Cuánto cobra un cajero de supermercado en octubre 2025

El acuerdo paritario de octubre 2025 elevó los salarios de los cajeros de supermercado en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama salarial de los empleados de comercio en Argentina registró novedades en octubre de 2025, tras la entrada en vigencia de los recientes acuerdos paritarios entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales. Las modificaciones alcanzan a una amplia cantidad de trabajadores en supermercados, autoservicios y grandes cadenas del país, incluyendo al personal de caja, que cumple un rol fundamental en las tareas diarias de estos establecimientos.

A partir de las modificaciones impulsadas por la negociación colectiva, el sector implementó incrementos mensuales sobre los básicos y una suma fija extraordinaria, lo que mejora el ingreso disponible para quienes desempeñan tareas en líneas de caja. El análisis de la remuneración refleja el resultado de las políticas sectoriales y el objetivo de preservar el poder adquisitivo ante la inflación.

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en octubre 2025

En octubre de 2025, el acuerdo paritario vigente estableció un incremento del 1% sobre los sueldos básicos para todas las categorías y la vigencia de un pago mensual fijo de $40.000, mecanismos que rigen tanto en supermercados como en todo tipo de comercio formal.

En este contexto, los cajeros de supermercado, agrupados en varias categorías según funciones y trayectoria, perciben los siguientes haberes básicos: Cajero A, $1.090.882; Cajero B, $1.096.137 y Cajero C, $1.102.893.

El pago mensual fijo de $40.000 se suma al salario básico de todos los empleados de comercio (REUTERS/Agustin Marcarian)

Estos montos corresponden al salario neto de convenio, antes de la incorporación de la suma fija establecida de manera extraordinaria para todo el personal del sector. Es decir, al sueldo básico debe adicionarse el pago mensual de $40.000, lo que eleva los ingresos y contribuye a proteger el nivel de vida de los trabajadores frente al costo creciente de la canasta familiar.

La actualización salarial, determinada por el acuerdo celebrado entre FAECyS y las cámaras empresariales, se aplica de manera automática en todos los establecimientos comerciales del país. Este esquema de liquidación rige de forma uniforme en grandes cadenas nacionales, hipermercados o tiendas de menor escala, bajo el paraguas del convenio colectivo que regula la actividad mercantil. En la práctica, ningún cajero formalizado puede percibir menos que los valores establecidos para su categoría.

La estructura de categorías responde a las funciones y responsabilidades asignadas, además de reconocer la antigüedad y la especialización. El Cajero A representa la categoría inicial, mientras que las categorías B y C pueden estar ligadas a otros niveles de experiencia o asignaciones específicas dentro del sector. Este sistema garantiza una progresión en los ingresos a medida que los trabajadores adquieren más experiencia o cumplen tareas de mayor complejidad.

La paritaria 2025 segmentó los haberes de empleados de comercio según área y función (Freepik)

Cuánto cobran los empleados de Comercio en octubre 2025, según la categoría

La paritaria 2025 para empleados de comercio incluyó a todas las categorías y segmentó los haberes de acuerdo a un esquema que contempla las distintas funciones dentro de los comercios. Los nuevos valores salariales dispuestos para octubre de 2025 establecen una referencia para diferentes áreas del sector.

El personal de maestranza percibe salarios básicos desde $1.075.875 (Maestranza A) hasta $1.089.380 (Maestranza C). Los administrativos, agrupados en seis niveles, cobran entre $1.087.131 (Administrativo A) y $1.137.415 (Administrativo F).

Los auxiliares, según especialidad y experiencia, reciben básicos desde $1.090.882 (Auxiliar A) hasta $1.123.155 (Auxiliar C); un Auxiliar Especializado A alcanza $1.099.891 y un Auxiliar Especializado B llega a $1.113.399. En el área de ventas también se da una escala diferenciada: Vendedor A, $1.090.882; Vendedor B, $1.120.904; Vendedor C, $1.131.297; Vendedor D, $1.137.415.

Foto de archivo: un comerciante cuenta pesos argentinos en su comercio en Buenos Aires, Argentina. 17 ago, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian

A todos estos valores básicos de convenio —sin contemplar adicionales por antigüedad u otros ítems particulares— se suma la mencionada suma fija mensual de $40.000, reforzando el ingreso neto de bolsillo. Esta suma extraordinaria se aplicará hasta diciembre de 2025, fortaleciendo los haberes frente a la volatilidad de los precios y el impacto de la inflación.

La negociación previó también el monitoreo y revisión de la escala salarial según la evolución de la economía y los índices de precios, dejando abierta la posibilidad de nuevos ajustes o bonos extraordinarios antes de fin de año.

De cuánto es el Salario Mínimo Vital y Móvil de octubre 2025

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) representa el umbral salarial más bajo que puede recibir un trabajador registrado en la economía argentina y sirve como parámetro para distintas prestaciones sociales y contratos laborales. Para octubre de 2025, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fijó el valor de la jornada completa (48 horas semanales) en $322.200. Este importe, que se mantiene respecto a agosto, se utiliza como referencia nacional tanto en el sector privado como para la actualización de beneficios estatales.

Para quienes cumplen jornadas parciales o se desempeñan bajo la modalidad jornalizada, el pago mínimo por hora quedó en $1.610, y el monto mensual proporcional depende de las horas realmente trabajadas, cubriendo así las diferentes modalidades laborales del país.

Para octubre de 2025, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fijó el valor de la jornada completa (48 horas semanales) en $322.200 (Freepik)

El SMVM tiene impacto directo sobre el cálculo de haberes y la actualización de programas asistenciales gestionados por organismos como ANSES. Además, sirvió como base para fijar la jubilación mínima, que alcanzó $396.304,88 (incluido un bono extraordinario), y la Asignación Universal por Hijo, que escaló hasta $117.252 en su monto bruto en octubre de 2025.

Del mismo modo, el SMVM definió los topes y pisos de la Prestación por Desempleo, que se ubican en $161.000 como mínimo y $322.000 como máximo para octubre. La política de ingresos mínimos continúa jugando un papel central en la protección de los trabajadores y en el acompañamiento de los sectores más vulnerables durante 2025.