Economía

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre 2025

La publicación de la actualización salarial para el personal doméstico fija las nuevas remuneraciones mínimas y define las condiciones laborales para el último trimestre de 2025 en Argentina

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El salario de las empleadas
El salario de las empleadas domésticas en Argentina se mantiene estable en octubre de 2025 tras finalizar los aumentos y bonos extraordinarios (Ricardo Rubio / EUROPA PRESS)

En octubre de 2025, el panorama salarial de las empleadas domésticas en Argentina se caracteriza por la estabilidad tras varios meses de incrementos escalonados y pagos extraordinarios.

La finalización de los acuerdos paritarios previos y de los bonos adicionales representa un cambio importante para el sector, que ahora enfrenta un escenario sin nuevas subas y con montos mínimos vigentes consolidados.

Cómo fue el último acuerdo paritario de empleadas domésticas

El salario de las empleadas domésticas en Argentina para octubre de 2025 se mantiene sin variaciones respecto a septiembre. El último tramo del acuerdo paritario ya se aplicó y finalizaron los bonos extraordinarios, por lo que los ingresos de las trabajadoras reflejan solamente los ajustes previos.

Según la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), todos los montos mínimos por hora y mes permanecen estables en las diversas categorías. Esto significa que, ante la ausencia de pagos adicionales vigentes entre julio y septiembre, el ingreso total de las trabajadoras disminuye respecto a meses anteriores.

La grilla oficial fija los
La grilla oficial fija los valores mínimos por hora y mes según categoría y modalidad, con adicionales por antigüedad y zona desfavorable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento salarial más reciente para el sector se distribuyó de la siguiente manera:

  • Aumento del 3,5% sobre los salarios de enero para el período cerrado en junio.
  • Incrementos adicionales del 1% en julio, otro 1% en agosto y el último 1% en septiembre.
  • En septiembre, se pagó el tercer y último bono extraordinario, con valores que oscilaron entre $4.000 y $10.000 según la cantidad de horas trabajadas.

En octubre no se definieron nuevas subas y los valores actuales reflejan lo acordado previamente.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en octubre 2025

Los montos publicados por la UPACP establecen los siguientes valores mínimos:

  • Para el personal de casas particulares que realiza tareas generales —la categoría más demandada—, el salario mínimo es de $3.052,99 por hora y $374.541,36 mensuales para quienes cuentan con retiro diario.
  • En el caso de quienes residen en el lugar de trabajo (“con cama adentro”), el mínimo asciende a $3.293,99 por hora y $416.485,63 por mes.
  • Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales con un solo empleador, el pago se realiza bajo la modalidad “por hora”, respetando los valores mínimos según la categoría y el régimen de retiro.
Los empleadores deben cumplir con
Los empleadores deben cumplir con los aportes, contribuciones y pagos en tiempo y forma para garantizar los derechos laborales del personal doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos valores corresponden a personal que cumple jornadas de 24 horas semanales o más con el mismo empleador. En jornadas menores, el cálculo se realiza de manera proporcional.

Cómo quedan los salarios, categoría por categoría, en octubre 2025

La grilla oficial de la UPACP detalla los valores para cada una de las categorías:

  • Primera categoría (tareas de mayor jerarquía): mínimo de $3.683,29 por hora con retiro, $4.034,05 por hora sin retiro, $459.471,73 mensuales con retiro y $511.800,22 mensuales sin retiro.
  • Tareas generales: $3.052,99 por hora / $374.541,36 pesos mensuales (con retiro); $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensuales (sin retiro).

En todos los casos, se deben aplicar los adicionales previstos por la normativa:

  • Por antigüedad: 1% por cada año de relación laboral, sobre el salario mínimo de la categoría correspondiente en octubre.
  • Por zona desfavorable: 30% extra sobre el salario mínimo, válido para trabajadoras que prestan servicios en zonas como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los empleadores deben abonar aportes
Los empleadores deben abonar aportes y contribuciones mediante el formulario F.102/RT para obra social, jubilación y ART (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UPACP remarca que los empleadores están obligados a abonar aportes y contribuciones mediante el formulario F.102/RT. Esto cubre la obra social, aportes jubilatorios y el seguro de riesgos de trabajo (ART). El monto de estos conceptos varía según la cantidad de horas trabajadas semanalmente y la condición laboral de la trabajadora (activa o jubilada), sin diferenciar entre funciones específicas.

Para cumplir con la ley, los pagos de salarios y aportes deben realizarse dentro de los primeros días hábiles de cada mes y siempre en los plazos legales. La regularidad en estos pagos, junto a la inclusión de los adicionales y aportes, garantiza los derechos y la protección previsional de las empleadas domésticas.

Así, el sector ingresa a octubre de 2025 sin bonos extraordinarios, ni aumentos definidos más allá de lo acordado en la última paritaria, consolidando los valores mínimos actuales según categoría y zona.

Temas Relacionados

Empleadas domésticasSalariosSueldosParitariasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

El impacto del “rulito”: según Bloomberg, cuánto costó la maniobra y cómo afectó al Gobierno

La operatoria —que consiste en comprar dólares a unos 1.380 pesos y revenderlos cerca de 1.500 pesos— drenaba hasta USD 2.000 millones al mes

El impacto del “rulito”: según

La dictadura de Nicaragua sigue entregando recursos mineros a China: otorgó una concesión en la reserva del fronterizo Río San Juan

En los dos últimos dos años, le dio a la empresa Zhong Fu Development S.A. más de 230.000 hectáreas, que equivalen a 2.312 kilómetros cuadrados

La dictadura de Nicaragua sigue

Estados Unidos adquirió participación en la empresa que opera una de las minas de litio más grandes del mundo en Nevada

El Departamento de Energía adquirirá una participación del 5% en la minera, con sede en Vancouver. También adquirirá una participación del 5% en el proyecto de minería de litio Thacker Pass, una empresa conjunta con General Motors

Estados Unidos adquirió participación en

De cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025

Las plataformas electrónicas para abonar pasajes y recargar saldo crecen, mientras se mantienen los créditos de emergencia al viajar en servicios urbanos

De cuánto es el saldo

Por qué las ventas de los autos 0 km más accesibles cayeron en septiembre casi 5%

Aunque los patentamientos generales subieron un 1,7%, se frenaron las operaciones de los modelos más baratos. En cambio, subieron las ventas de las pick-up y los SUV más grandes. El efecto del dólar y los precios

Por qué las ventas de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del “rulito”: según

El impacto del “rulito”: según Bloomberg, cuánto costó la maniobra y cómo afectó al Gobierno

Cómo es el viaje en tren de pasajeros más largo del mundo: de Portugal a Singapur

El INTI tomó una medida contra la polémica mutual creada por delegados sindicales con antecedentes violentos

Triple femicidio narco, en vivo: la Justicia ya puso fecha para abrir los celulares de los 9 detenidos

Multitudinario acto a dos años de la masacre de Hamas: el emotivo reclamo de la comunidad judía

INFOBAE AMÉRICA
Jornadas regionales cierran con balance

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Supermercado celebra su aniversario con descuentos y viajes a Punta Cana

La demanda de energía eléctrica en Cuba supera el doble de la capacidad: habrá apagones en más de la mitad del país

Condenaron a muerte a Joseph Kabila, ex presidente del Congo: qué crímenes se le imputan

Triple femicidio y narcotráfico: la novela negra es el género que nos merecemos

TELESHOW
El baúl secreto de Boy

El baúl secreto de Boy Olmi: la increíble revelación sobre lo que guarda en su auto

Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa: “Estamos juntos”

El coqueteo de Sabrina Rojas con un influencer en vivo: “Es muy de la escuelita Fede Bal”

Lola Latorre se recibió de abogada y Yanina compartió el alocado festejo: “La felicidad es total”

Tuvo un percance en su actuación en La Voz y la reacción de Lali conmovió a todos: “Estas cosas pasan”