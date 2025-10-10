Economía

Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

El mayor retroceso se dio en transporte y almacenamiento, seguido por la industria manufacturera y los servicios inmobiliarios

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
La cantidad total de empresas
La cantidad total de empresas formales cayó de 499.682 a 496.035 en seis meses (EFE)

El empleo formal privado continúa mostrando señales de debilidad. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en el primer semestre de 2025 cerraron 3.647 empresas con al menos un trabajador registrado, lo que representa una caída del 0,7% respecto de diciembre de 2024.

El relevamiento —que incluye únicamente a empresas formales y excluye las unipersonales e informales— refleja que al cierre de junio había 496.035 firmas registradas, frente a las 499.682 contabilizadas a fines del año pasado.

Sectores con mayor pérdida de empresas

El sector más golpeado fue el de transporte y almacenamiento, que perdió 1.396 firmas en el período analizado, equivalente a una baja del 3,8%. Se trata de una de las ramas más sensibles a los costos de combustibles y peajes, y que en los últimos meses enfrentó una fuerte caída en la demanda de servicios logísticos.

En segundo lugar aparece la industria manufacturera, que registró 657 cierres (-1,4%). También se observaron retrocesos significativos en servicios inmobiliarios (-1.116 firmas, -4,0%), comercio (-546, -0,4%) y servicios de alojamiento y comida (-423, -1,7%).

La construcción, uno de los motores históricos de la economía, también evidenció un retroceso: entre diciembre y junio cerraron 218 empresas del rubro, lo que implica una caída del 1,1% en el número de empleadores registrados.

En menor medida, se verificaron bajas en servicios profesionales, científicos y técnicos (-343), agricultura, ganadería, caza y pesca (-545), información y comunicaciones (-12), intermediación financiera y seguros (-5) y suministro de agua y gestión de residuos (-11).

Los que lograron crecer

A pesar del contexto general de retracción, algunos sectores mostraron un leve crecimiento en el número de empresas formales. El mayor aumento se observó en servicios de asociaciones y servicios personales, que sumaron 1.146 firmas, un alza del 2,8%.

También se destacaron los incrementos en actividades administrativas (+238 empresas, +2,0%), salud humana y servicios sociales (+145, +0,8%), enseñanza (+52, +0,6%), servicios artísticos, culturales y deportivos (+61, +0,8%), y administración pública (+17, +0,6%).

En cambio, sectores como el suministro de electricidad, gas y aire acondicionado prácticamente no tuvieron cambios, con apenas dos empresas más que en diciembre.

Dónde se concentró la caída

La comparación entre diciembre de 2024 y junio de 2025 muestra que la retracción en la cantidad de empresas formales se replicó en la mayoría de las jurisdicciones, aunque con distinta intensidad.

La provincia de Buenos Aires continúa concentrando el mayor número de empleadores registrados, con 164.187 firmas, pero perdió 1.368 respecto del cierre del año anterior. En segundo lugar se ubica la Ciudad de Buenos Aires, con 120.277 empresas, que también registró una caída de 718 unidades. Entre ambas jurisdicciones concentran más del 57% del total nacional.

En el interior del país, las bajas más pronunciadas se observaron en Córdoba, que pasó de 50.096 a 49.934 empresas (-162); Santa Fe, de 49.375 a 48.912 (-463); Mendoza, de 21.094 a 20.785 (-309); y Entre Ríos, de 16.836 a 15.733 (-1.103).

También hubo retrocesos en Misiones, que perdió 764 firmas; Chaco, con 495 menos; Salta, con 335 menos; y San Luis, con 26 menos.

Por el contrario, algunas provincias lograron mantener o incluso ampliar su cantidad de empresas formales. Formosa pasó de 3.272 a 3.233 (+39); Catamarca se mantuvo casi estable con 20 empresas más; y Neuquén registró un leve crecimiento, con 214 firmas adicionales.

Asimismo, Tucumán incrementó su número de empleadores de 10.468 a 10.488 (+20), mientras que La Rioja subió de 2.464 a 2.616 (+152).

En total, 17 de las 24 jurisdicciones mostraron un saldo negativo en la cantidad de empresas formales entre diciembre y junio, en línea con la tendencia general a nivel país.

Temas Relacionados

EmpresasPymesActividad económicaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cedes celebró 50 años con un documental y un debate sobre la democracia

La conmemoración del cincuentenario del Centro de Estudios de Estado y Sociedad reunió a referentes políticos, académicos y sociales, destacando su aporte a la investigación y la defensa de los derechos en Argentina

Cedes celebró 50 años con

El desplome de Wall Street interrumpió la recuperación de las acciones argentinas, que cayeron hasta 10%

Los índices de Nueva York se hundieron entre 1,9% y 3,6% luego de que Donald Trump amenazó con un “aumento masivo” de aranceles a China

El desplome de Wall Street

El riesgo país retrocedió a los 900 puntos, su nivel más bajo desde septiembre

El indicador de JP Morgan descontó casi 180 puntos o 16% en la semana, en una reacción que se explicó por la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios local

El riesgo país retrocedió a

Tras el apoyo de EEUU, JP Morgan considera clave ampliar el consenso político y recalibrar el esquema cambiario

El banco cree que son pasos esenciales para aprovechar plenamente el “generoso” respaldo del Tesoro estadounidense y lograr la estabilización macroeconómica antes de las elecciones de 2027. Esperan reducción de la volatilidad y del riesgo país

Tras el apoyo de EEUU,

Ecuador obtiene acceso a 600 millones de dólares tras la aprobación técnica del FMI

Se anunció que el país sudamericano cumplió con todos los criterios de desempeño y avances estructurales

Ecuador obtiene acceso a 600
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei celebró el acuerdo

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

El desplome de Wall Street interrumpió la recuperación de las acciones argentinas, que cayeron hasta 10%

Violento choque entre un camión y una camioneta en la Ruta 51: un muerto y dos heridos

La dueña de Lácteos Vidal criticó a la Justicia por no desaforar a los delegados que bloquearon su empresa

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

TELESHOW
Tini Stoessel: las señales ocultas

Tini Stoessel: las señales ocultas de su romance con Rodrigo De Paul en su nueva canción

Marixa Balli habló de la polémica foto oficial de MasterChef y reaccionó ante los rumores de ser eliminada del certamen

Juana Molina recordó la pelea que tuvo con Antonio Gasalla: “Nunca más me habló”

El emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija luego de un año sin verla: “Gracias Papá Dios”

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”