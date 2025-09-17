Presupuesto 2026: el Gobierno espera que Aerolíneas y Nucleoeléctrica sean las empresas públicas más deficitarias

Aerolíneas Argentinas y Nucleoeléctrica sobresalen como las dos firmas con mayor déficit financiero proyectado para 2026

El Gobierno de Javier Milei proyecta que las 32 empresas y sociedades de mayoría estatal alcanzarán un superávit financiero de $552.168 millones en 2026, según el proyecto de Presupuesto presentado este lunes al Congreso Nacional. De este conjunto, 18 compañías tendrán saldo positivo y 14 registrarán pérdidas, de las cuales Aerolíneas Argentinas y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), que opera las centrales nucleares, serán las que concentrarán los mayores déficits.

El documento oficial detalla que los recursos estimados para el sector ascienden a $15,64 billones, con gastos por $15,09 billones, lo que arroja el superávit financiero anunciado para el año próximo. No obstante, la información es provisional y cada presupuesto requerirá aprobación parlamentaria definitiva.

Del total de ingresos corrientes proyectados, el 78,1% proviene de operaciones propias, principalmente ventas de bienes y servicios. Este flujo se concentra en cinco empresas estatales: Aerolíneas Argentinas (29,4%), Energía Argentina (ENARSA) (24,5%), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) (16,2%), Nucleoeléctrica Argentina (7,9%) y Correo Oficial de la República Argentina (7,2%).

El Gobierno argentino avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse

Las transferencias del Tesoro Nacional representan el 21% de los ingresos corrientes y se destinan, en su mayoría, a cubrir las importaciones de combustible realizadas por ENARSA (43,4%) y los gastos de funcionamiento de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) (38,3%).

El Presupuesto prevé un incremento de 23,2% en los gastos frente a 2025. El 83% de ese gasto total corresponde a seis compañías: Energía Argentina (23,6%), Aerolíneas Argentinas (22,4%), AySA (12,6%), SOFSE (10%), Nucleoeléctrica Argentina (9,9%) y Correo Oficial (4,5%). El gasto en bienes y servicios representa el 50,6% del total, teniendo protagonismo ENARSA (37,9%), Aerolíneas (28,9%), Nucleoeléctrica (8,7%) y AySA (6,6%).

La inversión real estimada para 2026 crece 114,4% respecto del año anterior, con más del 87,2% canalizado en Nucleoeléctrica Argentina (19,4%), AySA (18,3%), Energía Argentina (16,6%), Administración de Infraestructura Ferroviaria (12,8%), Aerolíneas Argentinas (12,3%) y SOFSE (7,9%).

Siguiendo la premisa del Gobierno de que el Estado no debe suplir al sector privado en actividades empresariales, se inició un proceso de privatización de varias firmas, coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía. La Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, aprobó el nuevo módulo digital para privatizaciones bajo las leyes 27.742, Ley Bases, y 23.696 en el sistema CONTRAT.AR.

Las empresas sujetas al proceso de privatización incluyen Intercargo SAU, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Belgrano Cargas y Logística, AySA, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Resultado financiero previsto para 2026

Empresas con superávit financiero (mayor a menor):

ENARSA: $729.698,7 millones

Correo Oficial de la República Argentina: $133.492,1 millones

Playas Ferroviarias: $122.595 millones

Casa de Moneda: $40.438 millones

YMAD: $29.726,3 millones

VENG: $5.908,3 millones

TANDANOR: $4.803,6 millones

Agencia de Publicidad del Estado: $3.311,4 millones

INTEA: $570,8 millones

AR-SAT: $1.189,3 millones

COVIARA: $171,5 millones

Dioxitek: $218 millones

Polo Tecnológico Constituyentes: $85,5 millones

FADEA: $30,5 millones

Intercargo: $8.458,7 millones

YCRT/Carboeléctrica Río Turbio: $7.638,4 millones

Empresas con déficit financiero (mayor a menor):

Nucleoeléctrica Argentina: -$226.635 millones

Aerolíneas Argentinas: -$120.654,5 millones

SOFSE: -$66.563,7 millones

AySA: -$43.338 millones

Corredores Viales: -$35.760,5 millones

EANA: -$21.636,3 millones

Radio y Televisión Argentina: -$8.355,9 millones

Belgrano Cargas y Logística: -$5.811 millones

Fabricaciones Militares: -$2.062,4 millones

Servicio Radio y TV Universidad de Córdoba: -$1.796,8 millones

Contenidos Artísticos e Informativos: -$1.822 millones

Ferrocarriles Argentinos: -$1.441,2 millones

Radio LT10 Universidad Nacional del Litoral: -$139,4 millones

Desarrollo de Capital Humano Ferroviario: -$151,1 millones

Detalles de las principales compañías

Energía Argentina S.A. investiga, explora y explota hidrocarburos y abarca almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles y energía eléctrica. Su proceso de privatización fue autorizado por el Decreto 286/2025. Para 2026 se estiman recursos corrientes por $3,86 billones, el 67,7% provenientes de ventas y el resto de transferencias estatales, especialmente para compensar el valor de las importaciones de combustible.

Aerolíneas Argentinas S.A. —sujeta a privatización por Decreto 873/2024— se dedica al transporte de pasajeros y carga, con ingresos de $3,14 billones generados íntegramente por su actividad aerocomercial. El presupuesto proyecta inversiones por $316.933,7 millones y un aumento en el gasto total del 29,3% respecto a 2025, enfocado en gastos operativos e inversión.

AySA brinda agua potable y saneamiento en el área metropolitana y zonas definidas. También afronta privatización bajo el Decreto 494/2025. Para 2026, recibirá ingresos por $1,72 billones destinados a operación, mantenimiento e inversión en redes e infraestructura, de los cuales una porción está financiada por transferencias nacionales.

El proceso de privatización incluye empresas de transporte, energía y servicios, según el proyecto remitido al Congreso

La Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) gestiona recursos humanos y materiales para cargas y pasajeros en los ramales nacionales y, junto con la Administración de Infraestructura Ferroviaria, define inversiones.

Correo Oficial de la República Argentina proyecta ingresos de $810.201,8 millones y gastos corrientes por $656.412,8 millones, de los cuales el 95% de los ingresos deriva de la facturación postal directa y casi la mitad del gasto corresponde a sueldos.

Nucleoeléctrica Argentina administra las plantas Atucha I, Atucha II y Embalse. Para 2026 recibirá ingresos por $851.039,2 millones, principalmente de la venta de energía eléctrica, con egresos por $979.169,4 millones para mantenimiento y operación.

La previsión financiera total incluye futuras transferencias de capital destinadas a obras de infraestructura, con el 89,2% concentrado en cuatro empresas: Energía Argentina, Nucleoeléctrica Argentina (26,9% para cada una), Administración de Infraestructura Ferroviaria (21,6%) y SOFSE (13,7%).

La diferencia entre las empresas superavitarias y deficitarias será considerable; mientras ENARSA y Correo Oficial lideran los saldos positivos, Aerolíneas y Nucleoeléctrica acumulan las principales pérdidas. El Presupuesto 2026 expone así un mapa dispar para las empresas estatales, con datos clave para el futuro debate legislativo.