Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre 2025

El salario de las empleadas domésticas en Argentina se mantiene estable en octubre de 2025 tras finalizar los aumentos y bonos extraordinarios (Ricardo Rubio / EUROPA PRESS)

En octubre de 2025, el panorama salarial de las empleadas domésticas en Argentina se caracteriza por la estabilidad tras varios meses de incrementos escalonados y pagos extraordinarios.

La finalización de los acuerdos paritarios previos y de los bonos adicionales representa un cambio importante para el sector, que ahora enfrenta un escenario sin nuevas subas y con montos mínimos vigentes consolidados.

Cómo fue el último acuerdo paritario de empleadas domésticas

El salario de las empleadas domésticas en Argentina para octubre de 2025 se mantiene sin variaciones respecto a septiembre. El último tramo del acuerdo paritario ya se aplicó y finalizaron los bonos extraordinarios, por lo que los ingresos de las trabajadoras reflejan solamente los ajustes previos.

Según la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), todos los montos mínimos por hora y mes permanecen estables en las diversas categorías. Esto significa que, ante la ausencia de pagos adicionales vigentes entre julio y septiembre, el ingreso total de las trabajadoras disminuye respecto a meses anteriores.

La grilla oficial fija los valores mínimos por hora y mes según categoría y modalidad, con adicionales por antigüedad y zona desfavorable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento salarial más reciente para el sector se distribuyó de la siguiente manera:

Aumento del 3,5% sobre los salarios de enero para el período cerrado en junio.

Incrementos adicionales del 1% en julio, otro 1% en agosto y el último 1% en septiembre.

En septiembre, se pagó el tercer y último bono extraordinario, con valores que oscilaron entre $4.000 y $10.000 según la cantidad de horas trabajadas.

En octubre no se definieron nuevas subas y los valores actuales reflejan lo acordado previamente.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en octubre 2025

Los montos publicados por la UPACP establecen los siguientes valores mínimos:

Para el personal de casas particulares que realiza tareas generales —la categoría más demandada—, el salario mínimo es de $3.052,99 por hora y $374.541,36 mensuales para quienes cuentan con retiro diario.

En el caso de quienes residen en el lugar de trabajo (“con cama adentro”), el mínimo asciende a $3.293,99 por hora y $416.485,63 por mes .

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales con un solo empleador, el pago se realiza bajo la modalidad “por hora”, respetando los valores mínimos según la categoría y el régimen de retiro.

Los empleadores deben cumplir con los aportes, contribuciones y pagos en tiempo y forma para garantizar los derechos laborales del personal doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos valores corresponden a personal que cumple jornadas de 24 horas semanales o más con el mismo empleador. En jornadas menores, el cálculo se realiza de manera proporcional.

Cómo quedan los salarios, categoría por categoría, en octubre 2025

La grilla oficial de la UPACP detalla los valores para cada una de las categorías:

Primera categoría (tareas de mayor jerarquía): mínimo de $3.683,29 por hora con retiro, $4.034,05 por hora sin retiro, $459.471,73 mensuales con retiro y $ 511.800,22 mensuales sin retiro.

Tareas generales: $3.052,99 por hora / $374.541,36 pesos mensuales (con retiro); $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensuales (sin retiro).

En todos los casos, se deben aplicar los adicionales previstos por la normativa:

Por antigüedad: 1% por cada año de relación laboral, sobre el salario mínimo de la categoría correspondiente en octubre.

Por zona desfavorable: 30% extra sobre el salario mínimo, válido para trabajadoras que prestan servicios en zonas como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Los empleadores deben abonar aportes y contribuciones mediante el formulario F.102/RT para obra social, jubilación y ART (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UPACP remarca que los empleadores están obligados a abonar aportes y contribuciones mediante el formulario F.102/RT. Esto cubre la obra social, aportes jubilatorios y el seguro de riesgos de trabajo (ART). El monto de estos conceptos varía según la cantidad de horas trabajadas semanalmente y la condición laboral de la trabajadora (activa o jubilada), sin diferenciar entre funciones específicas.

Para cumplir con la ley, los pagos de salarios y aportes deben realizarse dentro de los primeros días hábiles de cada mes y siempre en los plazos legales. La regularidad en estos pagos, junto a la inclusión de los adicionales y aportes, garantiza los derechos y la protección previsional de las empleadas domésticas.

Así, el sector ingresa a octubre de 2025 sin bonos extraordinarios, ni aumentos definidos más allá de lo acordado en la última paritaria, consolidando los valores mínimos actuales según categoría y zona.