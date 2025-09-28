El Gobierno recompone reservas para afrontar las elecciones, pero los mercados siguen en modo desconfianza

FOTO DE ARCHIVO. Tableros electrónicos muestran información bursátil en la Bolsa de Madrid, España. 7 de abril de 2025. Foto tomada con velocidad de obturación lenta y objetivo zoom. REUTERS/Susana Vera

En el momento más dramático de la gestión, el Gobierno logró el aire que necesitaba para enfrentar las semanas previas a las elecciones. Con la polémica eliminación temporal de las retenciones para el agro se logró el objetivo buscado: detener la sangría de divisas que venía sufriendo el Central y al mismo tiempo recomponer reservas, que en una semana subieron casi USD 2.000 millones.

La fuerte liquidación continuará al menos un par de días de esta semana, lo que permitirá que las reservas sigan creciendo desde los USD 41.000 millones del cierre del viernes.

Luis “Toto” Caputo parece haber aprendido la lección. Esta vez no dejó que el tipo de cambio descendiera exageradamente. Dispuso un piso en $ 1.350 y allí el Tesoro compró todos los dólares que pudo. Bastante tarde, el equipo económico entendió que la acumulación de reservas es indispensable.

La decisión de reimponer una restricción cambiaria el viernes apunta justamente a cuidar las reservas que se vayan acumulando. Al impedir que los compradores de dólares oficiales operen en el MEP corta el arbitraje entre ambos mercados. Algunos inversores le compraban dólares al Central para luego darse vuelta y vender a través del mercado bursátil. Una ganancia segura, fácil y que implicaba un fuerte drenaje de reservas para el BCRA.

Más brecha cambiaria

La medida aumentó inmediatamente la brecha cambiaria entre los dólares financieros y el oficial. El blue cerró a $ 1.440, mientras que el oficial lo hizo a $ 1.350, una diferencia superior al 6 por ciento.

Con la nueva normativa, se habilita el pago anticipado o a la vista para bienes intermedios y bienes de capital (Foto: Shutterstock)

En la medida que la brecha se agrande habrá más incentivos para importar, comprando los dólares por el oficial, mientras que los exportadores tenderán a esperar para conseguir un mejor tipo de cambio.

El equipo económico optó una vez más por el mal menor. El peor escenario era permitir que el Central se desangre defendiendo el techo de la banda. Permitirlo hubiera significado una salida desordenada del esquema cambiario en medio de una fuerte pérdida de reservas. Se optó por perder recaudación al no cobrar retenciones, pero fortalecer al Central para encarar el mes previo a las elecciones legislativas.

La gran incógnita ahora es cuántas de las reservas que adquiera el Tesoro en este proceso se terminarán perdiendo en las semanas hasta el 26 de octubre. El objetivo es evitar que el tipo de cambio vuelva a tocar el techo de la banda.

El inédito apoyo aportado por el Tesoro norteamericano fue por supuesto el otro gran impacto de la última semana. Hubo elogios para la política de Javier Milei, pero sobre todo el reconocimiento de Argentina como un aliado. No pasa desapercibido para la administración de Donald Trump el alineamiento geopolítico del país, que contrasta con una mayoría de administraciones de izquierda en el continente, desde Chile, Uruguay y Brasil hasta Colombia. Incluso en las últimas horas EEUU le revocó el permiso para entrar al país al primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, que participó en una marcha en Nueva York a favor de Palestina.

Apoyo efectivo ...

Pero el respaldo a Milei no pasó solo por declaraciones, sino que fue acompañado de importantes promesas de apoyo económico. Todo será discutido, según explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de las elecciones legislativas.

El gobierno norteamericano puso sobre la mesa una serie de alternativas. Entre ellas figura un swap de monedas por USD 20.000 millones, una línea de crédito o la posibilidad incluso de comprar bonos argentinos tanto en el mercado secundario como en el primario.

Argentine president Javier Milei (R) receives the 2025 Atlantic Council Global Citizen Award from US Secretary of Treasury Scott Bessent during the 2025 Atlantic Council Global Citizen Awards on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York City on September 24, 2025. (Photo by Kena Betancur / AFP)

El impacto inicial sobre los activos argentinos fue positivo, pero luego empezó a diluirse. Tanto las acciones como los bonos terminaron con importantes caídas y el riesgo país rebotó para ubicarse por encima de los 1.000 puntos básicos.

... para cuándo?

La interpretación de lo sucedido es sencilla: los mercados no están tan convencidos del apoyo norteamericano. Tanto Trump como Bessent hicieron referencia al proceso electoral que se avecina y dejaon planteada la duda. ¿El apoyo a la Argentina es incondicional o depende al final del día de resultado electoral? Todo parece indicar que los inversores creen que es el segundo escenario.

Semejante apoyo norteamericano debería haber alcanzado para hacer volar a los bonos argentinos y alejarlos definitivamente del riesgo de default. Pero la mejora quedó muy a mitad de camino.

Los inversores están de vuelta más atentos al resultado de las elecciones legislativas que al eventual apoyo de EEUU. Aunque no tiene sentido mirar encuestas, las proyecciones para lo que viene el 26 de octubre no favorecen al oficialismo.

Perspectivas electorales

Lejos quedaron aquellas sondeos que le daban por lo menos 10 puntos arriba a La Libertad Avanza. Hoy ya se ve improbable que el oficialismo consiga un buen resultado electoral. El techo para la elección nacional no estaría muy lejos del 35 por ciento.

Con una derrota segura en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno tampoco conseguiría, para compensar, muy buenos resultados en otros distritos, como Córdoba y Santa Fe, donde Provincias Unidas, el partido liderado por los respectivos gobernadores, obtendría un buen resultado.

Como bien sabe Mauricio Macri, el apoyo de Trump puede ser muy relevante desde lo financiero pero no decisivo para ganar una elección. En 2018, el mismo presidente norteamericano instruyó al FMI para que otorgara un financiamiento récord a la Argentina. Y ahora decidió involucrar directamente al Tesoro americano.

La economía no llega precisamente en el mejor momento a octubre. Tras varios meses de amesetamiento, ahora los números son negativos. Es un hecho que la actividad está en recesión, por ahora no demasiado profunda.

Supermercado (EFE)

El consumo de las familias, según un indicador de Poliarquía, registró una fuerte disminución en el tercer trimestre. Si bien el incremento interanual es de 8%, en comparación con el inicio del año la caída es de 10 por ciento. La caída en provincia de Buenos Aires fue un reflejo, al menos parcial, del descontento de la gente con un programa de ajuste que logró bajar la inflación pero por ahora no se refleja en una mejora de los ingresos reales.

Todo esto los inversores lo saben. Por eso la cautela es extrema. En las próximas semanas es esperable no solo una mayor turbulencia en bonos y acciones, sino además renovadas presiones cambiarias.

El economista Pablo Moldovan recordó: “octubre suele ser un mes difícil para las reservas, en especial en años electorales. En años sin controles cambiarios, como 2019, las ventas llegaron a superar los USD 4.000 millones. El escenario de cara a las elecciones no pinta bien”.