Cómo es la estrategia de una clásica marca europea para abrir el acceso a la compra de auto 0km”

Las nuevas versiones XTR de C3 y Aircross buscan dar un aspecto más deportivo a los modelos regionales de Citroën

Cuando en 2023 nació el actual concepto CCubo, Citroën empezó a transitar un nuevo camino para su reposicionamiento en el mercado latinoamericano como la puerta de entrada a un auto 0 km dentro del amplio paraguas de Stellantis.

No fue fácil la decisión, porque antes de separarse de DS. Mucho antes de las fusiones de PSA y FCA, Citroën había establecido un estándar de calidad y equipamiento muy alto, que tuvo que ser reconfigurado para coexistir entre 13 marcas comandadas por un mismo grupo industrial.

Como todo cambio de envergadura, una parte de los usuarios se desilusionan, pero otra lo acepta como parte de la dinámica de una industria en constante movimiento. Sin embargo, el objetivo de la nueva Citroën fue ganar un público nuevo, y por eso creó en Brasil esta plataforma única para tres distintos autos.

La plataforma CCubo nació en 2023 con una propuesta de tres carrocerías para distintos usos y usuarios

El primero fue el C3, después llegó el C3 Aircross y finalmente el Basalt. Tres modelos completamente distintos construidos sobre una base común, que ofrecen un vehículo compacto bien urbano, un B-SUV con hasta 7 plazas de capacidad interior, y un SUV Coupé, el único en una franja de precios accesibles para los consumidores.

La apuesta fue muy clara: ofrecer una gama de autos económicos sin perder el sentido de la estética y el diseño innovador. Se podría decir que ambos fueron los pilares fundacionales de Citroën sin temor a equivocarse.

Dos años después del primer lanzamiento, la marca consiguió crecer un 82% su participación en el mercado argentino, y aunque buena parte de ese progreso se deba a que en 2023 faltó volumen de unidades por las limitaciones que tenían las automotrices para importar vehículos, y que eso los obligó a casi todos a construir la cartera de clientes casi desde cero en 2024, a nivel regional el crecimiento fue del 25%.

Citroën Basalt Dark Edition, la versión más deportiva del SUV Coupé de la marca

“La accesibilidad está en el ADN de Citroën y para nosotros es clave. Cuando pensamos en accesibilidad, decimos que nuestro rol es aproximar a las personas algo que parece distante. Y sabemos que, lamentablemente, en nuestra región un auto nuevo no es una realidad para todos”, dijo Felipe Daemon, vicepresidente de Citroën Sudamérica este lunes, durante la presentación de tres nuevas versiones de modelos, el C3 XTR, el Aircross (ya no más C3 Aircross) XRT, y el Basalt Dark Edition.

Los nuevos modelos

Se trata de tres variantes de los modelos que ya están en el mercado, en las que se introduce una personalización más deportiva o aventurera a nivel estético respecto a los modelos ya existentes. Pero más allá del aspecto visual que va desde stickers en la carrocería hasta las costuras de los tapizados y volante, estos tres modelos traen una mejora en la calidad percibida de materiales y equipamiento que era necesaria, y que llega con la incorporación de tableros soft touch, puertos USB C, climatizador automático y cuadro de instrumentos digital en todos los casos.

El C3 XTR se sumará a las tres versiones actuales: Feel VTi, Feel Pack AT, y C3 You! (motor turbo); el Aircross XTR complementa la oferta de Feel Pack, Feel Pack T200 (motor turbo) y Shine de 5 y 7 pasajeros; y el Basalt Dark Edition será el tope de la gama que empieza con el Live Pack VTi, sigue con el Feel VTi y termina con el Shine.

Los precios de las tres versiones son: C3 XTR con motor 1.6 VTi aspirado con caja automática de 6 velocidades en $30.310.000; Aircross XTR con motor T200 y caja CVT en $38.600.000; y Basalt Dark Edition, también con motor turbo T200 y caja CVT en $36.040.000.

Citroën anunció 4 nuevos modelos para 2026 y el regreso a la oferta de tasa 0% desde octubre con un monto de hasta $15.000.000

En el evento se anunció también que en 2026 se lanzarán 4 nuevos modelos en Latinoamérica. Aunque no se dieron mayores precisiones, será un modelo en el primer trimestre, 2 en el segundo trimestre y en el segundo semestre del año.

Finalmente, Rubén Rodríguez, Director de ventas de Citroën Argentina, anunció que la marca volverá a apostar a la financiación a tasas subsidiadas desde el mes de octubre, lo que confirma que, efectivamente, la oferta se había reducido en los últimos dos meses.

“Este mes lo que estamos comunicando es que vamos a volver a las tasas 0% en 18 meses con un monto de 15 millones de pesos. Es algo que, en este contexto macroeconómico donde las tasas en el mercado crecieron mucho, seguir manteniendo esta oferta es un esfuerzo muy grande de la marca para seguir sosteniendo la accesibilidad”, dijo el ejecutivo, antes de comentar que “Basalt creció un 50% en las suscripciones de planes de ahorro gracias a tener una cuota muy accesible en $229.500. Una cuota que hoy acerca un primer auto o km a un cliente”, finalizó.