina es de enorme valor”. Por caso, EEUU es el principal emisor de financiamiento del mundo y el mayor socio en el FMI, por lo que el estado del vínculo influye en las relaciones con los mercados voluntarios de deuda y en la fluidez del vínculo dentro de organismos multilaterales.

Fuente: Business Day (Global Trade & Statistics Outlook)

Por ejemplo, señala Elizondo, “se estima que EEUU genera entre 35% y 40% del financiamiento global o la intermediación financiera planetaria, representa 45% del total del valor de los mercados de capitales globales y alrededor del 40% del financiamiento a través de bonos internacionales hacia países emergentes proviene de inversores o bancos colocadores estadounidenses.

Las emisiones de deuda soberana y corporativa de países emergentes colocadas en EEUU, precisa el trabajo, “superan los USD 500.000 millones anuales y se calcula que los bancos estadounidenses representan entre el 20% y el 25% del total de préstamos internacionales otorgados a actores económicos de economías emergentes, mientras los inversores institucionales administran entre 5% y 55% de toda la inversión de cartera extranjera en esos mismos mercados.

Más allá de todos esos datos, dice el trabajo, “en una perspectiva más amplia, debe decirse que la relación de Argentina con EEUU es eminentemente geopolítica, en especial en este momento. Al respecto, datos de la Unctad muestran que si bien en volumen el comercio internacional no desciende, los flujos entre los principales mercados están variando fuertemente y en los últimos dos años para los que se cuenta con datos (2022 y 2023) los intercambios entre países alineados geopolíticamente (geopolitically close) crecieron más de 6%, mientras entre países menos amigables (geopollitcally distant o very distant) cayeron más de 4%.

Mapa de vínculos

“Esto produce un relativo movimiento concentrador del comercio entre socios que modifica el mapa de vínculos. Nunca llegó el anunciado nearshoring, porque el comercio internacional se intensifica entre “amigos”, estén más o menos cerca, dice Elizondo. Las empresas, explica, “pivotean en un trípode de adaptabilidad innovativa (la tecnología supera a la geografía), desarrollo de capacidad productivo-corporativa internacional y preferencia por la confianza política (friendshoring)“.

Según Elizondo, no es seguro que esa sea una tendencia definitiva, p”ero puede afirmarse que las empresas han comenzado a ponderar a la geopolítica como circunstancia relevante (entre otras, como la revolución tecnológica, la reconfiguración de las redes transfronterizas de generación de valor y los cambios sociológicos/regulativos que modifican exigencias de consumo".

Eso a su, vez, está fortaleciendo los tratados regionales de integración: ya hay má de 360 en el mundo, 60 de los cuales son post-pandemia y han hecho que el 70% de todos los intercambios planetarios ocurran sin carga arancelaria en frontera. Esto impacta más en las grandes economías que en las pequeñas, aclara Elizondo, pero para la Argentina esto es un componente crítico para su definición internacional.

A continuación, algunos datos sobre comercio de bienes y servicios e inversión directa:

Comercio de bienes

Según el Indec, en 2024 el mayor destino de exportaciones argentinas de bienes fue Brasil (USD 13.608 millones) seguido por EEUU (6.394 millones). El tercero fue China. Pero mientras la Argentina obtuvo un leve superávit comercial con EEUU, el saldo fue enormemente deficitario con el gigante asiático, cuyo peso como exportador a la Argentina es el triple del que tiene como importador de bienes del país.

Fuente: Business Day (Global Trade & Statistics Outlook)

De hecho, muestra Elizondo, EEUU es el principal importador mundial de bienes, aventajando por casi 30% a China, el segundo. En una serie más larga, nota Elizondo, “la relación comercial bilateral ha mostrado un leve crecimiento con oscilaciones e inestabilidades y en el último registro ha permitido obtener un leve superávit comercial revirtiendo momentáneamente tendencias históricas

Comercio de servicios

EEUU es el mayor receptor mundial de exportaciones de servicios argentinos, al punto de absorber el 28,2% del total. Un trabajo del Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería muestra el Top 10 de 2024, en el que China no aparece y los primeros dos, EEUU y España, explican más del 40 por ciento. “Si el análisis se extiende a los principales 20 destinos, todos ellos son países de Europa y América”, dice el trabajo, que precisa que China tiene solo 1,1% de participación.

A la vez EEUU es también el principal origen de las importaciones de servicios de Argentina, de las que explica el 25,9%.

inversión extranjera directa

Según Elizondo, “la Argentina es un país con un stock de IED inferior al que debería mostrar por dimensión de su economía. Según los datos más actualizados del BCRA el stock total de IED en el mercado local esde USD 187.029 millones con participaciones de capital de USD 132.758 millones e instrumentos de deuda por USD 54.272 millones. Tres sectores (Industria Manufacturera, Explotación de Minas y Canteras” y “Comercio al por mayor y al por menor” dan cuenta del 72% del stock.

“Lo relevante es que EEUU es el principal origen de IED en Argentina; con un stock de USD 31.882 millones, 17% del total”, dice el estudio. Le siguen España (USD 27.379 millones, 15% del total) y Países Bajos (USD 24.054 millones, 13% del total).