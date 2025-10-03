Economía

Cuenta DNI: uno por uno, cuáles son los descuentos y beneficios de octubre 2025

La billetera digital aplicará rebajas en gastronomía, supermercados, carnicerías, librerías, farmacias, ferias y universidades

Los beneficios incluyen promociones especiales en alimentos, farmacias, librerías y gastronomía.

Octubre llega con un abanico de promociones para quienes utilizan Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Los beneficios abarcan distintos rubros de consumo cotidiano y también contemplan fechas especiales, como el Día de la Madre. Con descuentos que se aplican en alimentos, comercios de barrio, librerías, perfumerías y universidades, además de la opción de financiar compras en cuotas sin interés, el mes ofrece distintas oportunidades de ahorro para quienes realicen sus compras con esta aplicación.

Promociones destacadas del mes

El calendario de octubre tiene como protagonista al Día de la Madre, que se celebrará el domingo 19. Para esa fecha se dispuso un beneficio especial: un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000 por persona. Ese monto se alcanza con consumos de $26.700, lo que permite planificar salidas o encuentros familiares con un alivio en el gasto.

Otra promoción puntual se dará el sábado 11 de octubre en carnicerías, granjas y pescaderías. Allí se aplicará un 35% de descuento, con un máximo de $6.000 de reintegro por persona, que se logra con compras por $17.000. Esta fecha busca aliviar el costo de un rubro sensible en la canasta de consumo.

Más allá de estos días especiales, todos los viernes de octubre habrá un 20% de descuento en comercios de cercanía, con un límite de devolución de $4.000 por jornada, lo que implica que se alcanza con compras de $20.000. Este esquema semanal apunta a los gastos habituales de alimentos y productos básicos.

Los usuarios tendrán un 30% de descuento en gastronomía el fin de semana del 18 y 19 de octubre.

En ferias y mercados bonaerenses, en tanto, se mantiene un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona. Para aprovechar al máximo este reintegro, los usuarios deben realizar compras de hasta $15.000 por semana. La vigencia diaria permite elegir el momento más conveniente para hacer las compras.

Las universidades de la provincia también están incluidas en el cronograma. Allí, en los comercios adheridos, se aplica un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000, lo que equivale a consumos de $15.000. Se trata de un beneficio pensado para estudiantes y trabajadores del ámbito académico.

Otros beneficios vigentes

Además de los rubros centrales, el esquema contempla a librerías y a farmacias y perfumerías. En el primer caso, los lunes y martes se aplica un 10% de descuento sin tope de reintegro, lo que permite ahorrar en cualquier nivel de gasto. En el segundo, los miércoles y jueves también hay un 10% de descuento sin tope, lo que abarca compras de medicamentos y artículos de cuidado personal.

Los usuarios pueden planificar compras y maximizar el ahorro según los días y los rubros disponibles.

A estas opciones se suma una modalidad financiera en comercios de cercanía que no son de alimentos: todos los días se puede abonar en tres cuotas sin interés, siempre que se utilicen tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación. De esta manera, además de los reintegros en rubros específicos, los usuarios tienen la posibilidad de financiar sus compras sin costo adicional.

El resultado es un cronograma amplio, que combina promociones semanales, descuentos diarios y beneficios especiales para fechas puntuales. En algunos casos, como librerías y perfumerías, no existen topes de reintegro, mientras que en otros los montos fijados permiten calcular de antemano cuánto conviene gastar para maximizar el ahorro.

Octubre ofrece una diversidad de oportunidades para quienes usen Cuenta DNI. Con reintegros que van del 10% al 40% según el rubro, topes que oscilan entre $4.000 y $8.000 y modalidades de pago en cuotas, la herramienta reúne un conjunto de alternativas que se pueden aprovechar tanto para el consumo cotidiano como para gastos vinculados a fechas especiales.

