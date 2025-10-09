AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los montos de planes sociales de ANSES en octubre 2025

La ANSES actualizó los montos de la AUH, ex Potenciar Trabajo y demás planes sociales para octubre 2025 (ANCCOM)

Los valores de las prestaciones sociales abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) responden a criterios determinados por normativas oficiales y por la evolución de indicadores salariales en la economía argentina. Cada monto se calcula a partir de los parámetros del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y otros índices definidos por las autoridades.

De esta manera, los importes de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los programas de inserción laboral, que incluye al ex Potenciar Trabajo, y las distintas ayudas familiares sufren actualizaciones periódicas, atendiendo a los cambios en el entorno económico nacional.

De este modo, la AUH se orienta a familias con hijos menores en situación de vulnerabilidad, consistiendo en una asignación mensual condicionada al cumplimiento de controles de salud y educación. Junto a estos beneficios, se incluyen otras asignaciones de carácter familiar y asistencial para garantizar el acceso a derechos básicos.

De cuánto son los planes sociales de ANSES en octubre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH): 117.252 pesos por cada hijo menor de edad.

Asignación Universal por Hijo con discapacidad : 381.791 pesos.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): 58.572,85 pesos.

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad : 190.714,27 pesos.

Ex Potenciar Trabajo : 66.000 pesos más un bono extraordinario de 10.000 pesos.

Jubilación mínima : 326.304,88 pesos más un bono extraordinario de 70.000 pesos.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 331.016,96 pesos con bono incluido.

Pensiones no Contributivas : 298.381,85 pesos.

Prestación por Desempleo: 161.000 pesos. 322.000 pesos como tope máximo.

Los valores de las prestaciones sociales se calculan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil y otros índices oficiales (REUTERS/Agustin Marcarian)

Quiénes pueden recibir la AUH

La Asignación Universal por Hijo (AUH), gestionada por la ANSES, está destinada a proteger económicamente a familias en situación de vulnerabilidad con hijos menores de edad. Dirigido a quienes no cuentan con un empleo formal en relación de dependencia, también alcanza a trabajadores informales, monotributistas sociales y personas en desocupación.

Entre los beneficiarios también se encuentran trabajadores de casas particulares y titulares de determinados planes sociales que no superan el nivel de ingresos permitido.

En cuanto a los requisitos, es obligatorio que los hijos tengan menos de 18 años. No obstante, las personas con discapacidad no tendrán límite alguno de edad. El beneficio se extiende tanto a hijos biológicos como adoptivos a cargo del titular, siempre que no perciban ninguna asignación similar a través de un empleo formal o de otra cobertura previsional.

Para corroborar la legitimidad, la Administración Nacional de Seguridad Sociales exige la presentación periódica de controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y adolescentes a cargo, complementando el apoyo económico. Este mecanismo contribuye al acompañamiento estatal en el proceso de desarrollo infantil y juvenil dentro de los núcleos familiares alcanzados por el programa.

La ANSES exige la presentación de controles de salud, vacunación y escolaridad para acceder a la AUH (Tomas Cuesta/Bloomberg)

De cuánto es el salario mínimo, vital y móvil en octubre 2025

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) constituye la remuneración mínima que un trabajador formal debe percibir por una jornada legal completa, funcionando como parámetro clave para la economía argentina y la determinación de prestaciones sociales. En octubre de 2025, el monto del SMVM quedó fijado en 322.200 pesos mensuales para quienes se desempeñan a jornada completa, es decir, cumplen 48 horas semanales.

La determinación y las actualizaciones del salario mínimo responden a los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. De este modo, se definen los aumentos periódicos en función del avance inflacionario, los indicadores del mercado laboral y el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos.

El monto fijado opera como piso para todas las actividades reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo y para la mayoría de los convenios colectivos del sector privado. Es por ello que funciona como herramienta central en las políticas de protección social y en la definición de estándares mínimos de remuneración y cobertura en el país.