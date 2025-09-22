Economía

Una compañía aérea regional anunció su plan para fortalecer la conectividad en Sudamérica

Latam incorporará aviones Embraer E195-E2 mediante un pedido de hasta 74 aviones

Guardar
Latam compró aviones de Embraer
Latam compró aviones de Embraer

La compañía aérea Latam y sus filiales anunciaron hoy un acuerdo con el fabricante brasilero de aeronaves, Embraer y presentaron sus planes para ampliar la conectividad en Sudamérica, a través de la adquisición de hasta 74 aeronaves E195-E2 de fuselaje angosto.

El pedido contempla 24 entregas en firme y 50 opciones de compra. Las entregas de los aviones en firme comenzarán en la segunda mitad de 2026, inicialmente para Latam Airlines Brasil y posteriormente podrían operar en otras filiales del grupo Latam.

“Esta iniciativa reafirma la continua inversión del grupo Latam en el fortalecimiento de sus operaciones domésticas y regionales, consolidando el crecimiento sostenido y rentable alcanzado durante los últimos cuatro años”, indicaron desde la compañía.

Roberto Alvo, CEO de Latam
Roberto Alvo, CEO de Latam

Explicaron que “la nueva flota mejorará la flexibilidad operativa en los hubs del grupo Latam, permitiéndole atender nuevos destinos y ampliar las opciones de viaje para sus clientes”.

El pedido en firme de 24 aeronaves está valorado en aproximadamente USD 2.100 millones según precios de lista.

Tal como se declaró durante la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2024, el grupo Latam mantiene una política financiera con métricas que incluyen apalancamiento y liquidez. Esta nueva inversión en flota se alinea con la política financiera vigente y no se prevén modificaciones.

“Durante los últimos cuatro años, el grupo Latam se ha enfocado en expandir su red doméstica y regional, creando la forma más completa y fluida de viajar dentro de Sudamérica. La decisión del grupo Latam se basa en la excelente eficiencia económica y la versatilidad del Embraer E195-E2, cuya versatilidad permitirá continuar con nuestra trayectoria de crecimiento rentable al fortalecer la conectividad mediante la apertura de nuevos destinos, ofreciendo a nuestros pasajeros aún más opciones, contribuyendo a la conectividad de las comunidades e impulsando también el desarrollo económico y social”, señaló Roberto Alvo, CEO de Latam.

Embraer Francisco Gomes Neto, presidente
Embraer Francisco Gomes Neto, presidente de Embraer (REUTERS/Carla Carniel/ File Photo)

“Esta alianza estratégica con el grupo Latam refleja una decisión técnica de la aerolínea para elegir la aeronave más eficiente y adecuada que complemente su flota y respalde su próxima etapa de crecimiento en Sudamérica. El E195-E2 permitirá a las filiales del grupo Latam conectar más destinos con la capacidad adecuada, ofreciendo a los pasajeros un confort superior. Estamos extremadamente orgullosos de que el grupo Latam haya tomado la mejor decisión para avanzar en la conectividad regional y construir juntos el futuro”, afirmó Francisco Gomes Neto, Presidente y CEO de Embraer.

Equipado con tecnología de última generación, el Embraer E195-E2 combina costos competitivos por asiento, eficiencia superior en consumo de combustible y mayor confort para los pasajeros gracias a su configuración de cabina 2-2.

Impulsado por motores Pratt & Whitney GTF y con aerodinámica avanzada y la última tecnología fly-by-wire, la aeronave ofrece hasta un 30% menos de consumo de combustible por asiento en comparación con modelos de generaciones anteriores.

Los E195-E2 se incorporarán a la flota actual del grupo Latam, compuesta por 362 aviones, incluyendo 283 Airbus de fuselaje angosto, 3 Airbus de fuselaje ancho en arriendo a corto plazo, 56 Boeing de fuselaje ancho y 20 cargueros Boeing.

Desde 2021, el grupo Latam ha expandido su red de 129 a 160 destinos de pasajeros —un aumento del 24%— reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de sus operaciones en la región.

Con información de NA

Temas Relacionados

LatamIndustria aerocomercialEmbraer

Últimas Noticias

Cuánto aumentaron los autos nuevos en lo que va del años y qué pasó con los precios de los más económicos

Más de la mitad de los modelos más vendidos quedaron debajo de la suba de los precios

Cuánto aumentaron los autos nuevos

El respaldo financiero de EEUU calmó al dólar, que se alejó del techo de la banda y cerró a $1.430

En el Banco Nación cayó 5% en las paridades bursátiles, casi un 9%. El BCRA no tuvo que vender divisas. Los bonos subieron hasta 24% y el riesgo país cayó 370 puntos. El S&P Merval avanzó 7,6% y los ADR en Wall Street escalaron hasta 24%

El respaldo financiero de EEUU

Tras las ventas de la semana pasada, hoy el BCRA no tuvo intervención en el mercado de cambios

El dólar se alejó del techo de la banda cambiaria, bajó a $1.408 y el Central se mantuvo al margen de las operaciones

Tras las ventas de la

El costo fiscal de la quita de retenciones llegaría hasta los USD 1.800 millones: qué factores pueden aminorar el impacto

El monto que resigne el fisco podría ser elevado si la medida resulta exitosa, pero en el sector plantean dudas

El costo fiscal de la

La compraventa de inmuebles en CABA creció 20,2% interanual en agosto

Sin embargo, se observó un retroceso en relación a julio y se espera que continúe esa tendencia este mes

La compraventa de inmuebles en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desarticularon en Santa Fe una

Desarticularon en Santa Fe una banda que robaba granos de trenes y los vendía en el mercado negro

El Gobierno anunció un bono para el personal del Hospital Garrahan en medio de la tensión por los reclamos salariales

Kicillof cerró un acto de referentes sindicales: Taiana pidió “liberar a la proscripta Cristina”

Piercing en la lengua: expertos alertan sobre complicaciones inesperadas para la salud bucal

Causa Cuadernos: el Tribunal Oral Federal 7 define si los empresarios podrán pagar para evitar el juicio

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos prometió defender “cada

Estados Unidos prometió defender “cada centímetro” de la OTAN frente a la escalada de incursiones rusas

Nvidia invertirá USD 100.000 millones en OpenAI para desarrollar centro de datos

La Fiscalía de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar” al Tribunal Supremo durante el juicio contra su padre

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

TELESHOW
El romántico mensaje de Nicki

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”

Pampita contó las medidas de seguridad que tiene su casa: “Vidrios blindados y cámaras de seguridad”

Daniela Celis pide cadena de oraciones por el estado de Thiago Medina: “Sé que los milagros existen”

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”