Verano 2026: Aerolíneas Argentinas expande su operación en Uruguay con vuelos desde Brasil

La compañía de bandera sumó dos rutas inéditas a Punta del Este

Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de nuevas rutas estacionales desde Brasil hacia Punta del Este y Montevideo, reforzando su conectividad regional durante la temporada de verano.

La compañía operará dos frecuencias semanales desde las ciudades brasileñas de Porto Alegre y San Pablo con destino a Punta del Este, haciendo uso de la quinta libertad aérea.

Este recurso, en el que un vuelo que parte de Argentina opera dos escalas en el exterior y comercializa pasajes hacia estos dos destinos, se utilizó por última vez en 2012 en los vuelos Buenos Aires -Auckland - Sydney.

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, aseguró que “esta iniciativa refuerza la idea de que nuestra compañía tiene que salir a buscar la máxima rentabilidad en toda nuestra red, aprovechando las oportunidades que se abren durante la temporada de verano para mejorar nuestra oferta y variedad de destinos. Por eso seguiremos innovando en nuestros procesos internos, en nuestra operación y en nuestra oferta de vuelos”.

(Gustavo Gavotti)
La oferta veraniega a Uruguay se completará con una ampliación de frecuencias desde Buenos Aires a Montevideo (16 semanales, 2 más que en 2025) y a Punta del Este (28 semanales, 5 más que en el último verano), además de dos vuelos hacia/desde Córdoba - Punta del Este los días jueves y sábado.

Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas continúa desarrollando su red de destinos y frecuencias para la temporada de verano, con una estrategia enfocada en ofrecer distintas promociones y financiación para sus clientes de cabotaje, internacional, y receptivo.

“La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes del programa Aerolíneas Plus, forman parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo esta próxima temporada”, indicaron desde la compañía.

Rutas desde Brasil:

  • San Pablo – Punta del Este: comenzará a operar el 25 de diciembre, con dos frecuencias semanales, los días jueves y viernes, y regresos de Punta del Este a San Pablo los días domingo y lunes. La operación se extenderá hasta el 31 de enero.
  • Porto Alegre – Punta del Este: iniciará el 26 de diciembre, con dos frecuencias semanales, los días viernes y sábados, y regresos los sábados y domingo, también hasta el 31 de enero.

Estos vuelos se realizan gracias a los acuerdos de quinta libertad del aire, que le permiten a las aerolíneas operar rutas entre dos países distintos a su nacionalidad, favoreciendo la conectividad regional.

Rutas desde Argentina:

  • Buenos Aires – Punta del Este: sumará 28 frecuencias semanales, 5 vuelos más que los operados en la última temporada.
  • Buenos Aires – Montevideo: operará con 16 frecuencias semanales, 2 vuelos más que en el pasado verano.
  • Córdoba – Punta del Este: contará con dos vuelos semanales, los días jueves y sábados, desde el 1 de enero.

Presupuesto

Con la presentación del Presupuesto 2026, se conoció que el Gobierno prevé para Aerolíneas Argentinas un déficit financiero de $120.654,5 millones, tras haber cerrado 2024 con un saldo positivo. No obstante, en la empresa aseguran que ese resultado se debe a nuevas inversiones.

Fuentes de la aerolínea de bandera explicaron a Infobae que “tal como ocurrió en 2024 y 2025, la compañía tiene proyectado para 2026 un superávit a nivel operativo por tercer año consecutivo, algo inédito desde 2008. Este, y el resultado en caja de esos ingresos, serán volcados a una inversión de capital proyectada de más de 400 millones de dólares. Ello es lo que genera el resultado financiero negativo expresado en el presupuesto informado al Ministerio de Economía”.

El principal destino de dicho monto será la reparación programada de motores, aunque también se invertirá en sistemas, equipos de rampa y mejoras de producto.

Además, destacaron que este año, por primera vez, la línea aérea “no recibirá un solo peso del Tesoro para funcionar. Así, las inversiones y los gastos corrientes del 2026 se realizarán con fondos propios”.

