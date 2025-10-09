AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los montos de planes sociales de ANSES en octubre 2025

Los valores de las prestaciones sociales abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) responden a criterios determinados por normativas oficiales y por la evolución de indicadores salariales en la economía argentina. Cada monto se calcula a partir de los parámetros del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y otros índices definidos por las autoridades.
De esta manera, los importes de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los programas de inserción laboral, que incluye al ex Potenciar Trabajo, y las distintas ayudas familiares sufren actualizaciones periódicas, atendiendo a los cambios en el entorno económico nacional.
De este modo, la AUH se orienta a familias con hijos menores en situación de vulnerabilidad, consistiendo en una asignación mensual condicionada al cumplimiento de controles de salud y educación. Junto a estos beneficios, se incluyen otras asignaciones de carácter familiar y asistencial para garantizar el acceso a derechos básicos.
De cuánto son los planes sociales de ANSES en octubre 2025
- Asignación Universal por Hijo (AUH): 117.252 pesos por cada hijo menor de edad.
- Asignación Universal por Hijo con discapacidad: 381.791 pesos.
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): 58.572,85 pesos.
- Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: 190.714,27 pesos.
- Ex Potenciar Trabajo: 66.000 pesos más un bono extraordinario de 10.000 pesos.
- Jubilación mínima: 326.304,88 pesos más un bono extraordinario de 70.000 pesos.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 331.016,96 pesos con bono incluido.
- Pensiones no Contributivas: 298.381,85 pesos.
- Prestación por Desempleo: 161.000 pesos. 322.000 pesos como tope máximo.
Quiénes pueden recibir la AUH
La Asignación Universal por Hijo (AUH), gestionada por la ANSES, está destinada a proteger económicamente a familias en situación de vulnerabilidad con hijos menores de edad. Dirigido a quienes no cuentan con un empleo formal en relación de dependencia, también alcanza a trabajadores informales, monotributistas sociales y personas en desocupación.
Entre los beneficiarios también se encuentran trabajadores de casas particulares y titulares de determinados planes sociales que no superan el nivel de ingresos permitido.
En cuanto a los requisitos, es obligatorio que los hijos tengan menos de 18 años. No obstante, las personas con discapacidad no tendrán límite alguno de edad. El beneficio se extiende tanto a hijos biológicos como adoptivos a cargo del titular, siempre que no perciban ninguna asignación similar a través de un empleo formal o de otra cobertura previsional.
Para corroborar la legitimidad, la Administración Nacional de Seguridad Sociales exige la presentación periódica de controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y adolescentes a cargo, complementando el apoyo económico. Este mecanismo contribuye al acompañamiento estatal en el proceso de desarrollo infantil y juvenil dentro de los núcleos familiares alcanzados por el programa.
De cuánto es el salario mínimo, vital y móvil en octubre 2025
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) constituye la remuneración mínima que un trabajador formal debe percibir por una jornada legal completa, funcionando como parámetro clave para la economía argentina y la determinación de prestaciones sociales. En octubre de 2025, el monto del SMVM quedó fijado en 322.200 pesos mensuales para quienes se desempeñan a jornada completa, es decir, cumplen 48 horas semanales.
La determinación y las actualizaciones del salario mínimo responden a los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. De este modo, se definen los aumentos periódicos en función del avance inflacionario, los indicadores del mercado laboral y el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos.
El monto fijado opera como piso para todas las actividades reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo y para la mayoría de los convenios colectivos del sector privado. Es por ello que funciona como herramienta central en las políticas de protección social y en la definición de estándares mínimos de remuneración y cobertura en el país.