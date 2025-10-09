Economía

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los montos de planes sociales de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó de cuánto serán las prestaciones en el décimo mes del año

Guardar
La ANSES actualizó los montos
La ANSES actualizó los montos de la AUH, ex Potenciar Trabajo y demás planes sociales para octubre 2025 (ANCCOM)

Los valores de las prestaciones sociales abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) responden a criterios determinados por normativas oficiales y por la evolución de indicadores salariales en la economía argentina. Cada monto se calcula a partir de los parámetros del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y otros índices definidos por las autoridades.

De esta manera, los importes de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los programas de inserción laboral, que incluye al ex Potenciar Trabajo, y las distintas ayudas familiares sufren actualizaciones periódicas, atendiendo a los cambios en el entorno económico nacional.

De este modo, la AUH se orienta a familias con hijos menores en situación de vulnerabilidad, consistiendo en una asignación mensual condicionada al cumplimiento de controles de salud y educación. Junto a estos beneficios, se incluyen otras asignaciones de carácter familiar y asistencial para garantizar el acceso a derechos básicos.

De cuánto son los planes sociales de ANSES en octubre 2025

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): 117.252 pesos por cada hijo menor de edad.
  • Asignación Universal por Hijo con discapacidad: 381.791 pesos.
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): 58.572,85 pesos.
  • Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: 190.714,27 pesos.
  • Ex Potenciar Trabajo: 66.000 pesos más un bono extraordinario de 10.000 pesos.
  • Jubilación mínima: 326.304,88 pesos más un bono extraordinario de 70.000 pesos.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 331.016,96 pesos con bono incluido.
  • Pensiones no Contributivas: 298.381,85 pesos.
  • Prestación por Desempleo: 161.000 pesos. 322.000 pesos como tope máximo.
Los valores de las prestaciones
Los valores de las prestaciones sociales se calculan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil y otros índices oficiales (REUTERS/Agustin Marcarian)

Quiénes pueden recibir la AUH

La Asignación Universal por Hijo (AUH), gestionada por la ANSES, está destinada a proteger económicamente a familias en situación de vulnerabilidad con hijos menores de edad. Dirigido a quienes no cuentan con un empleo formal en relación de dependencia, también alcanza a trabajadores informales, monotributistas sociales y personas en desocupación.

Entre los beneficiarios también se encuentran trabajadores de casas particulares y titulares de determinados planes sociales que no superan el nivel de ingresos permitido.

En cuanto a los requisitos, es obligatorio que los hijos tengan menos de 18 años. No obstante, las personas con discapacidad no tendrán límite alguno de edad. El beneficio se extiende tanto a hijos biológicos como adoptivos a cargo del titular, siempre que no perciban ninguna asignación similar a través de un empleo formal o de otra cobertura previsional.

Para corroborar la legitimidad, la Administración Nacional de Seguridad Sociales exige la presentación periódica de controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y adolescentes a cargo, complementando el apoyo económico. Este mecanismo contribuye al acompañamiento estatal en el proceso de desarrollo infantil y juvenil dentro de los núcleos familiares alcanzados por el programa.

La ANSES exige la presentación
La ANSES exige la presentación de controles de salud, vacunación y escolaridad para acceder a la AUH (Tomas Cuesta/Bloomberg)

De cuánto es el salario mínimo, vital y móvil en octubre 2025

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) constituye la remuneración mínima que un trabajador formal debe percibir por una jornada legal completa, funcionando como parámetro clave para la economía argentina y la determinación de prestaciones sociales. En octubre de 2025, el monto del SMVM quedó fijado en 322.200 pesos mensuales para quienes se desempeñan a jornada completa, es decir, cumplen 48 horas semanales.

La determinación y las actualizaciones del salario mínimo responden a los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. De este modo, se definen los aumentos periódicos en función del avance inflacionario, los indicadores del mercado laboral y el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos.

El monto fijado opera como piso para todas las actividades reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo y para la mayoría de los convenios colectivos del sector privado. Es por ello que funciona como herramienta central en las políticas de protección social y en la definición de estándares mínimos de remuneración y cobertura en el país.

Temas Relacionados

ANSESAUHPotenciar TrabajoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

La inflación en Brasil subió al 5,17% en septiembre, impulsada por el costo de la energía

El dato representa un incremento de 0,04 puntos respecto al mes anterior, según informó el Gobierno

La inflación en Brasil subió

La Eurocámara pidió aumentar la inversión en América Latina para contrarrestar la presencia de China y Rusia

Aprobó un informe en el que solicita “una colaboración más estratégica” basada en valores compartidos para enfrentar “la creciente tensión global y las rivalidades entre potencias”

La Eurocámara pidió aumentar la

Hoy se fabrica la última pick-up Frontier y Nissan deja de producir autos en la Argentina

Aunque se había anunciado el 28 de marzo, la fecha estaba pendiente del stock de autopartes y la demanda. Hay 300 operarios de Renault en plan de retiro voluntario o de espera hasta la llegada de la nueva pick-up Niágara

Hoy se fabrica la última

El Gobierno de Luis Arce justifica la recesión que proyecta el Banco Mundial: la atribuye a bloqueos y “ataques a la economía”

El Banco Mundial proyectó que el Producto Interno Bruto caerá -0,5%, un indicador que se aleja del 3,5% que proyectó el Gobierno el Presupuesto General del Estado

El Gobierno de Luis Arce

El economista que más escucha Milei dijo que el Gobierno “va a hacer lo imposible para que no se les vaya el tipo de cambio”

Ricardo Arriazu mostró sus perspectivas para antes y después de las elecciones del 26 de octubre e hizo foco en los posibles riesgos de una derrota de La Libertad Avanza

El economista que más escucha
ÚLTIMAS NOTICIAS
Falló un motor en pleno

Falló un motor en pleno despegue de un avión en Trelew y debieron cerrar el aeropuerto: el video

Juan Grabois habló sobre la denuncia a Espert: “Es una batalla ganada contra las fuerzas del mal”

Discutió con su papá y lo mató a martillazos en la cabeza: lo detuvieron por parricidio

Triple femicidio narco: pidieron la captura internacional de uno de los tíos de Pequeño J y de “El Loco David”

Hoy se fabrica la última pick-up Frontier y Nissan deja de producir autos en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Una empresa tecnológica prepara un

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

La hermana de Madeleine McCann reveló los perturbadores mensajes de su acosadora: “Modificó las fotos para parecerse a ella”

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

“No me gustan los políticos ni la política”: quince definiciones para conocer a László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

La inflación en Brasil subió al 5,17% en septiembre, impulsada por el costo de la energía

TELESHOW
Se viene la edición más

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”

La exorbitante suma de dinero que pagó Mauro Icardi por su escapada a Madrid con la China Suárez

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron su reconciliación en Perú: locuras por amor y nuevos proyectos

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”