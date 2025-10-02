Economía

Cuándo cobro la jubilación de ANSES de octubre 2025

El organismo difundió el cronograma completo y precisó los beneficios destinados a mejorar el ingreso de más de siete millones de personas en todo el país

Por Martina Cortés Moschetti

El calendario de pagos de
El calendario de pagos de ANSES distribuye las fechas según la terminación del DNI, permitiendo organizar las finanzas personales de los adultos mayores

Un aumento del 1,87% en los haberes, la continuidad del bono previsional de $70.000 y una serie de descuentos en supermercados y bancos definen el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para jubilados y pensionados en octubre de 2025.

El organismo difundió el cronograma completo y precisó los beneficios destinados a mejorar el ingreso de más de siete millones de personas en todo el país.

En este marco, la jubilación mínima para octubre de 2025 asciende a $326.266,36, monto al que se suma el bono previsional de $70.000, alcanzando un total de $396.266,36. Por su parte, la jubilación máxima es de $2.195.463,70, conforme a la actualización mensual de haberes establecida por Anses en función de la inflación registrada dos meses antes.

Para consultar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios deben ingresar al sitio oficial de Anses, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL y seleccionar la opción “Consulta”. El sistema informa de manera detallada el lugar y la fecha de pago correspondiente

Cuándo cobro la jubilación: el calendario de ANSES

El calendario de pagos de Anses para octubre distribuye las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

cobro entre el 22 y el 28 de octubre, también de acuerdo con la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
El nuevo esquema de haberes
El nuevo esquema de haberes y refuerzos de ANSES busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en octubre de 2025 (Canva)

De cuánto es la PUAM y quiénes la cobran

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) correspondiente a octubre de 2025 es de $261.013,09, a lo que se añade el bono previsional de $70.000, alcanzando un total de $331.013,09. Esta prestación está dirigida a quienes no acceden a una jubilación ordinaria, cumpliendo con los requisitos de edad y residencia que establece la Anses.

El calendario de pagos para quienes perciben la PUAM es el mismo que el de las jubilaciones y pensiones mínimas:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Los titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez perciben un haber de $228.386,45 más el bono, alcanzando $298.386,45.

El bono previsional de $70.000 se acredita de forma automática junto con los haberes mensuales. Está especialmente dirigido a quienes cobran el haber mínimo, las pensiones no contributivas y la PUAM. Aquellas personas con haberes superiores al mínimo reciben el bono de forma proporcional, hasta un máximo de $396.266,36. Esta medida fue implementada para compensar el impacto de la inflación y reforzar el consumo.

La PUAM para octubre de
La PUAM para octubre de 2025 asciende a $331.013,09 con bono incluido, destinada a quienes no acceden a la jubilación ordinaria

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Cómo son los descuentos para jubilados en supermercados

Además del haber mensual y el bono, los jubilados y pensionados acceden a descuentos exclusivos en supermercados de todo el país. Las cadenas Disco, Jumbo y Vea otorgan un 10% de descuento en todos los rubros y 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro y sin posibilidad de combinar con otras promociones.

Coto y La Anónima brindan un 10% de descuento general, sin límites. Josimar ofrece un 15% general en todas las compras. Carrefour aplica un 10% de descuento con un tope mensual de $35.000 y Día otorga un 10% por transacción con un límite de $2.000 permitiendo combinar con otras promociones. Todas estas rebajas presentan exclusiones en carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Jubilados y pensionados acceden a
Jubilados y pensionados acceden a descuentos exclusivos en supermercados como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día (Reuters)

Se suman otras ventajas a través de cuentas remuneradas y reintegros bancarios. El Banco de la Nación Argentina otorga un 5% de reintegro en compras realizadas con BNA+ MODO y tarjetas, con tope mensual de $20.000. Además, remunera saldos de hasta $500.000 con una tasa nominal anual del 32%, generando intereses automáticos diarios.

El Banco Galicia, por su parte, ofrece hasta 25% de ahorro en supermercados y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Los titulares de cuentas FIMA acceden a una tasa anual del 33,2% sin límites para generar intereses sobre el saldo acreditado.

Los listados actualizados de comercios adheridos y las condiciones específicas de cada descuento se publican en la sección “Beneficios Anses”, con información actualizada de manera permanente.

