Economía

Apoyo de EEUU, deuda y plan post-elecciones: qué dijo uno de los economistas ideológicamente más cercanos a Milei

Agustín Etchebarne habló del programa del Gobierno y la desconfianza de los mercados al kirchnerismo. La “situación binaria” del país y la anécdota en Italia con un hotelero que trató de estafadores a los argentinos

Guardar
El economista Agustin Etchebarne
El economista Agustin Etchebarne

El economista Agustín Etchebarne, uno de los más cercanos al presidente Javier Milei, dio a conocer su visión sobre la situación económica actual y las expectativas para después de las elecciones del 26 de octubre. Además, hizo referencia a la dolarización y al futuro del esquema cambiario, en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre electoral.

En cuanto a las negociaciones con EEUU por el rescate financiero, que incluiría un swap, compra de bonos argentinos en dólares y un crédito stand by, Etchebarne focalizó en cómo ayudaría a la estabilización de los bonos y precisó: “El riesgo país surge del precio de los bonos: si los bonos caen por la sensación aumenta el riesgo país, suben las tasas de interés, se frena la economía. Es lo que está pasando en los últimos 3 meses y es por el riesgo de que vuelva el kirchnerismo”.

En ese sentido, enfatizó: “El propio candidato kirchnerista, Taiana, dice que la deuda es impagable. Sin embargo, el gobierno ya pagó más USD 36.000 millones. La deuda consolidada de la Argentina, tomando el BCRA y el Tesoro, es hoy más de USD 36.000 millones menor a la que era cuando asumió el presidente Milei”.

Etchebarne: “El riesgo país surge
Etchebarne: “El riesgo país surge del precio de los bonos: si los bonos caen por la sensación aumenta el riesgo país, suben las tasas de interés, se frena la economía"

Consultado por Radio Rivadavia acerca si es posible el pago de obligaciones contraídas, el economista dijo: “La deuda se puede pagar, con esfuerzo, por supuesto. Es lo que estamos viviendo: con un programa de ajuste del gasto, que bajó en un 25%. Un programa duro, difícil, que logró bajar la inflación y la pobreza”.

En relación a qué sucederá con el esquema de bandas cambiarias luego de los comicios, Etchebarne señaló: “No lo sé. El programa original de Milei era la dolarización, pero no lo pudo hacer porque no tenía dólares suficientes. Él tiene una idea de que no podés seguir con devaluaciones permanentes. Lo que sí creo es que las bandas no son necesarias si tenés un sistema que funciona bien. Una vez que estabilices la situación con el apoyo de EEUU, para que los vencimientos del año 2026 estén cubiertos, ahí tendrías una situación mucho mejor”.

De situación binaria a solución política

No obstante, sostuvo que también se requiere una solución política. “En la Argentina tenemos una situación binaria: el partido kircherista dice ‘yo no quiero pagar la deuda’. Hizo el default y luego hubo 5 años en que ni siquiera se sentaban a conversar con los acreedores. Después ofrecieron pagarles 25%, les robaron el 75% a los acreedores, que no son los bancos”.

Y contó una anécdota personal: “A mí me pasó que un hotelero italiano en la Toscana, en Italia, me dijo ‘yo compré bonos argentinos, Uds son unos estafadores’. Taiana dice que no va a pagar la deuda una vez más, por lo que si logran dos tercios en el Congreso, el riesgo país vuela. El apoyo de Trump y Bessent es para decir que no va a pasar nada, porque tenemos el apoyo de la billetera más grande del mundo”.

En cuanto a la comparación con países como Perú o Brasil, que tienen un riesgo país mucho menor pese a la inestabilidad política o creciente polarización, Etchebarne explicó que ni a Lula ni a ningún funcionario de su gobierno se les ocurrió decir que no van a pagar la deuda.

“No hay ninguna persona sensata en el mundo que diga que no va a pagar la deuda. Aquí tenemos un partido político que no cree en el equilibrio fiscal, dice que un poco de inflación es bueno y después la inflación no para de subir”, remarcó.

“También estafaron a los argentinos”

“Y no solo estafan a los extranjeros, también a los argentinos. Emitieron deuda en pesos, pero como tenían mucha inflación tuvieron que emitir bonos ajustado por inflación y después pusieron a (Guillermo) Moreno para negar la inflación. Son estafadores seriales. Es un problema enorme que tenemos en la Argentina”, añadió.

Sobre la desconfianza en el plan económico, el economista señaló que el programa venía funcionando muy bien hasta hace 3 meses. “El gobierno partió con una situación de hiperinflación, de fuga del dinero. En 2023 estábamos en 211% de inflación. La inflación bajó a 30% este año, la pobreza de 52 a 32%, se eliminó el déficit fiscal”.

Sostuvo que ahora es necesario hacer reformas para poder bajar impuestos, de índole fiscal, previsional y laboral.

Pero ello requiere apoyo político. “Argentina necesita un acuerdo entre Milei, Macri y los gobernadores. A un país no lo cambia una persona. Los gobernadores también tienen que estar, no digo todos, pero hay un montón de gobernadores sensatos. Incluso los peronistas saben que hay que hacer una reforma laboral. Tenés 45% de empleo en negro, ¿cómo no vas a hacer una reforma laboral?“, consideró.

Temas Relacionados

agustin etchebarnedólarmileiplan económicoeleccionesdeudakirchnerismoEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Martín Varsavsky: “El peso no es una moneda, es una herida”

El empresario, que se reunió días atrás con el presidente Javier Milei, analizó la situación de la moneda local y reflotó la idea de dolarizar

Martín Varsavsky: “El peso no

El gobierno versus los “traders astutos”: qué dice el Financial Times sobre la situación económica de la Argentina

El medio británico destacó las estrategias de operadores cambiarios que en medio de la escasez de dólares se hacen de cerca de la mitad de las disponibles

El gobierno versus los “traders

Autos modernos: de las pantallas y la conectividad a un futuro con hologramas

El diseñador argentino Juan Manuel Díaz trabajó en Alfa Romeo y Audi y analiza la moda de autos que aparentan un status superior al real

Autos modernos: de las pantallas

La venta de autos usados marcó el mejor septiembre de su historia: cuáles fueron los modelos más elegidos

Con una expansión a lo largo de todo el país, la comercialización de vehículos en el segmento de usados registró un nuevo récord

La venta de autos usados

Peter Lamelas: “Las empresas de EEUU están al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la Argentina”

El embajador de EEUU en Argentina reafirmó el interés de las firmas de su país y de Occidente en invertir en el país y dio una nueva señal de apoyo

Peter Lamelas: “Las empresas de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron detener a vecinos de

Pidieron detener a vecinos de Lian Flores que tenían material de abuso sexual infantil en sus celulares

Las tres estrategias de una experta de Harvard para evitar que la ansiedad interfiera en el bienestar diario

La defensa de Julieta Silva va por la absolución o un juicio abreviado en la causa por violencia contra su esposo

La Libertad Avanza pedirá que Diego Santilli encabece la lista y la Justicia Electoral aclara que no hay tiempo para reimprimir las boletas

“Chau”: las primeras reacciones en el arco político luego de la renuncia de Espert a su candidatura

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa advirtió que les

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

TELESHOW
La Joaqui le dedicó un

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”

La reacción de Juana Viale ante el cruce de Susana Giménez y Vero Lozano por los ganadores del Martín Fierro