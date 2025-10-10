En qué consiste el plan de salvataje financiero de EEUU y cuáles fueron sus primeros impactos en el mercado

Las negociaciones del paquete de salvataje con Estados Unidos, que se mantuvieron en silencio durante meses y en las últimas semanas salieron a la luz, sumaron en las últimas horas nuevos capítulos y opciones que estaban fuera del abanico que contemplaba el mercado.

La película se aceleró el con el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a los Estados Unidos para acompañar al presidente Javier Milei en la semana del 22 de septiembre, derivó en el primer tweet del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Allí se pusieron sobre la mesa las alternativas que estaba negociando la Argentina con Estados Unidos, dando a entender que eran para después de las elecciones del 26 de octubre. Sobre todo en caso de una derrota, ante el precedente de los 13 puntos de diferencia que sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y el ruido financiero del día siguiente.

En su tweet, Bessent expuso que el Gobierno de Donald Trump estaba listo para comprar bonos argentinos en dólares en las condiciones que le exijan, otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, un swap de USD 20.000 millones y comprar deuda gubernamental primaria o secundaria.

Pero en esa extensa publicación, en dos oportunidades Bessent reiteró que los plazos serían después de las elecciones. Primero, al mostrar conocimiento de que empresas estadounidenses tenían interés de realizar inversiones directas en múltiples sectores en caso de que el resultado sea positivo para el Gobierno en los comicios.

Foto de archivo: el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, responde preguntas druante una conferencia de prensa el la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina. 26 ene, 2024. REUTERS/Tomas Cuesta

Luego, al referirse a los vencimientos que debe enfrentar la Argentina. “Inminentemente después de las elecciones comenzaremos a trabajar con el Gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”, escribió.

Pero con la tensión cambiaria de la jornada del jueves, con el dólar mayorista a $ 15,14 de tocar el techo de la banca cambiaria ($ 1.485,14) en la mañana, el Tesoro de Estados Unidos mostró una carta que el mercado no esperaba: defendió las bandas antes de tiempo.

El poder de fuego del Tesoro argentino estaba agotado luego de vender USD 1.087 millones en los últimos tres días. Descontando un pago con organismo internacionales, apenas le quedan USD 40 millones, por lo que de tocar el techo de la banda debía empezar a vender reservas el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, entrega un premio al presidente de Argentina, Javier Milei, en la ceremonia de los Premios Global Citizen, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Stefan Jeremiah)

En ese escenario, es donde ingresó la mano de Bessent, por medio de tres bancos (Santander, JP Morgan y Citi), el Tesoro de Estados Unidos vendió dólares y logró calmar la cotización que retrocedió a $ 1.420.

En lo que fue un salvavidas antes de tiempo, se marcó el precedente de que Estados Unidos está dispuesto a intervenir si es necesario en las diez ruedas cambiarias que faltan hasta las elecciones.

Aunque hasta los anuncios del martes no queda margen de grandes movimientos de mercado, ya que este viernes es feriado en la plaza local y el lunes en Estados Unidos por el día de Cristóbal Colón, a partir de allí comenzarían a correr los efectos del anuncio.

El diagnóstico fue definido como un problema de liquidez. “La comunidad internacional, incluyendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, comunicó Bessent.

En lo que significó una defensa y validación al esquema cambiario, cuestionado por diversos economistas. “Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”, escribió.

Ya en la primera publicación de Bessent de fines de septiembre, casi en la misma clave que el discurso oficialista de echar culpas, habló de que la Argentina contaba con las herramientas “para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”.

Ahora resta por verse si la estrategia autoimpuesta del equipo económico se mantiene después de medirse en las urnas con la oposición: ¿El Banco Central sólo compra dólares cuando llegue al piso de la banda, al cierre del jueves en $ 942,11?

Fue la propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien en sus últimas declaraciones aseguró que después del salvataje de Estados Unidos se abriría una compleja negociación con Caputo, porque el programa tiene ciertos aspectos que habrá que reformular inevitablemente.

Es que la estrategia del Gobierno de no querer comprar reservas hasta que no toque el piso de la banda, para no inyectar pesos en el mercado y cuidar la desaceleración de la inflación, nunca fue de agrado del organismo internacional.

Ahora Caputo, ya de vuelta en la Argentina, tendrá una corta estadía. La próxima semana debe regresar a los Estados Unidos junto con el presidente Javier Milei que será recibido en la Casa Blanca por Donald Trump el 14 de octubre.

Ese día se oficializarán los anuncios y, con ello, el mercado espera conocer la letra chica para sacar su conclusiones de si Argentina pagó caro o barato el rescate y cuánto le alcanzó al mercado. Aunque una prueba piloto será lo que pase el lunes con el dólar.