Economía

En CABA, las familias que viven en el Norte ganan $700.000 más en promedio que las que viven en el Sur

Según un informe del gobierno porteño, en el segundo trimestre del año aumentó la desigualdad en la población.

Guardar
El 10% más rico de
El 10% más rico de las familias porteñas concentra más del 30% del total de ingresos

La brecha de ingresos dentro de la Ciudad de Buenos Aires mostró un nuevo ensanchamiento durante el segundo trimestre de 2025. De acuerdo con el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba), las familias más ricas de la Capital superaron en más de $700.000 mensuales a aquellas que se encuentran en la base de la pirámide de ingresos.

El ingreso total familiar promedio de los hogares porteños se ubicó en $2.025.298 entre abril y junio de este año, lo que implicó un incremento interanual del 83,5%, por encima de la suba de precios medida por el IPCBA (48,3%). Sin embargo, esa mejora general no se distribuyó de manera pareja entre los distintos sectores sociales.

La geografía porteña expone la desigualdad. En el Norte de la Ciudad, los hogares registraron ingresos familiares promedio de $2.362.583, mientras que en el Sur llegaron a $1.647.729. El Centro, por su parte, mostró un promedio de $2.027.851. Esto significa que un hogar del Norte tuvo, en promedio, $715.000 más que uno del Sur en el mismo período.

En términos de ingresos per cápita familiares, los hogares del Norte alcanzaron $1.383.083, frente a $708.567 en el Sur. En consecuencia, el ingreso medio del Norte resultó dos veces superior al de la zona más rezagada.

Ingresos individuales y hogares

En términos individuales, los ingresos totales (laborales y no laborales) promediaron $1.268.548 en la Ciudad, con un aumento de 86,5% respecto al mismo trimestre de 2024. Dentro de ese promedio, la población asalariada percibió en promedio $1.283.275, con una suba del 70,2%, mientras que los trabajadores por cuenta propia alcanzaron $1.255.490, con un salto interanual de 148,3%.

El informe también muestra disparidades en la ocupación principal. El 10% con menores ingresos individuales no superó los $300.000 mensuales, en tanto que el 10% con mayores ingresos superó los $2,5 millones. El promedio del último decil alcanzó los $3.979.297, casi 20,4 veces lo percibido por el primero.

Concentración y desigualdad

El Idecba precisó que el 30% de los hogares con menores ingresos per cápita concentró apenas el 13,2% de la masa total de ingresos de la Ciudad. En contraste, el 30% de mayor poder adquisitivo retuvo el 52,1%.

En el período analizado, el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad en la distribución del ingreso— se ubicó en 0,424 para el total de los hogares y en 0,436 para el ingreso per cápita familiar, prácticamente sin variaciones respecto al año anterior, pero en ambos casos, mostrando un incremento de la desigualdad en relación al trimestre anterior.

Otros parámetros de desigualdad

Además, el relevamiento elaborado en CABA señala que el ingreso de la ocupación principal promedió $1.321.161 en el segundo trimestre, con una mediana de $1.000.000. La mitad de los trabajadores varones percibió menos de $1.131.000, mientras que la mitad de las mujeres obtuvo menos de $970.000.

En cuanto a la concentración, el 10% de los hogares con mayores ingresos familiares alcanzó un promedio de $6.185.478, mientras que en el primer decil fue de $344.018. En la distribución poblacional, el 10% más rico percibió ingresos individuales por $2.823.123, frente a $138.073 del 10% más pobre, evidenciando una diferencia de más de veinte veces.

Por último, el Idecba detalló que la población de la Ciudad destinó, en promedio, 37 horas semanales a su ocupación principal: 40 horas en los varones y 34 en las mujeres.

En síntesis, el informe evidencia que, pese a la mejora general de los ingresos reales en la Ciudad, las brechas internas se ampliaron. Los hogares más ricos concentran cada vez más recursos, mientras que los sectores de menores ingresos permanecen muy por debajo del promedio porteño.

Temas Relacionados

IngresosCABADesigualdadSalariosúltimas noticias

Últimas Noticias

En cuatro años se perdieron más de 500 colectivos en el AMBA y se duplicó la cantidad de unidades con más de una década de antigüedad

Según la entidad que nuclea a las empresas del sector, la falta de renovación se vincula a la brecha entre los costos reales y los subsidios reconocidos por el Estado

En cuatro años se perdieron

Las ventas financiadas de autos 0km se derrumbaron casi un 16% en agosto por la suba de las tasas de interés

Aunque siguen representando casi la mitad de los patentamientos, el último mes bajaron 2 puntos de participación en el total de ventas

Las ventas financiadas de autos

¿Adiós a las rotondas?: cómo funciona el sistema de cruces que se usa cada vez más en las rutas de Estados Unidos

Las intersecciones de caminos son los puntos críticos para la siniestralidad vial. Colocar grandes rotondas no siempre es posible y las convierte en un obstáculo para la trazada normal

¿Adiós a las rotondas?: cómo

Luego del encuentro Trump-Milei se calmó el temor de default y los bonos volvieron a subir a la espera de los detalles del préstamo

La expectativa está puesta en los anuncios que pueda realizar el Tesoro de EEUU. Se especula con recursos que sirvan para asegurar los futuros pagos de deuda a privados, mientras el Banco Mundial desembolsará USD 4.000 millones que irán a las reservas y habrá adelantos del BID

Luego del encuentro Trump-Milei se

El “efecto Trump” generó que organismos prometan fondos extra, en un contexto local de sorpresa por las liquidaciones del agro

La rueda de hoy tiene motivos para seguir alcista, en particular los bonos soberanos con legislación extranjera. Los inversores, además, aguardan el menú de las Letras que licitará el viernes el Tesoro

El “efecto Trump” generó que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los trenes circulan a 30

Los trenes circulan a 30 km/h tras un paro técnico de los maquinistas

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones 2025?

Engañaron a una jubilada, se hicieron pasar por su hija y se robaron 10 mil dólares

La ex modelo y los otros tres hombres detenidos por traficar marihuana desde Bolivia a Salta irán a juicio oral

Calendario 2025: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: Nueva jornada clave

EN VIVO: Nueva jornada clave en la Asamblea General de la ONU con las intervenciones de Felipe VI, Zelensky, Milei y otros mandatarios

El momento en que una ola provocada por el supertifón Ragasa destruyó el acceso principal de un hotel en Hong Kong

Rusia amenazó a Ucrania con un escenario militar “aún más grave” si Kiev no cede a las pretensiones de Putin

El supertifón Ragasa obliga a evacuar a cerca de dos millones de personas en China tras su paso mortal por Taiwán y Filipinas

TikTok recopiló datos sensibles de cientos de miles de niños canadienses y los usó para fines comerciales

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No satura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos