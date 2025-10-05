Economía

Caputo se encuentra con Bessent en Washington para definir la hoja de ruta del salvataje que prometió Trump a Milei

El ministro de Economía negocia con el secretario del Tesoro un paquete de ayuda financiera para evitar que los mercados afecten al Gobierno en medio de la campaña electoral

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Luis Caputo y Scott Bessent
Luis Caputo y Scott Bessent durante un encuentro en el Palacio de Hacienda, (Buenos Aires, Argentina)

(Desde Washington, Estados Unidos) El ministro de Economía, Luis Caputo y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se encontrarán hoy para definir una hoja de ruta que permita ejecutar el salvataje que prometió Donald Trump a Javier Milei para evitar que los vaivenes del mercado financiero compliquen el programa de ajuste y afecten la campaña electoral del oficialismo.

Es probable que también haya una reunión con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en definitiva acordó un programa con la Argentina que ya tuvo un waiver por el incumplimiento de la meta referida a la acumulación de reservas.

Caputo llegará al despacho de Bessent junto a Santiago Bausili -presidente del Banco Central-, José Luis Daza -viceministro de Economía- y Roberto Quirno, secretario de Finanzas.

Al lado de Bessent estará Michael Kaplan, el subsecretario del Tesoro que conoce como pocos la historia financiera de la Argentina. Kaplan ya se topó con Caputo en épocas de la administración de Mauricio Macri.

Caputo, Bessent y sus equipos técnicos trabajarán contra reloj: la intención es anunciar la hoja de ruta del salvataje financiero antes que el lunes abran los mercados.

Javier Milei flanqueado por Luis
Javier Milei flanqueado por Luis Caputo milei y Santiago Bausili

La Secretaría del Tesoro controla el Fondo de Estabilización Cambiaria, y acorde a lo anunciado por Bessent, ese fondo podría financiar un swap de 20.000 millones de dólares, conceder un crédito stand-by, comprar bonos y/o actuar en el mercado primario y secundario de títulos públicos.

El Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos tiene cerca de 24.000 millones de dólares, una suma que no alcanza para cumplir con el rol de la Secretaría del Tesoro en el mercado de bonos y, además, proteger al gobierno argentino con los cuatro recursos financieros que describió Bessent en cuenta de X.

En este escenario aparece el Fondo Monetario Internacional (FMI), que apoya el programa de ajuste de Milei y será protagonista clave en las negociaciones que hoy lideren Bessent y Caputo.

“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EEUU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, señaló Kristalina Georgieva en un posteo que publicó en su cuenta oficial de X.

El Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos tiene 173.600 millones en DEGs, que es la moneda del FMI. Georgieva en su cuenta X revela una ecuación financiera que podría utilizar Bessent para apoyar a Balcarce 50.

En este contexto, ayer se adelantó en Washington que era posible un encuentro de Caputo con autoridades del FMI. Georgieva coincide con la decisión de Trump de conceder un salvataje financiero a la Argentina, frente a las turbulencias sistemáticas en el mercado financiero.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump durante su encuentro en la ONU. (New York, Estados Unidos)

Caputo se dedicará este domingo a definir los aspectos técnicos del salvataje, mientras Milei en Buenos Aires ya puso en marcha la agenda política que reclamó la Casa Blanca para contener la ofensiva de la oposición.

Andariveles

Ambos andariveles son fundamentales para establecer el volumen de la ayuda que concederá Trump a Milei. Estados Unidos se mostrará mas predispuesto a utilizar sus recursos -dólares y DEGs-, si Milei cierra un acuerdo con Macri, hay cambio de Gabinete y desarma el swap con China.

El apoyo de Trump es a Milei, y su intención es que el Presidente acepte las sugerencias del Salón Oval para fortalecer la relación bilateral y mejorar sus actuales índices de gobernabilidad.

“Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca les defraudará!}“, posteó Trump en su red, Truth Social.

Con este tono político en la administración republicana, Caputo inicia hoy la última fase de negociación con Bessent para obtener el salvataje financiero.

