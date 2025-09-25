Después de la euforia en los mercados, hubo fuerte toma de ganancias para los activos argentinos y el dólar se mantuvo estable

ADR y bonos argentinos cayeron en Wall Street

Después de tres días seguidos de suba y ganancias extendidas a todo el universo de bonos y acciones de Argentina, este jueves llegó una rápida toma de ganancias, que se dio en simultáneo con una moderación en la tendencia bajista del precio del dólar.

La noticia del final del breve paréntesis de retenciones “cero” para los agroexportadores le puso una pausa al descenso del dólar, aunque las operaciones en el mercado de cambios y contratos de futuros se sostuvieron con los mayores volúmenes del año, escenario que debería repetirse en las próximas ruedas, cuando se prevé el Tesoro absorberá divisas dentro de un stock previsto de 7.000 millones de dólares.

El dólar mayorista cerró a $1.337, apenas 50 centavos debajo del valor del miércoles. Por la mañana el tipo de cambio oficial tocó un piso de 1.318 pesos. El monto operado en el segmento de contado fue de muy importantes USD 938,9 millones. “El volumen operado hoy en el segmento mayorista es el más alto desde el 14 de marzo de este año”, consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“Que la contracción del dólar no sea incluso superior a la importante retracción de las últimas ruedas -desde el techo de la banda del viernes- se debería a que dicha sobreoferta sería coyuntural, la cobertura pre electoral sigue vigente e incluso el Tesoro podría asomar en la plaza cambiaria para impulsar compras de divisas a fin de atender próximos servicios de deuda”, explicó el economista Gustavo Ber.

El límite superior del esquema de bandas cambiarias que se viene aplicando a partir del 14 de abril marcó para este jueves los $1.478,26, unos 141,26 o 10,6% por encima del cierre mayorista.

El dólar al público finalizó ofrecido a $1.355 para la venta en el Banco Nación, cinco pesos o 0,4% debajo del cierre anterior. El billete llegó a estar ofrecido a $1.345 por la mañana. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el billete minorista quedó a $1.354,03 para la venta (baja de $13,92 o 1%) y a $1.305,05 para la compra.

En un marco de intensas liquidaciones del agro por la eliminación temporal de las retenciones, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron USD 317 millones, a USD 39.349 millones.

“La incógnita ahora pasa por la estrategia que adoptará el equipo económico de Luis Caputo. Con un flujo inmediato de dólares frescos, la expectativa es que el BCRA aproveche la oportunidad para recomponer reservas y reforzar la posición frente a los vencimientos de deuda previstos para enero“, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Los dólares financieros restaron entre 16 y 19 pesos. El El “contado con liquidación” mediante bonos se ubicó en $1.369,47 (-1,4%) mientras que el dólar MEP se asienta en $1.375,50 (-1,2%).

Todos los contratos de dólar futuro terminaron con alzas, en un rango de 0,8% a 5,1%, con mayor aumento para las posturas de mayor plazo. Los contratos más operados fueron los de vencimiento a fin de noviembre, que subieron 39 pesos o 2,7%, a $1.446, aún por debajo del techo previsto para el esquema cambiario, en 1.516 pesos.

Por otra parte se observó en esta plaza un muy elevado volumen de negocios, equivalentes a $2.764,9 millones en el día, atribuido a la búsqueda de cobertura, en un contexto de altas liquidaciones del agro. “Casi USD 2.800 millones de volumen hoy en futuros, con subas en todos los contratos e implícitas que, con excepción de septiembre, para los vencimientos de de acá a fin de año se acomodaron por encima de 50% anual. Fuerte demanda de cobertura como complemento a la fuerte liquidación en el MLC”, describió el economista Gabriel Caamaño.

El dólar blue cerró con ganancia de cinco pesos o 0,4% en el día, a $1.410 para la venta, luego de haberse operado en un mínimo de $1.395 por la mañana.

Toma de ganancias en la Bolsa

Pasada la inicial euforia por el rotundo apoyo financiero anunciado por el gobierno de EEUU a la Argentina, junto con una rueda negativa para los índices de Wall Street -tercera baja consecutiva-, bonos y las acciones de Argentina negocian con bajas pronunciadas y generalizadas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 4,1%, a 1.767.848 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se impusieron las bajas de hasta 8,8%, encabezadas por los papeles de Banco Francés.

Acciones argentina en Wall Street (Rava, precios en dólares)

Los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un 3,5% en promedio, tras un espectacular rebote del 27% entre el lunes y el miércoles.

Al cierre de Wall Street, el riesgo país de JP Morgan avanzaba 79 unidades para la Argentina, en los 977 puntos básicos. Durante la mañana del miércoles el riesgo país tocó un piso en los 839 puntos, a la vez que el viernes 19 tocó los 1.516 puntos básicos.

“El swap que le va a dar Estados Unidos efectivamente va a cubrir y engrosar las reservas. Es deuda, es verdad -como el swap chino-, pero va a las reservas y está para eso: se lo prestan para defender el valor de la moneda, no para financiar al Tesoro. Este tiene que comprar en el mercado, igual que nosotros, las divisas con los pesos que consiga”, afirmó Aldo Abram, director Ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso.

Para el Tesoro argentino “seguramente -aunque no sabemos todavía las características- EEUU va a establecer es un crédito contingente. En caso de que el Tesoro no pueda conseguir los dólares en el mercado voluntario de deuda para pagar esos vencimientos, le va a poder pedir esos dólares a través de este crédito contingente; pero sólo se transforma en deuda si se usa”, agregó Abram.

Nicolás Cappella, analista de IEB, consideró que fue una “rueda de correcciones, toma de ganancias e incertidumbres. Finalmente, el rally se tomó un descanso y hoy tuvimos bajas en los bonos Hard Dollar, curva pesos y acciones".

“Creemos que los motivos son varios: a) una toma de ganancias b) feo contexto internacional el día de hoy c) El descontento de los productores agropecuarios y d) la impaciencia del mercado que quiere saber cuantos dólares lleva comprado el Tesoro y con cuantos se va a quedar de los USD 7.000 millones que vendan las cerealeras e) la demanda de cobertura frente al dólar que comenzó a ocurrir hoy y que ya ‘pricea’ (traslada a precios) una suba del tipo de cambio cuando se liquiden los bloques de USD 7.000 millones”, sintetizó Cappella.