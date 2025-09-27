La economía rebotó en agosto: creció 0,7% respecto de julio y 5,5% en los últimos doce meses, según un informe privado

A pesar de la caída en agosto, el Índice de Actividad Económica (IBC-BR) registra una variación positiva del 3,06 % en los primeros ocho meses de este año, según el Banco Central de Brasil. En la imagen un registro de archivo de un trabajador de una fábrica metalmecánica en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra

En un contexto de relativo estancamiento e incluso algunos retrocesos mensuales que se venía dando desde el segundo trimestre del año, la economía rebotó en agosto, cuando el nivel de actividad aumentó 0,7% “desestacionalizado” respecto de julio y registró un crecimiento del 5,5% respecto del mismo mes del año pasado.

Además, según el Índice General de Actividad (IGA) del estudio OJF, que encabeza Orlando Ferreres, en los primeros ocho meses del año la actividad económica acumuló un crecimiento del 5,8% respecto de igual período de 2024.

“La suba de 5,5% (anual) también refleja un mejor resultado que el registrado el mes pasado y el aporte al crecimiento vino de la intermediación financiera y del comercio, particularmente de la rama mayorista. También ayudó la mejora de la industria manufacturera y la actividad de minas y canteras”, dice el informe, uno de los más respetados por economistas y analistas profesionales.

Escenario desafiante

Sin embargo, agrega, “más allá del rebote de agosto el escenario hacia adelante es desafiante: las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del gobierno aumentaron la incertidumbre sobre una marcha económica que ya se mostraba aletargada. Los movimientos del ejecutivo de los últimos días, logrando un apoyo explícito del gobierno Estados Unidos, sirvieron para calmar a los mercados y alejar temporalmente las dudas sobre sostenibilidad del programa económico, pero la marcha de la actividad económica parece haber quedado ligada al resultado electoral que obtenga el gobierno en octubre”.

El panorama sectorial que describe el informe es el siguiente:

Agricultura y ganadería: Durante agosto este sector primario registró una contracción de 2,2%, con la ganadería mostrando una merma de 2,3%, y la producción agrícola cayendo 2,1%. Vale recordar que durante el tercer trimestre la incidencia de la agricultura sobre la actividad agregada es la menor del año. En términos acumulados, el sector observa una baja de 2,3 por ciento.

Industria Manufacturera: La industria manufacturera anotó para agosto una expansión anual de 1,7%, acumulando una mejora de 2,5% para los ocho meses transcurridos del año. En términos desestacionalizados, el IPI mostró un rebote de 1,1% luego de las bajas de junio y julio, ayudado por la producción aceitera y por la industria automotriz.

Electricidad, gas y agua: El sector registró para el octavo mes una contracción de 4,7% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando para el período enero – agosto una merma de 3,0%. En cuanto a la generación eléctrica, la Compa´ñía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica SA (Cammesa) registra una contracción en la generación, atribuible a la baja en la demanda, en particular la residencial

Minas y Canteras: Aunque con cifras más suaves que las de los meses anteriores, el sector de Minas y canteras sigue siendo uno de los sectores más dinámicos de 2025. Para agosto el crecimiento anual es de 4,9%, impulsado principalmente por la producción de petróleo crudo, y el acumulado de los primeros ocho meses del año muestra así una expansión de 8 por ciento.

Lo que había reportado el Indec

Cabe recordar que durante la semana el Indec informó que en julio, de 15 sectores relevados por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), 11 registraron subas interanuales en julio.

La intermediación financiera se destacó con un avance de 23,2%, convirtiéndose en la actividad de mayor incidencia positiva sobre el resultado global. También sobresalió la explotación de minas y canteras, que creció 13,4% en relación con el mismo mes del año pasado.

Otros sectores que mostraron incrementos fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones (2,1%), transporte y comunicaciones (1,5%), enseñanza (1,2%), servicios sociales y de salud (1,2%), construcción (3,0%), hoteles y restaurantes (2,1%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7%).