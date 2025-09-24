Economía

Kristalina Georgieva habló tras su encuentro con Javier Milei: “Es importante continuar con las reformas”

La directora del Fondo Monetario se refirió a la cumbre que tuvo con el presidente tras el anuncio del swap de 20.000 millones de dólares concedido por Estados Unidos

Luego de la reunión que tuvo con el presidente argentino, Javier Milei, la directora de Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, habló con la prensa y se refirió al encuentro que se produjo este martes.

“Fue una excelente reunión”, resumió ante los medios.

“Es muy importante continuar con las reformas para fortalecer las condiciones para el crecimiento”, destacó la economista búlgara.

La titular del FMI llegó al lugar en una van negra acompañada por Luis Cubeddu, encargado de la relación con Argentina dentro del organismo, y la vocera Julie Kozack.

Georgieva agradeció agradeció el apoyo tanto de EEUU como del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que fortalecen el programa que el Fondo tiene con Argentina. “Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo una bajada de la inflación, un aumento de la actividad económica, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar del pueblo argentino. Lo que queremos es que lo que necesita bajar baje, y lo que necesita subir siga subiendo. Es fundamental que la disciplina fiscal, una política monetaria sólida y que las reformas estructurales para fortalecer la economía”, aseguró

En su breve intercambio con la prensa, Georgieva reiteró que “es muy importante continuar con las reformas para fortalecer las condiciones para el crecimiento”, y destacó que dedicó a ese punto buena parte de la reunió que mantuvo con Milei. “Dedicamos mucho tiempo a hablar sobre las reformas estructurales cruciales que impulsarían la economía”, afirmó.

Cuando se le preguntó por el apoyo al país del presidente Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: “Es muy importante contar con un fuerte apoyo para Argentina en un momento en que se están realizando ajustes muy significativos. Lo que está haciendo el país es muy significativo para ajustar el rumbo de la economía.

